José Jerí se pronuncia tras captura de Maduro y situación de venezolanos en Perú: “Daremos las facilidades para su regreso”

El presidente interino también reconoció la lucha de los venezolanos, quienes desde dentro y fuera de su país resistieron durante más de 25 años por el fin del régimen chavista

José Jerí se pronuncia tras captura de Maduro y anuncia facilidades para el retorno de venezolanos

Tras un prolongado silencio, el presidente interino José Jerí emitió un pronunciamiento sobre la captura de Nicolás Maduro y el escenario que podría definir el futuro de Venezuela, con efectos directos en el Perú, país que en los últimos años ha acogido a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis política, económica y humanitaria.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Jerí Oré saludó el inicio de una nueva etapa en el país llanero tras la captura del dictador chavista y expresó su respaldo a quienes, desde dentro y fuera de Venezuela, resistieron durante años en busca de un cambio político.

Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad. Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento. Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad”, afirmó.

El jefe de Estado también se refirió a la situación de los ciudadanos venezolanos en el Perú, al señalar que este nuevo contexto abre la posibilidad de un retorno progresivo a su país de origen. Muchos de ellos permanecen en territorio peruano desde hace varios años, separados de sus familias y con estatus migratorios diversos. En ese sentido, anunció que el Estado peruano adoptará medidas para facilitar dicho proceso.

“Desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria”, señaló Jerí, al destacar el carácter humanitario de la medida y subrayar que el retorno no estará condicionado a la situación legal de los migrantes en territorio peruano.

Decenas de venezolanos se reunieron frente a la embajada en Lima para celebrar la captura de Nicolás Maduro y expresar su esperanza en un nuevo comienzo para su país.

Asimismo, ante el temor de una nueva migración masiva, el mandatario aseguró que se reforzarán las fronteras nacionales.

“De igual manera, reforzaremos aún mas la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”, culminó.

Reacciones de venezolanos en Perú

Las reacciones de la comunidad venezolana en Perú no se hicieron esperar tras conocerse, en la madrugada de este sábado, la captura de Nicolás Maduro. Desde muy temprano, decenas de migrantes se reunieron en los alrededores de la Embajada de Venezuela en Lima, donde celebraron entre lágrimas lo que consideran el fin de un largo periodo de crisis y exilio forzado.

El ambiente estuvo cargado de emoción. Muchos de los presentes portaban banderas venezolanas y se mantenían atentos a las noticias que llegaban desde Caracas. Uno de ellos confesó que no llevaba la insignia nacional desde hace meses y que el momento era difícil de procesar. “Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, comentó.

César Torres agradeció a Perú y expresó su esperanza por un cambio en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La vigilia se prolongó durante toda la madrugada. “Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, explicó otro ciudadano, quien migró a Perú en 2018 huyendo de la crisis política y económica.

Para esta comunidad, la noticia representa una esperanza concreta de retorno. “Yo ya tengo casi 8 años aquí en Perú. Tuve que salir en 2018 y, saber que puedo regresar a mi país, a ver a mi familia, estar con los míos, es algo que no se puede describir”, relató uno de los asistentes, visiblemente conmovido.

