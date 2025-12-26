Perú

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

Durante una transmisión en Kick, el alcalde de Ate también habría incurrido en el delito de “inducción a no votar”, según fiscalización electoral

Guardar
Alcalde de Ate en la mira del Jurado Electoral Especial de Lima Este I. Video: Kick

El alcalde de Ate, Franco Vidal, habría vulnerado el principio de neutralidad electoral durante una transmisión en la plataforma Kick. Así lo advierte un informe del área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Este I (JEE Lima Este I), documento al que accedió Infobae.

Se trata de un clip de apenas 20 segundos difundido en redes donde el alcalde de Ate, mientras maneja un auto, dice “no voten por ninguno de estos” señalando pintas en las paredes con las frases “Pepe Luna Presidente”, “Benavides Diputado” y “Tu amigo Aron”. También se aprecia el logo de Podemos Perú.

“Mira, mano, qué horrible cómo pintan todas esas paredes No voten por ninguno de estos, ya mira cómo horrible, cómo pintan todas las paredes. Lo peor es que yo soy el alcalde de Ate y tengo que mandar a blanquear eso, por un tema de estética. Tú en San Isidro no ves pinta de esa forma, en Miraflores no ves pinta de esa forma”, expresa Vidal en el material.

Vidal apuntó a propaganda de
Vidal apuntó a propaganda de Podemos Perú. Foto: composición

Las pintas señaladas por Vidal corresponden a propaganda a favor de José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú; y Oscar Benavides y Aron Espinoza, candidatos a la Cámara de Diputados por Lima.

Por ello es que Fiscalización del JEE Lima Este I le atribuye la falta electoral de “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato".

“Lo detectado en el reel de la red social Facebook del mes de diciembre del presente, y los registros fotográficos de fecha 22 de diciembre del presente, configuran la afectación del principio de neutralidad en periodo electoral, conforme los fundamentos expuestos en el capítulo análisis del presente informe”, se lee en el documento.

Informe de fiscalización sobre el
Informe de fiscalización sobre el alcalde Franco Vidal.

Presunto delito

El documento también advierte que la conducta de Franco Vidal calzaría en el delito de “inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado”. Ello porque mencionó su cargo de alcalde de Ate. “La referencia explícita a su cargo configura una ventaja institucional utilizada para inducir a los electores a no votar, afectando la libertad del sufragio, en relación al principio de libertad del voto”, se lee.

Es por esto que el informe recomienda que se ponga de conocimiento al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar una investigación fiscal contra Franco Vidal por el delito mencionado.

Lo que sigue

A partir del informe de fiscalización, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Este I decidirá si inicia un proceso sancionador contra el alcalde de Ate, Franco Vidal, por presunta infracción al principio de neutralidad.

Como parte del procedimiento, el JEE solicitará a Franco Vidal sus descargos ante las conclusiones del informe de fiscalización en un plazo máximo de un día. El tribunal emitirá su fallo con o sin los descargos.

En caso de que se resuelva que el alcalde de Ate infringió la neutralidad electoral, se notificará al Concejo Municipal de Ate, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para que tomen medidas ante la falta detectada.

Temas Relacionados

Franco VidalAteJEEElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

El delantero de 25 años se volverá a juntar con Juan Reynoso en la ciudad blanca, tal y omo ocurrió en la selección peruana

Franco Zanelatto regresa a la

Año Nuevo 2026 en la playa: las recomendaciones de EsSalud para disfrutar sin poner en riesgo tu vida

El Seguro Social de Salud ofrece una guía práctica para evitar intoxicaciones, deshidratación y daños en la piel durante los campamentos y celebraciones en las playas

Año Nuevo 2026 en la

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

La ex pareja de Jefferson Farfán compartió en redes sociales su felicidad por la llegada de su segunda hija y habló sobre el cariño y el apoyo que recibe de su entorno.

Darinka Ramírez anuncia su segundo

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

La ex de Jefferson Farfán anunció su embarazo y, ante la curiosidad de sus seguidores, describió al hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

Darinka Ramírez da detalles de

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

La conductora compartió con sus seguidores la experiencia de acompañar a su primogénito antes de que inicie sus estudios universitarios en Estados Unidos.

María Pía Copello despide a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Óscar Arriola revela los ejes

Óscar Arriola revela los ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad que anunciará el Gobierno

JEE admite plancha presidencial liderada por Rafael López Aliaga y abre periodo de tachas

Redoble policial en la embajada de México: qué evalúa la PNP en el caso Betssy Chávez

JEE excluye a candidato de Ahora Nación que fue condenado por corrupción pese a que cumplió su pena

Solo cuatro mujeres lideran fórmulas presidenciales entre 36 candidaturas inscritas ante el JNE

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez anuncia su segundo

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Cinescape le dice adiós a la TV: el espacio de Bruno Pinasco se despide después de 25 años

Karla Tarazona y Christian Domínguez podrían despedirse de ‘Todo se filtra’ y ser reemplazados por novela hindú

DEPORTES

Franco Zanelatto regresa a la

Franco Zanelatto regresa a la Liga 1 2026 tras su abrupto paso por Grecia: se convirtió en el tercer fichaje de Melgar

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Presidente de Club 2 de Mayo lanzó advertencia a Alianza Lima por duelo de Copa Libertadores 2026: “Iremos dos veces a Lima”