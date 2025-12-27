Senamhi activa alerta amarilla en Lima y la costa por fuertes vientos, neblina y llovizna hasta el 30 de diciembre

Alerta amarilla en la costa: vientos de hasta 35 km/h y posible llovizna, advierte Senamhi. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y en gran parte de la costa peruana ante la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad, acompañados de condiciones atmosféricas que podrían afectar la visibilidad y generar lloviznas aisladas. La medida preventiva estará vigente desde el sábado 28 hasta el lunes 30 de diciembre, periodo durante el cual se exhorta a la población a tomar precauciones.

Según el organismo técnico, las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora en algunas zonas del litoral. Estas condiciones podrían provocar el levantamiento de polvo y arena, así como una reducción de la visibilidad horizontal, principalmente en áreas cercanas al mar y durante las primeras horas del día.

Senamhi activa alerta amarilla por vientos moderados en Lima y la costa hasta el 30 de diciembre. (Foto: X/@Senamhi)

Regiones afectadas

De acuerdo con el aviso emitido por el Senamhi, la alerta amarilla alcanza a ocho regiones del país, tanto del norte como del centro y sur del litoral. Las jurisdicciones comprendidas son:

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Piura

En estas zonas, el Senamhi prevé además la presencia de cobertura nubosa, con probabilidad de llovizna ligera aislada, así como la formación de niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El organismo precisó que estas condiciones son típicas de esta época del año en la franja costera, pero que la intensidad prevista de los vientos justifica la emisión de una alerta para reducir riesgos asociados a actividades al aire libre, tránsito vehicular y operaciones marítimas.

Pronóstico para los próximos días

El Senamhi detalló que, para el domingo 28 de diciembre, se esperan vientos con velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de 30 km/h en la costa central y valores próximos a los 22 km/h en la costa sur. En el caso de la costa de Ica, las ráfagas podrían llegar hasta los 35 km/h.

Para el lunes 29 de diciembre, el pronóstico se mantiene similar, con vientos de hasta 33 km/h en la costa norte, alrededor de 30 km/h en la costa central y cerca de 22 km/h en la costa sur, mientras que en Ica se repetirían los valores máximos cercanos a los 35 km/h. El martes 30, último día de la alerta, se prevé un comportamiento comparable de las condiciones meteorológicas.

Fuertes vientos en Lima e Ica podrían volverse más frecuentes. (Foto: UNMSM)

Llamado a la prevención

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la ciudadanía asegurar techos, paneles y objetos que puedan desprenderse por acción del viento, así como conducir con precaución debido a la posible reducción de la visibilidad. Asimismo, se aconseja a pescadores y operadores marítimos mantenerse informados sobre los avisos oficiales.

Las autoridades reiteraron que la alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, por lo que resulta clave el seguimiento de los reportes oficiales y la adopción de medidas preventivas. El Senamhi continuará monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y no descartó la actualización de la alerta en caso de que se presenten cambios significativos en el pronóstico.

Senamhi pronostica fuertes vientos en la costa peruana.

Frío en Año Nuevo 2026

El Senamhi informó que Lima Metropolitana registrará un descenso marcado de las temperaturas nocturnas entre este viernes 26 y el martes 30 de diciembre, con valores que oscilarán entre 18 °C y 13 °C. La entidad también advirtió una probabilidad moderada de lloviznas, principalmente los días 29 y 30, lo que podría intensificar la sensación de frío en la capital. Estas condiciones están asociadas a la estabilidad atmosférica, que contribuye a la disminución de la temperatura ambiental y a la mayor permanencia de contaminantes en el aire.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas nocturnas se ubicarán entre 20 °C y 19 °C en Tumbes; 17 °C y 15 °C en Piura; 17 °C y 14 °C en Lambayeque; 16 °C y 13 °C en La Libertad; 17 °C y 14 °C en Áncash; y entre 16 °C y 13 °C en Lima. El Senamhi explicó que la condición fría del mar y la circulación de vientos favorecerán la estabilidad atmosférica, lo que podría prolongar la concentración de contaminantes, especialmente en zonas urbanas. Asimismo, precisó que se mantendrá el contraste entre mañanas frías y tardes soleadas a lo largo de la costa peruana durante los próximos días.

