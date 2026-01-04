Perú

Este bichito se ha convertido en el primer embajador de Perú en las exportaciones 2025: su precio alcanzó máximos históricos

Sin embargo, el auge de sustitutos naturales y sintéticos en EEUU y Europa presiona los precios y abre un nuevo escenario competitivo para los productores peruanos

Guardar
El sector de colorantes naturales
El sector de colorantes naturales en Perú proyecta un crecimiento sostenido hasta 2026, impulsado por la demanda internacional y nuevas regulaciones.

El sector de colorantes naturales en Perú enfrenta el año 2026 con perspectivas positivas, según las proyecciones del presidente del Comité de Colorantes Naturales de la Asociación de Exportadores (ADEX), Carlos Sarmiento Pezo.

Aunque se prevé la normalización del precio del carmín de cochinilla tras el máximo histórico alcanzado en 2025, se anticipa un incremento en los volúmenes exportados, impulsado por la demanda internacional y cambios regulatorios en mercados clave.

El sector de colorantes naturales en Perú proyecta un crecimiento en 2026

Durante 2025, el precio del carmín de cochinilla registró niveles récord, beneficiando a todos los eslabones de la cadena productiva, de acuerdo con ADEX.

Sin embargo, Sarmiento Pezo advirtió que este escenario no resulta sostenible a largo plazo, en especial ante la competencia de productos sustitutos, como los colorantes naturales derivados de la zanahoria negra, la beterraga, el rabanito, la uva y el camote rojo, así como del carmín obtenido mediante biofermentación.

Este último, producido en laboratorios, ha sido adoptado por grandes compañías internacionales y, aunque la Unión Europea restringe su ingreso, es aceptado en Estados Unidos y otros destinos.

¿La normalización del precio del carmín marca el futuro de los colorantes en Perú?

En los últimos años, el volumen exportado de carmín de cochinilla aumentó un 10%, mientras que su valor FOB creció 40%, de acuerdo con el análisis difundido por ADEX.

Este avance se vio favorecido por la decisión de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, específicamente el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), de retirar progresivamente ocho colorantes artificiales de uso frecuente en alimentos procesados, entre ellos el Rojo 3 y 40, Amarillo 5 y 6, y Azul 1 y 2.

La eliminación de estos insumos abre nuevas oportunidades para los colorantes naturales peruanos, que han consolidado su reputación por su estabilidad, origen natural y prestigio internacional.

El precio del carmín de
El precio del carmín de cochinilla alcanzó un máximo histórico en 2025, pero se espera una normalización por la mayor competencia de colorantes alternativos.

El comité de colorantes naturales de ADEX insta al gobierno a reforzar el sector

A pesar de este contexto alentador, el presidente del Comité de Colorantes Naturales de ADEX subrayó la necesidad de avanzar en una agenda pendiente para fortalecer la competitividad del sector.

Entre las prioridades señaló la importancia de mejorar la asistencia técnica a los agricultores, promover el uso de casas malla para proteger las plantaciones de cochinilla de la radiación, y ejecutar proyectos de irrigación que permitan optimizar la distribución del agua.

Sarmiento Pezo estimó que estas medidas podrían duplicar la productividad, pasando de menos de 200 kilos por hectárea a aproximadamente 400 kilos.

Finalmente, ADEX exhortó al Gobierno a dar continuidad a estos esfuerzos y a implementar políticas que permitan consolidar el crecimiento del sector y aprovechar las oportunidades abiertas por la tendencia internacional hacia el consumo de insumos naturales y sostenibles.

¿Qué es el carmín de cochinilla?

El carmín de cochinilla es un colorante rojo natural que se obtiene del insecto Dactylopius coccus, el cual vive sobre cactus. Su pigmento, conocido como ácido carmínico o E-120, se extrae tras secar, triturar y hervir las hembras adultas.

Este colorante se utiliza ampliamente en la industria alimentaria para dar tonos rojos y rosados a yogures, caramelos, embutidos y bebidas, así como en cosméticos, donde aporta color a labiales y coloretes, y en algunos medicamentos.

Aunque destaca por su brillo y resistencia al calor, su origen animal lo excluye de dietas veganas y puede provocar alergias en personas sensibles, por lo que su presencia debe estar claramente indicada en el etiquetado de los productos.

Temas Relacionados

ADEXexportacionescochinillacolorantescolorantes naturalescolorante rojoperu-economia

Más Noticias

Los líderes indígenas y científicos que impulsaron avances para la defensa de la Amazonía peruana en 2025

Premios internacionales, sentencias históricas y tecnología aliada abren una nueva etapa de representación y protección colectiva

Los líderes indígenas y científicos

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

El órgano electoral sostuvo que la ONPE actuó dentro de sus competencias y que no se acreditó una infracción electoral en las primarias del partido

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

El proceso inicia con una cifra sin precedentes y plantea una competencia que suma tanto históricos contendientes como agrupaciones emergentes

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

La joven se pronunció en sus redes sociales y se disculpó con lo sucedido, sin embargo, explicó que los nervios del momento le juraron una mala pasada

Trabajadora de hotel de Tarapoto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

ENTRETENIMIENTO

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

DEPORTES

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario ganó 3-0 a Wanka y se consolida como único líder al cierre de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

San Martín tuvo agónico triunfo 3-2 ante Kazoku No Perú en el cierre de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026