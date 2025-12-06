Mininter defiende estado de emergencia en Lima pese a asesinatos recientes: “Tenemos los resultados”

(Ministerio de Defensa)

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio Orbezo, defendió la eficacia del estado de emergencia en Lima durante declaraciones a la prensa, a pesar de los recientes asesinatos que se han registrado en distintos distritos de la capital.

En respuesta a las inquietudes sobre la continuidad delictiva, el titular del sector enfatizó que “tenemos los resultados”, aludiendo a operativos y detenciones que, según su balance, sustentan la validez de la intervención.

El funcionario explicó que el despliegue de efectivos y la articulación con gremios y autoridades locales busca generar un impacto directo en la prevención del crimen organizado y en la persecución de personas vinculadas a hechos de violencia.

Además, reportó que el Gobierno mantiene comunicación constante con los transportistas ante las inquietudes por el reciente asesinato de un conductor de la línea 20, crimen que elevó la tensión en el gremio y provocó rumores de un posible paro laboral.

Ataque armado contra bus que cubría la ruta Pamplona Alta–San Genaro.

Hechos violentos generan debate

Durante la madrugada del viernes 5 de diciembre, un ciudadano extranjero fue asesinado en el malecón de Miraflores, cerca de Larcomar, tras recibir 14 disparos al estacionar su vehículo cerca del Colegio Médico de Lima.

Dos días antes, en Chorrillos, un chofer de transporte público perdió la vida después de ser interceptado por una motocicleta durante su ruta usual; falleció en el Hospital Casimiro Ulloa tras recibir atención médica de emergencia.

Al ser consultado sobre la persistencia de estos episodios en contexto del estado de emergencia en Lima, Vicente Tiburcio expuso que la medida ha permitido intervenciones eficaces y operativos en “todos los conos”, apelando al refuerzo de patrullajes en zonas consideradas críticas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se mostró optimista con los avances, destacando la importancia de mantener el despliegue extendido. La decisión sobre un posible incremento en el tiempo de la medida será evaluada por el Consejo de Ministros en la próxima sesión.

“Considero que sí (el estado de emergencia), porque esto también lo debemos resolver de forma colegiada en el Consejo”, declaró Tiburcio Orbezo y reiteró que el accionar policial permanece bajo vigilancia y evaluación permanente de los indicadores oficiales.

Respuesta ante el crimen

Recientemente, la PNP y el serenazgo de San Borja lograron la detención de un sospechoso tras el ataque a un colectivero en la avenida Javier Prado.

La captura fue posible gracias a la revisión en tiempo real de las cámaras de videovigilancia y a la rápida activación del plan cerco.

El individuo fue interceptado cuando intentaba ocultarse dentro de un bus que circulaba por la avenida Aviación; las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas familiar como posible móvil.

En paralelo, Vicente Tiburcio participó en la inauguración de la nueva Plaza de la Policía Nacional del Perú – El Porvenir, espacio donado por la Municipalidad Distrital de La Victoria en reconocimiento a la labor policial.

De acuerdo con el ministro, la obra simboliza el compromiso de fortalecer la presencia institucional y la relación con los vecinos en materia de seguridad ciudadana, una prioridad en el actual contexto de emergencia y acciones contracíclicas frente a la criminalidad.