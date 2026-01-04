Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

La captura de Nicolás Maduro provocó un fuerte eco en la comunidad venezolana residente en el exterior y también en figuras públicas de la región. El piloto y conductor peruano Mario Hart utilizó sus redes sociales para compartir su reacción ante el hecho, manifestando su alegría y apoyo a quienes han enfrentado las consecuencias de la crisis venezolana.

“Qué felicidad Venezuela, por fin serás libre nuevamente. Ha caído el sistema más corrupto y que tanto daño le ha hecho a la región en los últimos años. Cayó el títere… ahora que caigan todos”, escribió Hart en una historia de Instagram, sumando su voz a la de su esposa, la modelo venezolana Korina Rivadeneira.

La declaración de Hart recibió respuestas inmediatas, especialmente entre migrantes venezolanos en Perú y seguidores de ambos en redes sociales. El conductor de ‘Mande Quien Mande’ destacó el impacto del régimen en la vida de millones de personas y subrayó la importancia de este suceso para el futuro de la nación caribeña y de la región.

La relación de Hart con la comunidad venezolana no se limita a su vínculo con Rivadeneira. En otro mensaje, el piloto relató cómo la migración venezolana transformó su propio entorno familiar.

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

“La migración venezolana también sembró amor en mi familia: una nuera venezolana y dos nietos que son nuestro orgullo. Perú los recibió con el corazón abierto. Viva Venezuela Libre”, afirmó el conductor, sumando una perspectiva personal a la discusión pública.

El caso de la familia Hart-Rivadeneira ilustra cómo la crisis en Venezuela y la posterior ola migratoria han dejado huella en miles de hogares en Perú y otros países de la región. La reacción de figuras como Hart subraya la dimensión emocional y social que acompaña a los cambios políticos en la nación sudamericana.

Para muchos, la captura de Maduro representa una esperanza de transformación y de reencuentro con sus raíces.

Korina Rivadeneira y Mario Hart.

El pronunciamiento de Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira, actriz venezolana radicada en Perú, celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro a través de sus redes sociales tras conocerse la noticia de la operación militar estadounidense en Caracas. La artista expresó su postura con el siguiente mensaje: “Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron … ¡que caigan todos por favor, que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz. Vamos”.

En su publicación, Korina calificó a Maduro como “payaso y títere” y pidió la erradicación total del régimen, al que llamó “narcoterrorista”. Compartió también una imagen de Maduro detenido, aunque aclararon que dicha foto fue generada por inteligencia artificial y no es oficial.

Korina Rivadeneira celebra la caída de Nicolás Maduro. IG

La actriz respaldó las declaraciones de la congresista Adriana Tudela, quien afirmó: “Nicolás Maduro es capturado por fin y enfrentará a la justicia por ser líder del Cartel de los Soles. Hoy es el principio del fin de la dictadura más criminal y nefasta de Sudamérica”.

Korina también compartió el mensaje: “Estados Unidos no está atacando Venezuela. Estados Unidos está atacando el cartel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado desde hace 25 años un país llamado Venezuela”.

En sus publicaciones, Rivadeneira acompañó sus mensajes con emoticones de alivio y optimismo, manifestando su esperanza por un cambio político en Venezuela.

<br>