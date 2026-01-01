Migraciones y PNP ejecutan operativo de control migratorio en playa Agua Dulce

Playas bajo control: operativo migratorio se ejecuta en Chorrillos durante feriado de Año Nuevo

El primer día del 2026, la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, fue escenario de un operativo de control migratorio desplegado en medio de la alta afluencia de veraneantes por el feriado de Año Nuevo. La intervención se realizó como parte de una estrategia coordinada entre la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Chorrillos, con el objetivo de verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros en espacios públicos de gran concurrencia.

El operativo fue encabezado por el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares, junto a la directora de Operaciones, Valeria Morales, y el alcalde distrital, Richard Cortez. En la práctica, la intervención comenzó con el control de identidad a cargo de la PNP, tras lo cual los fiscalizadores migratorios revisaron el estatus migratorio de los extranjeros intervenidos mediante dispositivos electrónicos conectados a las bases de datos oficiales.

La elección de Agua Dulce no fue casual. Se trata de una de las playas más concurridas del sur de Lima, especialmente durante feriados largos y fechas festivas, lo que permite a las autoridades concentrar esfuerzos de fiscalización en un solo punto sin afectar el normal desarrollo de las actividades recreativas. Desde Migraciones se ha señalado que estas acciones forman parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad y el orden interno, en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y otras regiones del país.

Migraciones refuerza control de extranjeros en playas de Lima durante Año Nuevo

Operativos migratorios en el 2025

El despliegue realizado en Chorrillos se enmarca en una política sostenida de control migratorio que Migraciones y la PNP ejecutaron a lo largo de todo el 2025. Entre enero y el 22 de diciembre de ese año, se llevaron a cabo 7.161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones del país.

Durante estas intervenciones, la Policía Nacional realizó el control de identidad a más de 114 mil ciudadanos extranjeros, mientras que Migraciones verificó su situación migratoria en tiempo real. Las regiones con mayor número de intervenciones fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa, zonas consideradas estratégicas por su cercanía a fronteras, flujo turístico o concentración urbana.

Migraciones ejecuta operativo migratorio en playa Agua Dulce

Como resultado de estos operativos, se detectó que 8.583 extranjeros se encontraban en situación migratoria irregular. En esos casos, los intervenidos fueron derivados a la PNP para la aplicación de sanciones administrativas, que incluyen multas, salidas obligatorias o procesos de expulsión, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, Migraciones informó que durante el 2025 se emitieron 3.411 órdenes de expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), aplicado a personas que ingresaron de manera irregular al país, excedieron su tiempo de permanencia o incurrieron en conductas que alteraron el orden público.

Expulsiones aceleradas de extranjeros irregulares

En paralelo a los operativos, la Policía Nacional ha reforzado su marco operativo para la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, explicó que la actualización de los protocolos busca reducir los plazos administrativos y cerrar vacíos que antes retrasaban estos procedimientos.

“Son expulsiones administrativas muy céleres. Una persona que ha ingresado irregularmente al país, además de manera clandestina, además registra antecedentes, ya está en condiciones de ser expulsado administrativamente de nuestro país”, señaló.

Arriola precisó que la normativa vigente amplió las causales de expulsión y permite iniciar el procedimiento incluso cuando un extranjero se niega a identificarse. “Hay otra condición más que salió en una modificatoria de la ley, en el sentido de que si un ciudadano extranjero se niega, solamente se niega, a mostrar su documento de identidad, puede ser expulsado”, indicó.