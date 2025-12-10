El sol peruano se apreció frente al dólar y superó en valor al yuan y el yen

Estas son las razones que hacen que el sol peruano brille más fuerte este 2025. - Crédito Captura de Andina

No es una sorpresa que el sol peruano (PEN) sea considerada de las monedas más estables de la región. Pero en los últimos meses se ha visto resaltada aún más con una apreciación frente al dólar constante (aunque se encuentra en cierta estabilidad alrededor del S/3,36).

Así, según un reciente informe del Banco Central de Reserva (BCRP) ha revelado que no solo el sol se ha apreciado frente al dólar, sino que esta ha permitido también que se aprecie frente a monedas asiáticas, como las de China y Japón.

“A pesar de la moderada apreciación del yuan frente al dólar (-0,20 por ciento) y de la depreciación del yen frente al dólar (2,55 por ciento), la mayor apreciación del sol frente al dólar permitió que la moneda peruana se aprecie frente a estas (-1,01 por ciento respecto al yuan y -3,67 por ciento respecto al yen), lo que contribuyó a la apreciación del el Tipo de Cambio Nominal Multilateral (TCNM)”, apuntó la Nota de estudio del BCRP No. 87, del pasado viernes 5 de diciembre de 2025

El dólar sigue cayendo y el Banco Central de Reserva ya compro US$ 432 millones. - Crédito ComexPerú

Sol peruano frente a monedas asiáticas

El BCRP informó en su documento del pasado viernes sobre el Tipo de Cambio Nominal Multilateral, el indicador frente a otros países. Así, informaron que el TCNM se redujo 1,29 por ciento principalmente por la apreciación del sol frente al dólar (-1,21 por ciento).

Pero también destacaron la apreciación del sol frente a las moneda china y la japonesa. Inclusive cuando el yuan (China) se apreció frente al dólar, así como el yen (Japón) se depreció, el sol (PEN) sacó ventaja y se apreció sobre estas dos monedas.

Asimismo, “el Tipo de Cambio Real Multilateral - TCRM - se redujo en noviembre (-1,41 por ciento) principalmente por la disminución del Tipo de Cambio Nominal Multilateral – TCNM (-1,29 por ciento). La mayor inflación interna respecto a la externa contribuyó, aunque en menor medida, a esta disminución del TCRM".

El BCRP compró una mayor cantidad de dólares a poco de cerrar noviembre. Esta es su tercera gran compra solo este mes, cuando retornó a un intervención que no estaban aplicando hace un tiempo. - Crédito Unsplash/Giorgio Trovato

Las compras de dólares

Como se sabe, el BCRP ha intervenido en la compra de dólares, con diversos montos. Así, desde la pandemia la entidad no intervenía en estas compras. Estas son las que realizó el banco desde noviembre.

Miércoles 5 de noviembre : El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar.

Martes 11 de noviembre : El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar.

Miércoles 26 de noviembre : El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Jueves 27 de noviembre : El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar.

Viernes 28 de noviembre : El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar.

Miércoles 3 de diciembre : El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar

Jueves 4 de diciembre: El Banco Central compró US$ 294 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3608 por dólar.