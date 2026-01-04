Este bichito se ha convertido en el primer embajador de Perú en las exportaciones 2025: su precio alcanzó máximos históricos

El sector de colorantes naturales en Perú proyecta un crecimiento sostenido hasta 2026, impulsado por la demanda internacional y nuevas regulaciones.

El sector de colorantes naturales en Perú enfrenta el año 2026 con perspectivas positivas, según las proyecciones del presidente del Comité de Colorantes Naturales de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carlos Sarmiento Pezo.

Aunque se prevé la normalización del precio del carmín de cochinilla tras el máximo histórico alcanzado en 2025, se anticipa un incremento en los volúmenes exportados, impulsado por la demanda internacional y cambios regulatorios en mercados clave.

Durante 2025, el precio del carmín de cochinilla registró niveles récord, beneficiando a todos los eslabones de la cadena productiva, de acuerdo con ADEX.

Sin embargo, Sarmiento Pezo advirtió que este escenario no resulta sostenible a largo plazo, en especial ante la competencia de productos sustitutos, como los colorantes naturales derivados de la zanahoria negra, la beterraga, el rabanito, la uva y el camote rojo, así como del carmín obtenido mediante biofermentación.

Este último, producido en laboratorios, ha sido adoptado por grandes compañías internacionales y, aunque la Unión Europea restringe su ingreso, es aceptado en Estados Unidos y otros destinos.

¿La normalización del precio del carmín marca el futuro de los colorantes en Perú?

En los últimos años, el volumen exportado de carmín de cochinilla aumentó un 10%, mientras que su valor FOB creció 40%, de acuerdo con el análisis difundido por ADEX.

Este avance se vio favorecido por la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), de retirar progresivamente ocho colorantes artificiales de uso frecuente en alimentos procesados, entre ellos el Rojo 3 y 40, Amarillo 5 y 6, y Azul 1 y 2.

La eliminación de estos insumos abre nuevas oportunidades para los colorantes naturales peruanos, que han consolidado su reputación por su estabilidad, origen natural y prestigio internacional.

El precio del carmín de cochinilla alcanzó un máximo histórico en 2025, pero se espera una normalización por la mayor competencia de colorantes alternativos.

El comité de colorantes naturales de ADEX insta al gobierno a reforzar el sector

A pesar de este contexto alentador, el presidente del Comité de Colorantes Naturales de ADEX subrayó la necesidad de avanzar en una agenda pendiente para fortalecer la competitividad del sector.

Entre las prioridades señaló la importancia de mejorar la asistencia técnica a los agricultores, promover el uso de casas malla para proteger las plantaciones de cochinilla de la radiación, y ejecutar proyectos de irrigación que permitan optimizar la distribución del agua.

Sarmiento Pezo estimó que estas medidas podrían duplicar la productividad, pasando de menos de 200 kilos por hectárea a aproximadamente 400 kilos.

Finalmente, ADEX exhortó al Gobierno a dar continuidad a estos esfuerzos y a implementar políticas que permitan consolidar el crecimiento del sector y aprovechar las oportunidades abiertas por la tendencia internacional hacia el consumo de insumos naturales y sostenibles.

¿Qué es el carmín de cochinilla?

El carmín de cochinilla es un colorante rojo natural que se obtiene del insecto Dactylopius coccus, el cual vive sobre cactus. Su pigmento, conocido como ácido carmínico o E-120, se extrae tras secar, triturar y hervir las hembras adultas.

Este colorante se utiliza ampliamente en la industria alimentaria para dar tonos rojos y rosados a yogures, caramelos, embutidos y bebidas, así como en cosméticos, donde aporta color a labiales y coloretes, y en algunos medicamentos.

Aunque destaca por su brillo y resistencia al calor, su origen animal lo excluye de dietas veganas y puede provocar alergias en personas sensibles, por lo que su presencia debe estar claramente indicada en el etiquetado de los productos.