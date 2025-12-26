Italia lideró como el principal destino de los nacimientos de peruanos en el exterior

Durante el periodo evaluado, los envíos al exterior de estos productos sumaron USD 536 mil. Foto: difusión

Italia se posicionó como el principal destino de los nacimientos y artículos navideños peruanos exportados entre enero y octubre del 2025. Según la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex), este mercado concentró el 35,8% del total de los envíos, con ventas por USD 192 mil, lo que representó un incremento de 1% en comparación con el mismo periodo del 2024.

En el periodo analizado, el valor total de las exportaciones de estos productos alcanzó los USD 536 mil. Esta cifra evidenció una disminución de 3% frente a los USD 553 mil registrados entre enero y octubre del 2024, de acuerdo con la información del gremio exportador.

Predominio del mercado europeo

Adex informó que el continente europeo fue el principal destino de los nacimientos y artículos navideños peruanos durante los primeros 10 meses del 2025. En conjunto, esta región concentró el 58,6% del total exportado en dicho periodo.

Este desempeño estuvo vinculado a la preferencia del mercado europeo por piezas artesanales elaboradas de forma manual y con identidad cultural, características presentes en los nacimientos peruanos que se comercializan en el exterior.

Según Adex, Europa encabezó la recepción de nacimientos y artículos navideños peruanos entre enero y octubre del 2025. Foto: Enciclopedia Significados

Variedad de diseños y materiales

La oferta peruana incluye nacimientos con diseños creativos y temáticos, como representaciones en huevitos, ollas y rocotos, así como escenas alusivas a la costa, sierra y selva. También se exportaron piezas que incorporan elementos como el Misti, nacimientos en canoa y el tradicional retablo ayacuchano.

Asimismo, se comercializaron nacimientos tradicionales elaborados en cerámica, piedra, papel, madera, tejidos y fibras vegetales. Esta diversidad forma parte del portafolio exportado a los distintos mercados internacionales.

Estados Unidos y otros destinos

Estados Unidos fue otro de los destinos relevantes, con importaciones por USD 142 mil. No obstante, este monto significó una contracción de 14,7% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se alcanzaron ventas por USD 166 mil.

Otros mercados que recibieron estos productos fueron Francia (USD 50 mil), España (USD 32 mil), Alemania (USD 25 mil), Colombia (USD 17 mil), México (USD 13 mil), Países Bajos (USD 11 mil), Bahamas (USD 9.000) y Panamá (USD 8.000). En valores menores se registraron envíos a Ecuador, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Honduras, Santa Lucía, Bélgica y Chile.

Estados Unidos también figuró entre los principales mercados, al registrar compras por USD 142 mil. Foto: Archivos de Historia

Empresas exportadoras y partidas arancelarias

Las empresas que concentraron la mayor comercialización de estos productos fueron Manos Amigas, Raymisa, Intercrafts, JQ Peruvian Hands, Corporación Textil Yasro, Magic Art. Peruvian, Apumano, Textiles y Artesanías Perú y Sander Perú Export, indicó Adex.

Los envíos se realizaron bajo diversas partidas arancelarias. La principal correspondió a “las demás estatuillas y artículos para adornos de cerámica”, que sumó USD 409 mil e incluyó productos de cerámica tradicional y cerámica esmaltada. También se exportaron artículos para fiestas de Navidad, manufacturas de materias vegetales o minerales para tallar, productos de cerámica, yeso, piedras preciosas o semipreciosas, así como estatuillas y objetos de adorno de madera.