Julio Velarde sobre retiro ONP del Congreso: “No tiene sentido, van a repartir lo que no hay”

El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó por qué no es posible, de ningún modo. - Crédito Captura de BCRP

Julio Velarde ha puesto en evidencia, nuevamente, el desconocimiento del Congreso sobre temas económicos. Esta vez, sobre el sistema de reparto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se sabe, ya más de diez proyectos de ley proponen el retiro ONP, que los afiliados a la ONP puedan sacar sus aportes, tal como con el retiro AFP. Sin embargo, ambos sistemas son diferentes y en la ONP no tienen cuentas individuales.

“La ONP no tiene dinero guardado, no son cuentas individuales, es un sistema de reparto. Lo que estoy pagando yo, está yendo a un jubilado. (...) Reparto lo que me pagan los trabajadores activos a los jubilados. No tiene sentido. (...) Va a repartir lo que no hay”, criticó el presidente del BCRP.

Así describe el sistema de repartos el proyecto de ley: con "dinero ahorrado" en "cuentas individuales". - Crédito Captura del Congreso

Retiro ONP no es posible

La máxima autoridad del BCRP develó nuevamente cómo el Congreso no conoce sobre temas económicos y de pensiones. Esta vez llamó como una propuesta “insensata” al retiro de ONP.

Como se sabe, y bien explicó Velarde, la ONP no es un sistema que tiene cuentas individuales para cada afiliado, sino que es un sistema de reparto. Los aportes que hacen los trabajadores van directamente a financiar las pensiones de los jubilados actuales.

“Es como que le diga a usted el gasto de educación de mis nietos. Pero, oiga, usted no tiene hijos. Es casi igual”, satirizó Velarde.

El retiro ONP tiene antecedentes inconstitucionales. Sin embargo, un grupo parlamentario ha ido más allá y señala inexactitudes graves que revelan que no conocen (o quieren desconocer) cómo funciona el sistema de reparto de la ONP. - Crédito Congreso

Los proyecto de retiro ONP

Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de la ONP Proyecto de ley que otorga, de manera extraordinaria, un bono equivalente de hasta 2 UIT a los afiliados del SNP: Este se nombra diferente, pero dentro es similar a un retiro ONP. Proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos aportados a la ONP Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 5 UIT y dispone un incremento en la pensión de jubilación de los asegurados en el SNP Proyecto de ley que dispone el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 4 UIT y estipula un incremento de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas con la finalidad de contribuir con la reactivación económica del país Ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 2 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece un incremento progresivo del tope máximo de pensión de jubilación Ley que establece la autorización excepcional del retiro voluntario de hasta 5 UIT de sus fondos de los aportantes y ex aportantes a la ONP Ley que autoriza excepcionalmente el retiro facultativo de hasta por 4 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece otras medidas Ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de hasta 5 UIT, de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP en el contexto de la recesión económica Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP.