Los empleos en la exportación peruana siguen estancados: estos son los únicos sectores que han crecido en el último año

Que el valor de los metales, frutas y derivados de pescado de Perú se hayan disparado en 2025, no ha significado un mayor empleo formal para el país, según ADEX. ¿Por qué?

El empleo exportador en Perú
El empleo exportador en Perú creció solo 1,8% anual, alcanzando 1 millón 524.000 plazas directas, según CIEN-ADEX.

Pese a los altos precios de intercambio, el mercado laboral vinculado a las exportaciones en el Perú mantiene un crecimiento marginal, según el último informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, los empleos directos asociados a la actividad exportadora alcanzaron 1 millón 524.000 puestos de trabajo anualizados, lo que representa un incremento de solo 1,8% frente al mismo periodo anterior, pese al avance en algunos sectores clave y la recuperación de la demanda internacional.

ADEX: El empleo exportador en Perú crece un 1,8% anual

De acuerdo con el reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - octubre 2025’, los sectores con mayor generación de empleos fueron la agroindustria (647.689 puestos), la minería tradicional (405.419) y el agro primario (215.086), que en conjunto concentraron el 83,2% del total de plazas laborales generadas, impulsadas por la demanda de superfoods.

Esta categoría incluye alimentos como los arándanos, paltas, uvas, espárragos y mangos, así como por los envíos de productos como café, azúcar, cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno. Sin embargo, el crecimiento general estuvo limitado por el estancamiento y la contracción de varios rubros manufactureros y de transformación.

La costa peruana, incluida Lima
La costa peruana, incluida Lima y Callao, concentró el 75,6% del empleo vinculado al sector exportador, impulsada por la agroindustria.

En detalle, los empleos creados por los despachos tradicionales sumaron 642.002, con una variación positiva de 5%, mientras que los vinculados a exportaciones no tradicionales (881.504) sufrieron una contracción de -0,4%.

Siete de los 15 rubros analizados registraron cifras negativas: joyería (-6,6%), madera (-2,1%), varios (-1,2%), agroindustria (-0,9%), confecciones (-0,8%), metalmecánica (-0,6%) y pesca tradicional (-0,1%). Por el contrario, el agro primario creció 9,2%, pesca y acuicultura 4,9% y minería tradicional 3,2%.

Las exportaciones generan 1,52 millones de empleos directos en Perú

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que en octubre de 2025 el país alcanzó 4 millones 665.000 empleos privados formales, un aumento de 4,2% respecto al mes anterior. Los empleos directamente vinculados a las exportaciones representaron el 32,7% del total.

En términos de mercados de destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal generador de puestos de trabajo directos, con 392.440 plazas (25,8%), seguido de la Unión Europea (324.850), China (260.549) y Canadá (67.411). Por crecimiento mensual, destacaron Australia (14,8%), Colombia (5,8%) e India (4,7%).

Estados Unidos lideró la generación
Estados Unidos lideró la generación de empleo asociado a exportaciones peruanas, con 392.440 plazas y el 25,8% del total sectorial.

El sector agroindustrial lidera la creación de empleos vinculados a exportaciones

A nivel regional, la costa –incluyendo Lima y Callao– concentró el 75,6% de los puestos directos ligados al sector exportador (gracias al agro). Nueve de las once regiones costeras presentaron cifras positivas, encabezadas por Tacna (6,6%), Callao (4,0%), Tumbes (2,6%) y Arequipa (2,5%).

La región andina concentró el 20,7% y la amazónica apenas el 3,7%, a pesar de abarcar cerca del 60% del territorio nacional. Cajamarca y San Martín lideraron por stock en la sierra y la Amazonía, respectivamente.

Estados Unidos es el principal destino de empleo exportador peruano

Por continente, América del Norte generó 494.573 empleos directos asociados a las exportaciones, seguida por Asia (431.642), Europa (387.097), América Latina (189.517), Oceanía (15.009) y África (5.514).

Entre los departamentos con mayor generación de empleo exportador destacaron Lima (320.555), Ica (180.064), La Libertad (169.315), Piura (136.205), Cajamarca (122.460) y Lambayeque (79.633).

