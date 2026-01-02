Alerta temprana permitió evacuar segundos antes del sismo de magnitud 6.5 en México: ¿por qué Perú no tiene esa tecnología?

Un sismo de 6,5 en la Ciudad de México y otro de 6,0 en Perú sacuden el Cinturón de Fuego del Pacífico y renuevan la conciencia sobre el riesgo sísmico en la región. Foto: Composición Infobae Perú

Un sismo de magnitud 6.5 se registró este viernes 2 de enero en el sur de México, generando alarma en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México. El movimiento telúrico activó de inmediato el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), lo que permitió a miles de personas evacuar edificios, detener actividades y aplicar protocolos de seguridad antes de que se sintieran las sacudidas más intensas.

De acuerdo con los reportes oficiales, el evento no dejó víctimas mortales ni daños estructurales de consideración. Autoridades de protección civil señalaron que la alerta temprana fue clave para reducir riesgos, ya que otorgó segundos valiosos para que la población reaccionara. El sismo volvió a poner sobre la mesa la importancia de contar con sistemas tecnológicos que anticipen los efectos de los terremotos en zonas altamente sísmicas.

El temblor fue percibido en varios estados del país y obligó a la activación de protocolos de revisión en hospitales, centros educativos y edificios públicos. En la capital mexicana, se realizaron inspecciones preventivas sin que se detectaran afectaciones mayores, mientras que los servicios de emergencia se mantuvieron en alerta durante las horas posteriores al evento.

¿Cómo funciona el SASMEX?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera a través de una extensa red de sensores instalados principalmente en la costa del Pacífico, donde se originan la mayoría de los sismos de gran magnitud. Estos dispositivos detectan las ondas primarias, que viajan más rápido y son menos destructivas, permitiendo calcular en segundos la intensidad del movimiento telúrico.

Cuando el sistema confirma que un sismo puede generar sacudidas peligrosas, emite alertas automáticas por medio de altavoces públicos, radio, televisión y sistemas internos en edificios, brindando entre varios y decenas de segundos de anticipación, dependiendo de la distancia al epicentro.

Especialistas coinciden en que ese breve margen de tiempo puede marcar la diferencia, sobre todo en zonas densamente pobladas. La experiencia mexicana ha demostrado que la alerta temprana no evita los sismos, pero sí reduce el número de víctimas y accidentes al permitir una reacción oportuna.

Perú no tiene alerta sísmica operativa

En contraste con México, Perú aún no cuenta con un sistema de alerta sísmica plenamente operativo que emita señales automatizadas antes de la llegada de las ondas más intensas de un sismo. Si bien existe el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), se trata de una plataforma de mensajería para emergencias que no funciona como un sistema de alerta sísmica propiamente dicho, ya que no anticipa los movimientos telúricos, sino que difunde información una vez ocurrido el evento.

Desde 2020, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) ha sido impulsado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) como el primer sistema de alerta sísmica a gran escala en la región. El proyecto contempla la instalación de más de 100 sensores acelerométricos a lo largo de la costa peruana, un subsistema de monitoreo y un subsistema de difusión de alarmas para beneficiar a millones de habitantes en zonas costeras.

Sin embargo, a pesar de los avances en infraestructura, el SASPe no opera aún como sistema de alerta temprana en todo el país. En junio de 2025, Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, en conversación con RPP, señaló que el SASPE podría iniciar pruebas en 2026. “Esperamos que el próximo año se inicie la marcha blanca. Es decir, empezar a probar cómo funcionaría este sistema ya en situaciones reales”, explicó.

Obstáculos técnicos y retos pendientes

Uno de los principales desafíos para Perú es su geografía sísmica. A diferencia de México, donde la distancia entre el epicentro típico de sismos y áreas urbanas como la Ciudad de México permite lograr tiempos de anticipación significativos, en Perú la cercanía de zonas costeras altamente sísmicas a regiones pobladas reduce los segundos disponibles de alerta, lo que representa un desafío adicional para diseñar y operar un sistema eficaz que genere advertencias tempranas útiles.

Además, aún falta completar la infraestructura de difusión masiva (sirenas, centros de control regionales, mensajes automáticos a celulares) y campañas de preparación ciudadana para que la población sepa cómo reaccionar ante las alerta.

