La Municipalidad de Lima amplía sedes para recojo de licencias de conducir: ¿dónde estarán ubicadas?

La apertura de nuevos centros responde a quejas de usuarios por demoras y acumulación de personas en los anteriores puntos de atención. La transición de competencias del MTC a la Municipalidad de Lima generó congestión inicial y breves fallas informáticas en los servicios. Hablemos Claro/Exitosa

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) puso en marcha la descentralización del servicio de emisión de licencias de conducir, con la apertura de nuevas sedes en varios puntos de la capital.

El anuncio coincide con la respuesta de las autoridades municipales a las recientes quejas de usuarios por demoras y acumulación de personas en los centros de atención, como el de Comas.

La comuna capitalina confirmó que los ciudadanos podrán tramitar y recoger sus licencias de conducir clase A en distintas sedes habilitadas, además de la principal en Comas. Los puntos disponibles son:

Jirón Antonio Vargas 1733 , sede de la Gerencia de Movilidad Urbana, Cercado de Lima.

, sede de la Gerencia de Movilidad Urbana, Cercado de Lima. Jirón Flor de Arrayanes 361, centro de evaluación y emisión de Comas.

centro de evaluación y emisión de Comas. MAC Lima Este , centro comercial Mall Aventura Santa Anita.

, centro comercial Mall Aventura Santa Anita. MAC Lima Sur , centro comercial Open Plaza Atocongo.

, centro comercial Open Plaza Atocongo. MAC Lima Norte, centro comercial Mall Plaza Comas.

Alberto Luis Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la MML, señaló que los usuarios podrán elegir la sede de su preferencia para recoger la licencia, y que el trámite puede completarse el mismo día, con una espera máxima de 30 minutos tras la aprobación de los exámenes y los registros correspondientes.

La Municipalidad de Lima descentraliza la emisión de licencias de conducir con nuevas sedes en diferentes puntos de la capital. (MTC)

Respuesta ante quejas

La apertura del nuevo centro en Comas y la transferencia de competencias desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) generaron una acumulación significativa de usuarios y reportes de largas colas.

Sobre este punto, Peralta reconoció que la transición provocó “pequeñas intermitencias de carácter informático” y que el centro permaneció inactivo durante cinco días, lo que ocasionó problemas en la atención y la emisión de licencias.

El funcionario aseguró que la situación ha mejorado, afirmando: “Ya estamos con mejor fluidez de los sistemas informáticos y se está dando la atención debida a todos los usuarios que van llegando al centro de emisión, como los que dan sus exámenes”. La municipalidad sostuvo que la congestión corresponde a una acumulación inicial de trámites y que el servicio está en proceso de estabilización.

Los usuarios pueden tramitar y recoger su licencia de conducir clase A tanto en Comas como en sedes de Elio, Lima Este, Lima Sur y Lima Norte.

Proceso de descentralización

Con la nueva gestión, la emisión de licencias de conducir clase A en Lima pasó a estar exclusivamente en manos de la Municipalidad Metropolitana, que amplió su función más allá de motocicletas y categorías menores. El Consorcio Vial Lima Norte es el operador encargado de los exámenes y la entrega de licencias bajo un esquema de concesión.

Las autoridades municipales destacaron que la descentralización del servicio facilitará el acceso a los trámites y permitirá a los usuarios elegir la sede más cercana a su domicilio o lugar de trabajo.

Detalles del trámite y requisitos

El procedimiento para obtener la licencia se mantiene sin cambios:

Examen médico en centros autorizados.

Prueba teórica de 40 preguntas (con al menos 35 respuestas correctas para aprobar).

Evaluación práctica de manejo en el circuito autorizado.

La espera máxima para recoger la licencia de conducir, tras aprobar los exámenes, es de hasta 30 minutos en las nuevas sedes.

La programación de citas y pagos se realiza a través de la plataforma digital de la Municipalidad de Lima. Los usuarios pueden optar por la licencia física (S/ 14.70) o la electrónica (S/ 6.70), esta última con código QR y descarga instantánea. La vigencia de la primera licencia es de diez años.

Soporte, reembolsos y canales

El MTC mantiene el soporte técnico para asegurar la fluidez del sistema y regularizar la atención. En relación con pagos anteriores realizados al Touring, el ministerio indicó que la institución gestiona los reembolsos correspondientes. Respecto a cobros adicionales, la municipalidad tiene autonomía para definir convenios y condiciones.

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse al teléfono (01) 615 7900 o al correo atencionalciudadano@mtc.gob.pe de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30.

Horarios de atención

El centro principal de Comas atiende de lunes a viernes de 8:30 a 17:30. La municipalidad recomienda considerar la opción de la licencia electrónica, tanto por su menor costo como por la rapidez en la gestión.

La habilitación de nuevas sedes y la mejora progresiva en la atención buscan responder a la alta demanda y asegurar que los ciudadanos accedan a sus licencias en condiciones más ágiles y eficientes.