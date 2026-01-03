Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños.

El mundo de la música folclórica vivió un episodio especial luego de que Yarita Lizeth sorprendiera a sus seguidores con un emotivo mensaje de cumpleaños para Alejandro Páucar, hijo de la reconocida cantante Dina Páucar. La artista, natural de Juliaca, escogió las redes sociales para expresar públicamente el vínculo que la une a su pareja y reafirmar su compromiso sentimental, generando una ola de reacciones entre los fanáticos del género andino y el público en general.

Un mensaje cargado de sentimientos que desató el entusiasmo de los seguidores

El cumpleaños número 36 de Alejandro Páucar no pasó desapercibido para Yarita Lizeth, quien utilizó su cuenta de TikTok para compartir una foto acompañado de un texto que reflejaba la profundidad de su relación. “Feliz cumpleaños, mi sol. Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino. Gracias por tu amor, tu paciencia, tu ternura y esa manera tan única que tienes de hacerme sentir especial (REYNA)”, escribió la cantante.

Sin embargo, el fragmento que generó mayor revuelo fue la promesa pública que incluyó en el mensaje: “Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo”. La publicación fue recibida con entusiasmo y admiración por parte de sus seguidores, que no tardaron en comentar y compartir la muestra de cariño.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de buenos deseos para la pareja y especialmente para el homenajeado. Comentarios como “Feliz cumpleaños Alejandro Páucar que Dios te bendiga siempre”, “Hacen una linda pareja Yarita Lizeth y Alejandro Páucar” y “Bien chinita, hermosa pareja, bendiciones” reflejaron la acogida positiva que tiene la relación entre los seguidores y la comunidad musical.

El emotivo mensaje de Yarita Lizeth en TikTok reafirma su compromiso sentimental con Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar.

De la amistad a la complicidad: una relación que creció con la música y el tiempo

La historia entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar no solo se ha desarrollado en el plano sentimental, sino que está marcada por una sólida amistad y una colaboración artística constante. Antes de confirmar su romance, ambos compartieron escenarios y proyectos musicales, siendo el tema “Hola, ¿cómo estás?” uno de los más recientes lanzamientos conjuntos que captó la atención de sus fans.

La relación entre la artista de Juliaca y el hijo de Dina Páucar fue tema de especulación durante meses, especialmente en el ámbito del folclore andino, hasta que ambos decidieron confirmar públicamente su vínculo durante una transmisión en vivo por TikTok. La pareja detalló cómo se conocieron y cómo la afinidad profesional derivó en una relación sentimental. Alejandro, de carácter reservado, admitió que compartir la noticia con el público fue un paso importante para ambos, mientras que Yarita destacó la confianza y la complicidad que han construido con el tiempo.

El entorno familiar también ha acompañado el crecimiento de la pareja. Yarita Lizeth fue invitada especial en el último aniversario de Dina Páucar, lo que evidenció la aceptación y la buena relación que existe entre suegra y nuera. Dina, por su parte, aprovechó la ocasión del cumpleaños de su hijo para dedicarle un mensaje reflexivo y emotivo en sus redes sociales, resaltando el valor y el significado de criar a un hijo varón y el vínculo que los une.

El cantante reconoció públicamente su vínculo con Yarita Lizeth Yanarico y despejó las dudas sobre su vida sentimental. | Facebook / De Juerga Te Veo

La exposición pública de este vínculo ha generado comentarios positivos y un seguimiento cercano en redes sociales. Numerosos usuarios destacaron la complicidad y la transparencia con la que la pareja vive su relación. Además, la madre de Alejandro, Dina Páucar, también fue mencionada en varios comentarios como símbolo de apoyo y felicidad por la nueva etapa que atraviesa su hijo junto a Yarita.

Actualmente, ambos artistas mantienen una agenda activa de presentaciones y colaboraciones musicales. La relación, lejos de afectar su trabajo, parece haber fortalecido su conexión artística, permitiéndoles compartir experiencias tanto en el escenario como en la vida cotidiana. El mensaje de Yarita Lizeth no solo celebró el cumpleaños de Alejandro Páucar, sino que reafirmó ante el público el compromiso y la estabilidad de una pareja que despierta simpatía y admiración en el panorama musical peruano.