Perú

Julio Velarde sobre retiro ONP del Congreso: “No tiene sentido, van a repartir lo que no hay”

Velarde vuelve a criticar al Congreso. Esta vez devela el desconocimiento de los parlamentarios al proponer un retiro de fondos de la ONP

Guardar
El retiro ONP sigue siendo
El retiro ONP sigue siendo propuesto por el Congreso, pero Velarde resaltó por qué no es posible, de ningún modo. - Crédito Captura de BCRP

Julio Velarde ha puesto en evidencia, nuevamente, el desconocimiento del Congreso sobre temas económicos. Esta vez, sobre el sistema de reparto de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se sabe, ya más de diez proyectos de ley proponen el retiro ONP, que los afiliados a la ONP puedan sacar sus aportes, tal como con el retiro AFP. Sin embargo, ambos sistemas son diferentes y en la ONP no tienen cuentas individuales.

“La ONP no tiene dinero guardado, no son cuentas individuales, es un sistema de reparto. Lo que estoy pagando yo, está yendo a un jubilado. (...) Reparto lo que me pagan los trabajadores activos a los jubilados. No tiene sentido. (...) Va a repartir lo que no hay”, criticó el presidente del BCRP.

Así describe el sistema de
Así describe el sistema de repartos el proyecto de ley: con "dinero ahorrado" en "cuentas individuales". - Crédito Captura del Congreso

Retiro ONP no es posible

La máxima autoridad del BCRP develó nuevamente cómo el Congreso no conoce sobre temas económicos y de pensiones. Esta vez llamó como una propuesta “insensata” al retiro de ONP.

Como se sabe, y bien explicó Velarde, la ONP no es un sistema que tiene cuentas individuales para cada afiliado, sino que es un sistema de reparto. Los aportes que hacen los trabajadores van directamente a financiar las pensiones de los jubilados actuales.

“Es como que le diga a usted el gasto de educación de mis nietos. Pero, oiga, usted no tiene hijos. Es casi igual”, satirizó Velarde.

El retiro ONP tiene antecedentes
El retiro ONP tiene antecedentes inconstitucionales. Sin embargo, un grupo parlamentario ha ido más allá y señala inexactitudes graves que revelan que no conocen (o quieren desconocer) cómo funciona el sistema de reparto de la ONP. - Crédito Congreso

Los proyecto de retiro ONP

  1. Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de la ONP
  2. Proyecto de ley que otorga, de manera extraordinaria, un bono equivalente de hasta 2 UIT a los afiliados del SNP: Este se nombra diferente, pero dentro es similar a un retiro ONP.
  3. Proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos aportados a la ONP
  4. Proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 5 UIT y dispone un incremento en la pensión de jubilación de los asegurados en el SNP
  5. Proyecto de ley que dispone el retiro extraordinario y voluntario de los fondos aportados a la ONP de hasta 4 UIT y estipula un incremento de pensión de jubilación a favor de las familias peruanas con la finalidad de contribuir con la reactivación económica del país
  6. Ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta 2 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece un incremento progresivo del tope máximo de pensión de jubilación
  7. Ley que establece la autorización excepcional del retiro voluntario de hasta 5 UIT de sus fondos de los aportantes y ex aportantes a la ONP
  8. Ley que autoriza excepcionalmente el retiro facultativo de hasta por 4 UIT de los aportes realizados a la ONP y establece otras medidas
  9. Ley que faculta el retiro extraordinario y voluntario de hasta 5 UIT, de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP en el contexto de la recesión económica
  10. Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de sus fondos para aportantes y ex aportantes a la ONP.

Temas Relacionados

Retiro ONPJulio VelardeBCRPperu-economia

Más Noticias

Estados Unidos felicita a Perú por romper récord en la erradicación de cultivos ilegales de coca

Desde la creación de CORAH en 1982, el trabajo conjunto entre los dos países ha permitido erradicar más de 480 mil hectáreas de coca

Estados Unidos felicita a Perú

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

La primera etapa del campeonato está llegando a su fin, y las ‘blanquiazules’ afrontarán duros encuentros en la recta final. Conoce cotejos que le quedan a las bicampeonas

Fixture que le resta a

Bloomberg alerta que cancelación de rutas en el Aeropuerto Jorge Chávez por cobro de la TUUA resalta una “fallida implementación del terminal”

El nuevo recargo a pasajeros en transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez generó una ola de cancelaciones de rutas nunca vista y despierta cuestionamientos globales por la efectividad del megaproyecto

Bloomberg alerta que cancelación de

Universidad Científica del Sur es blanco de críticas por exámenes a altas horas de la noche y en domingo: alumnos presentaron dificultades para volver a casa

Los videos publicados muestran relatos de alumnos afectados por exámenes en horarios atípicos, ausencia de seguridad y limitaciones en el transporte al finalizar las evaluaciones

Universidad Científica del Sur es

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó en ambulancia al velorio de sus padres quienes murieron en accidente

El joven solo pudo permanecer cinco minutos en la ceremonia debido a la gravedad de sus lesiones y debió regresar de inmediato a una clínica para continuar su recuperación

Conmoción en Jicamarca: Joven llegó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite a Josué Gutiérrez

TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Rafael López Aliaga defiende el tren Lima - Chosica y rechaza denunciar a críticos del proyecto: “No pierdo mi tiempo”

Elecciones 2026: Esta es la fecha de publicación de las hojas de vida y planes de gobierno de los candidatos, según el JNE

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Avanza País pide al JEE la inscripción de su plancha presidencial liderada por José Williams

ENTRETENIMIENTO

Romina Gachoy revela que el

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

DEPORTES

Fixture que le resta a

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”

Alianza Lima presentó a Alejandro Duarte como refuerzo para el 2026: la competencia de Guillermo Viscarra

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026