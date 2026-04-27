Rol de FF.AA. en segunda vuelta genera dudas en Juntos por el Perú por cercanía del Mindef con Fuerza Popular

FF.AA. y elecciones: partido de Roberto Sánchez expresa preocupación por seguridad electoral

Otra teoría electoral. A casi dos meses de la segunda vuelta, Juntos por el Perú ha expresado dudas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo del material electoral. El abogado del partido, Roy Mendoza, señaló que el principal punto de preocupación radica en el contexto político en el que se plantea esta intervención.

Según explicó, durante la primera vuelta ya se intentó que las Fuerzas Armadas asuman un rol más activo en el despliegue y repliegue del material electoral. En ese escenario, advirtió que repetir esa fórmula en la segunda vuelta, bajo las actuales condiciones, genera inquietud dentro de la agrupación.

“Mire, se ha intentado en primera vuelta, se intentó de que las Fuerzas Armadas sean las que hagan el repliegue y despliegue del material electoral. Si eso se intenta nuevamente en la segunda vuelta, ¿no?, quedaría la explicación y caería de maduro ¿Por qué quieren el ministro de Defensa aliado o cercano a Fuerza Popular? Esa es nuestra mayor preocupación”, expuso en entrevista con RPP.

Roy Mendoza, abogado de Juntos Por el Perú. Foto: captura RPP

Sospechas por designación en el Ministerio de Defensa

El cuestionamiento de Juntos por el Perú también se centra en la designación del actual ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores, a quien vinculan políticamente con Fuerza Popular. Para Mendoza, este factor introduce un elemento de desconfianza en el manejo de la seguridad electoral.

“Eso es posible, esa es una gran posibilidad”, afirmó al ser consultado sobre la eventual participación de las Fuerzas Armadas en el proceso.

El abogado aclaró que el partido no se opone a la colaboración de las Fuerzas Armadas, pero sí a que asuman un rol central en el control del material electoral. En su posición, considera que esta función debe mantenerse bajo la responsabilidad de los organismos electorales.

Renuncia del ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino en medio de tensiones internas. Captura de video

“Que se colabore, sí, pero que las Fuerzas Armadas sean ellas las encargadas, porque esa es la propuesta, que sean las encargadas del resguardo y también del acopio del material electoral, eso sí no lo vamos a permitir”, indicó.

Aunque descartó que exista una intención directa de manipular los resultados, insistió en que el contexto político genera dudas.

“No, no creo eso, pero, repito, ya la sola designación de una persona cercana a Fuerza Popular, quien se encuentra en segunda vuelta, ya nos genera cierta preocupación a nosotros”, añadió.

Denuncia constitucional queda en evaluación tras anuncio inicial

En paralelo a estos cuestionamientos, la bancada de Juntos por el Perú había anunciado la presentación de una denuncia constitucional contra el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, la medida no se ha concretado y permanece en evaluación interna.

Mendoza precisó que, hasta el momento, no se ha iniciado ningún procedimiento formal. “No hay actos concretos. Es decir, nosotros no hemos realizado ninguna denuncia. Ni siquiera las denuncias constitucionales. No se ha interpuesto absolutamente nada”, afirmó.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

El abogado explicó que la decisión responde a un análisis político sobre la oportunidad de presentar estas acciones en el actual contexto electoral. La prioridad, indicó, es evitar que el proceso se vea aún más tensionado antes de la segunda vuelta.

“He dicho que está en fase de evaluación, en fase de análisis con la bancada. Creo yo que lo que se está evaluando acá es si es que es oportuno realizar esas denuncias constitucionales en este momento o no, porque si también podría contribuir a lo encrispado que está el ambiente electoral”, señaló.