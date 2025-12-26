Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

Alcalde de Ate en la mira del Jurado Electoral Especial de Lima Este I. Video: Kick

El alcalde de Ate, Franco Vidal, habría vulnerado el principio de neutralidad electoral durante una transmisión en la plataforma Kick. Así lo advierte un informe del área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Este I (JEE Lima Este I), documento al que accedió Infobae.

Se trata de un clip de apenas 20 segundos difundido en redes donde el alcalde de Ate, mientras maneja un auto, dice “no voten por ninguno de estos” señalando pintas en las paredes con las frases “Pepe Luna Presidente”, “Benavides Diputado” y “Tu amigo Aron”. También se aprecia el logo de Podemos Perú.

“Mira, mano, qué horrible cómo pintan todas esas paredes No voten por ninguno de estos, ya mira cómo horrible, cómo pintan todas las paredes. Lo peor es que yo soy el alcalde de Ate y tengo que mandar a blanquear eso, por un tema de estética. Tú en San Isidro no ves pinta de esa forma, en Miraflores no ves pinta de esa forma”, expresa Vidal en el material.

Vidal apuntó a propaganda de Podemos Perú. Foto: composición

Las pintas señaladas por Vidal corresponden a propaganda a favor de José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú; y Oscar Benavides y Aron Espinoza, candidatos a la Cámara de Diputados por Lima.

Por ello es que Fiscalización del JEE Lima Este I le atribuye la falta electoral de “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato".

“Lo detectado en el reel de la red social Facebook del mes de diciembre del presente, y los registros fotográficos de fecha 22 de diciembre del presente, configuran la afectación del principio de neutralidad en periodo electoral, conforme los fundamentos expuestos en el capítulo análisis del presente informe”, se lee en el documento.

Informe de fiscalización sobre el alcalde Franco Vidal.

Presunto delito

El documento también advierte que la conducta de Franco Vidal calzaría en el delito de “inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado”. Ello porque mencionó su cargo de alcalde de Ate. “La referencia explícita a su cargo configura una ventaja institucional utilizada para inducir a los electores a no votar, afectando la libertad del sufragio, en relación al principio de libertad del voto”, se lee.

Es por esto que el informe recomienda que se ponga de conocimiento al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar una investigación fiscal contra Franco Vidal por el delito mencionado.

Lo que sigue

A partir del informe de fiscalización, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Este I decidirá si inicia un proceso sancionador contra el alcalde de Ate, Franco Vidal, por presunta infracción al principio de neutralidad.

Como parte del procedimiento, el JEE solicitará a Franco Vidal sus descargos ante las conclusiones del informe de fiscalización en un plazo máximo de un día. El tribunal emitirá su fallo con o sin los descargos.

En caso de que se resuelva que el alcalde de Ate infringió la neutralidad electoral, se notificará al Concejo Municipal de Ate, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para que tomen medidas ante la falta detectada.