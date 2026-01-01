Perú

Migraciones y PNP ejecutan operativo de control migratorio en playa Agua Dulce

El superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares y el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, lideraron las acciones de los fiscalizadores migratorios

Guardar
Playas bajo control: operativo migratorio
Playas bajo control: operativo migratorio se ejecuta en Chorrillos durante feriado de Año Nuevo

El primer día del 2026, la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, fue escenario de un operativo de control migratorio desplegado en medio de la alta afluencia de veraneantes por el feriado de Año Nuevo. La intervención se realizó como parte de una estrategia coordinada entre la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Chorrillos, con el objetivo de verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en espacios públicos de gran concurrencia.

El operativo fue encabezado por el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, junto a la directora de Operaciones, Valeria Morales, y el alcalde distrital, Richard Cortez. En la práctica, la intervención comenzó con el control de identidad a cargo de la PNP, tras lo cual los fiscalizadores migratorios revisaron el estatus migratorio de los extranjeros intervenidos mediante dispositivos electrónicos conectados a las bases de datos oficiales.

La elección de Agua Dulce no fue casual. Se trata de una de las playas más concurridas del sur de Lima, especialmente durante feriados largos y fechas festivas, lo que permite a las autoridades concentrar esfuerzos de fiscalización en un solo punto sin afectar el normal desarrollo de las actividades recreativas. Desde Migraciones se ha señalado que estas acciones forman parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad y el orden interno, en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

Migraciones refuerza control de extranjeros
Migraciones refuerza control de extranjeros en playas de Lima durante Año Nuevo

Operativos migratorios en el 2025

El despliegue realizado en Chorrillos se enmarca en una política sostenida de control migratorio que Migraciones y la PNP ejecutaron a lo largo de todo el 2025. Entre enero y el 22 de diciembre de ese año, se llevaron a cabo 7.161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones del país.

Durante estas intervenciones, la Policía Nacional realizó el control de identidad a más de 114 mil ciudadanos extranjeros, mientras que Migraciones verificó su situación migratoria en tiempo real. Las regiones con mayor número de intervenciones fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa, zonas consideradas estratégicas por su cercanía a fronteras, flujo turístico o concentración urbana.

Migraciones ejecuta operativo migratorio en
Migraciones ejecuta operativo migratorio en playa Agua Dulce

Como resultado de estos operativos, se detectó que 8.583 extranjeros se encontraban en situación migratoria irregular. En esos casos, los intervenidos fueron derivados a la PNP para la aplicación de sanciones administrativas, que incluyen multas, salidas obligatorias o procesos de expulsión, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, Migraciones informó que durante el 2025 se emitieron 3.411 órdenes de expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), aplicado a personas que ingresaron de manera irregular al país, excedieron su tiempo de permanencia o incurrieron en conductas que alteraron el orden público.

Expulsiones aceleradas de extranjeros irregulares

En paralelo a los operativos, la Policía Nacional ha reforzado su marco operativo para la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, explicó que la actualización de los protocolos busca reducir los plazos administrativos y cerrar vacíos que antes retrasaban estos procedimientos.

“Son expulsiones administrativas muy céleres. Una persona que ha ingresado irregularmente al país, además de manera clandestina, además registra antecedentes, ya está en condiciones de ser expulsado administrativamente de nuestro país”, señaló.

Arriola precisó que la normativa vigente amplió las causales de expulsión y permite iniciar el procedimiento incluso cuando un extranjero se niega a identificarse. “Hay otra condición más que salió en una modificatoria de la ley, en el sentido de que si un ciudadano extranjero se niega, solamente se niega, a mostrar su documento de identidad, puede ser expulsado”, indicó.

Temas Relacionados

MigracionesChorrillosAgua DulceAño NuevoextranjerosPNPperu-noticias

Más Noticias

Reportan nuevo enfrentamiento en Pataz: presuntos mineros ilegales fueron asesinados la víspera de Año Nuevo

Según informaron algunos medios locales, se trataría de más de diez personas fallecidas; sin embargo, solo tres cuerpos fueron trasladados a la comisaría

Reportan nuevo enfrentamiento en Pataz:

PeruRail responsabiliza a Inca Rail por choque de trenes en Machu Picchu

En su pronunciamiento, la empresa destacó que activó de inmediato los protocolos de emergencia, brindó primeros auxilios en el lugar y dispuso la evacuación de los heridos en autovagones propios

PeruRail responsabiliza a Inca Rail

Youna conmueve con emotivo mensaje de Año Nuevo tras revelar su lucha contra la leucemia: “El amor siempre será la mejor opción”

El influencer peruano Jonathan Horna Feijoo compartió en sus redes una reflexión llena de esperanza y honestidad, mostrando su fortaleza y el apoyo masivo que ha recibido desde que contó su diagnóstico

Youna conmueve con emotivo mensaje

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Hace una década, con exactitud, surgió de las divisiones menores un ilusionante mediocentro creativo que era comparado con Andrés D’ Alessandro. Hoy llega a un ignoto club de Perú

FC Cajamarca afianza su ambicioso

Colegio en La Libertad quedó inhabitable tras sismo de 6.0: más de 260 escolares en riesgo de perder el inicio del año escolar

El alcalde del distrito de Huaso, Carlos García Gómez, advirtió que aunque ya existe un expediente técnico para la reconstrucción del colegio, el financiamiento sigue pendiente. “Hablamos de una necesidad de vida o muerte”, enfatizó

Colegio en La Libertad quedó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: JNE puede excluir

Elecciones 2026: JNE puede excluir candidatos con sentencias no declaradas hasta un día antes de los comicios

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

ENTRETENIMIENTO

Youna conmueve con emotivo mensaje

Youna conmueve con emotivo mensaje de Año Nuevo tras revelar su lucha contra la leucemia: “El amor siempre será la mejor opción”

Milett Figueroa recibe el 2026 sin Marcelo Tinelli y despierta rumores sobre su relación

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

DEPORTES

FC Cajamarca afianza su ambicioso

FC Cajamarca afianza su ambicioso proyecto deportivo con la llegada de Tomás Andrade, ‘10′ formado en River Plate y campeón de Copa Sudamericana

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros