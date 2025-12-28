Los empleos en la exportación peruana siguen estancados: estos son los únicos sectores que han crecido en el último año

El empleo exportador en Perú creció solo 1,8% anual, alcanzando 1 millón 524.000 plazas directas, según CIEN-ADEX.

Pese a los altos precios de intercambio, el mercado laboral vinculado a las exportaciones en el Perú mantiene un crecimiento marginal, según el último informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, los empleos directos asociados a la actividad exportadora alcanzaron 1 millón 524.000 puestos de trabajo anualizados, lo que representa un incremento de solo 1,8% frente al mismo periodo anterior, pese al avance en algunos sectores clave y la recuperación de la demanda internacional.

ADEX: El empleo exportador en Perú crece un 1,8% anual

De acuerdo con el reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - octubre 2025’, los sectores con mayor generación de empleos fueron la agroindustria (647.689 puestos), la minería tradicional (405.419) y el agro primario (215.086), que en conjunto concentraron el 83,2% del total de plazas laborales generadas, impulsadas por la demanda de superfoods.

Esta categoría incluye alimentos como los arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, así como por los envíos de productos como café, azúcar, cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno. Sin embargo, el crecimiento general estuvo limitado por el estancamiento y la contracción de varios rubros manufactureros y de transformación.

La costa peruana, incluida Lima y Callao, concentró el 75,6% del empleo vinculado al sector exportador, impulsada por la agroindustria.

En detalle, los empleos creados por los despachos tradicionales sumaron 642.002, con una variación positiva de 5%, mientras que los vinculados a exportaciones no tradicionales (881.504) sufrieron una contracción de -0,4%.

Siete de los 15 rubros analizados registraron cifras negativas: joyería (-6,6%), madera (-2,1%), varios (-1,2%), agroindustria (-0,9%), confecciones (-0,8%), metalmecánica (-0,6%) y pesca tradicional (-0,1%). Por el contrario, el agro primario creció 9,2%, pesca y acuicultura 4,9% y minería tradicional 3,2%.

Las exportaciones generan 1,52 millones de empleos directos en Perú

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que en octubre de 2025 el país alcanzó 4 millones 665.000 empleos privados formales, un aumento de 4,2% respecto al mes anterior. Los empleos directamente vinculados a las exportaciones representaron el 32,7% del total.

En términos de mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal generador de puestos de trabajo directos, con 392.440 plazas (25,8%), seguido de la Unión Europea (324.850), China (260.549) y Canadá (67.411). Por crecimiento mensual, destacaron Australia (14,8%), Colombia (5,8%) e India (4,7%).

Estados Unidos lideró la generación de empleo asociado a exportaciones peruanas, con 392.440 plazas y el 25,8% del total sectorial.

El sector agroindustrial lidera la creación de empleos vinculados a exportaciones

A nivel regional, la costa –incluyendo Lima y Callao– concentró el 75,6% de los puestos directos ligados al sector exportador (gracias al agro). Nueve de las once regiones costeras presentaron cifras positivas, encabezadas por Tacna (6,6%), Callao (4,0%), Tumbes (2,6%) y Arequipa (2,5%).

La región andina concentró el 20,7% y la amazónica apenas el 3,7%, a pesar de abarcar cerca del 60% del territorio nacional. Cajamarca y San Martín lideraron por stock en la sierra y la Amazonía, respectivamente.

Estados Unidos es el principal destino de empleo exportador peruano

Por continente, América del Norte generó 494.573 empleos directos asociados a las exportaciones, seguida por Asia (431.642), Europa (387.097), América Latina (189.517), Oceanía (15.009) y África (5.514).

Entre los departamentos con mayor generación de empleo exportador destacaron Lima (320.555), Ica (180.064), La Libertad (169.315), Piura (136.205), Cajamarca (122.460) y Lambayeque (79.633).