Senamhi activa dos alertas naranjas en Lima y otras regiones por fenómenos peligrosos desde hoy hasta el 2 de enero

Senamhi advierte llegada de dos fenómenos meteorológicos hoy 31, de diciembre. Afectará a 12 regiones del Perú | Foto captura: Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó dos alertas meteorológicas de nivel naranja debido a la ocurrencia de fenómenos catalogados como peligrosos, que afectarán al menos a 12 regiones del país, incluida Lima, desde hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, hasta el 2 de enero del año nuevo 2026.

El Aviso Meteorológico N.° 467 advierte sobre precipitaciones en la sierra, mientras que el Aviso N.° 468 alerta sobre lluvias intensas en la selva, ambos con riesgo de eventos peligrosos.

Alerta naranja por precipitaciones en la sierra

Según el Aviso N.° 467, el evento, que pasará de alerta amarilla a naranja, tendrá una vigencia de 71 horas: desde las 00:00 del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 23:59 del viernes 2 de enero de 2026. Durante este periodo se prevé la ocurrencia de lluvias, granizo, aguanieve y nieve de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la sierra central y sur.

El Senamhi advirtió la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades que superen los 3.900 m s. n. m. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, además de un incremento de la nubosidad durante la tarde y la noche. También se espera lluvia dispersa de ligera intensidad en la costa norte y centro.

Para el 31 de diciembre, se estiman acumulados de entre 10 y 15 mm/día en la sierra central y entre 11 y 17 mm/día en la sierra sur.

Las provincias de Lima que podrían ser afectadas son:

31 de diciembre, alerta amarilla: Canta, Huarochirí y Yauyos.

1 de enero, alerta amarilla: Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

2 de enero: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, fecha en la que la alerta se eleva de amarilla a naranja.

El Senamhi precisó que la alerta amarilla indica la posible ocurrencia de fenómenos peligrosos normales en la región, mientras que la alerta naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se recomienda tomar medidas de prevención.

Alerta naranja por lluvias en la selva

De manera paralela, el Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.° 468, también de nivel naranja, por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva. La alerta tendrá una vigencia de 47 horas, desde las 00:00 del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 23:59 del jueves 1 de enero de 2026.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 45 km/h. Para el 31 de diciembre, se prevén acumulados de lluvia de aproximadamente 60 mm/día en la selva norte, 55 mm/día en la selva centro y cerca de 50 mm/día en la selva sur.

Departamentos en posible riesgo: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Ante ambas alertas naranjas, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y a seguir las recomendaciones de las autoridades, especialmente durante las celebraciones de fin de año e inicio del 2026.