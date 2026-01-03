Perú

Korina Rivadeneira festeja captura de Nicolás Maduro: “Es el inicio del fin, cayó el payaso”

La actriz venezolana radicada en Perú compartió un mensaje en redes sociales donde pidió el fin del régimen y mostró su solidaridad con sus compatriotas.

Ciudadanos venezolanos se congregan en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima, Perú, para celebrar con euforia la noticia de la captura de Nicolás Maduro. Una joven migrante comparte su emotivo testimonio | Exitosa Noticias

La reacción de Korina Rivadeneira ante los recientes acontecimientos en Venezuela generó un amplio eco en redes sociales. La actriz venezolana, radicada en Perú desde hace varios años, se expresó sobre la captura y salida de Nicolás Maduro tras la operación militar informada por el presidente de Estados UnidosDonald Trump.

El sábado 2 de enero se reportaron explosiones y ataques aéreos en Caracas tras una operación militar estadounidense. Donald Trump comunicó que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El anuncio, realizado desde Mar-a-Lago, fue calificado por el mandatario como “una operación brillante”, en declaraciones recogidas por el New York Times.

Entre cánticos y banderas, los
Entre cánticos y banderas, los asistentes manifestaron su apoyo a Edmundo González Urrutia y a la transición democrática en Venezuela. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Korina Rivadeneira celebra caída

Korina Rivadeneira, madre de dos hijos y esposa del piloto y cantante Mario Hart, ha expuesto en reiteradas ocasiones sus opiniones sobre la crisis en Venezuela. En sus redes sociales, la actriz compartió públicamente su frustración por la situación política, social y económica de su país natal. 

Al saber la noticia, la artista utilizó sus plataformas digitales para solidarizarse con los venezolanos y expresar su esperanza ante el cambio político.

“Es el inicio del fin. Cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron … ¡que caigan todos porfavor, que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz. Vamos”, expresó Korina, quien adjunto una supuesta foto de Nicolás Maduro siendo detenido. Cabe indicar que esta imagen no es oficial, fue generada por la IA.

Korina Rivadeneira celebra la caída
Korina Rivadeneira celebra la caída de Nicolás Maduro. IG

El mensaje de Rivadeneira generó numerosas reacciones entre sus seguidores. En el texto, la actriz califica al dictador como “payaso y títere” y solicita la erradicación completa del régimen, al que define como “narcoterrorista”.

La publicación fue acompañada de emoticones que reflejan alivio y optimismo, además de un llamado a la acción para el futuro político de Venezuela.

En sus siguientes publicaciones, Korina Rivadeneira usó las palabras de la congresista Adriana Tudela, quien celebró la captura de Nicolás Maduro en su red social: “Nicolás Maduro es capturado por fin y enfrentará a la justicia por el ser líder del Cartel de los Soles. Hoy es el principio del fin de la dictadura más criminal y nefasta de Sudamérica”.

“El legítimo gobierno de Venezuela, al mando de Edmundo Gonzáles y María Corina Machado, debe asumir el poder y acabar con el Socialismo del Siglo 21 que tanto daño le ha hecho a la región. ¡Viva Venezuela Libre!“, acotó la legisladora, expresiones que claramente apoyó la esposa de Mario Hart.

En otro momento, reporteó otro post en su historia de Instagram que dice: “Estados Unidos no está atacando Venezuela. Estados Unidos está atacando el cartel terrorista más grande de la historia que tiene secuestrado desde hace 25 años un país llamado Venezuela”.

Korina Rivadeneira llama 'payaso y
Korina Rivadeneira llama 'payaso y títere' a Nicolás Maduro. IG

