Ministros no asistirán a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la compra de aviones F-16 por “razones de fuerza mayor”

Titulares de PCM, Cancillería y Mindef no asistirán a la Comisión de Defensa del Congreso para explicar la compra de aviones F-16 por “razones de fuerza mayor”. (Foto: Composición - Infobae)

Tres ministros citados por la Comisión de Defensa del Congreso para explicar el proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos no asistirán a la sesión programada para hoy a las 3:00 p.m. debido a “razones de fuerza mayor que se viene sucitando en diversas regiones”, según un oficio enviado a la presidenta del grupo de trabajo, la congresista Karol Paredes, de Avanza País.

La invitación de la comisión tenía como finalidad que los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; de la Cancillería, Amadeo Flores Carcagno; y del Ministerio de Defensa, Carlos Pareja Ríos; expliquen la “situación actual de las negociaciones para la adquisición de aeronaves de combate para la recuperación de las capacidades operativas de la Fuerza Aérea del Perú”.

Sin embargo, el oficio enviado por Luis Arroyo al Congreso indica que “debido a razones de fuerza mayor que se vienen suscitando en las distintas regiones del pais, resulta indispensable la presencia y participación directa de los titulares de los sectores. En atención a ello, le solicito a usted se sirva dispensar mi asistencia, así como del señor Ministro de Defensa y del señor Ministro de Relaciones Exteriores”

A U.S. Air Force pilot sits in the cockpit before performing aerial maneuvers with a F-16 fighter jet during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Aunque en la citación original figuraban como titulares de los sectores, el excanciller Hugo de Zela y el exministro de Defensa Carlos Díaz, su renuncia tras desacuerdos con el mandatario obligó a realizar modificaciones en la invitación para incluir a los nuevos nombres de los ministros correspondientes.

“El presidente ha mentido”

La sesión se convocó en medio de la crisis política al interior del gabinete ministerial generada por la adquisición de los F-16, luego de que el presidente José María Balcázar afirmara públicamente que la compra no se concretaría durante su gestión. Pese a esa posición, el contrato ya fue firmado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conducción del Ejecutivo.

A raíz de las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien indicó que el contrato de compra de los aviones de combate no se firmaría por su gobierno, sino por el siguiente, el ministro Hugo De Zela afirmó que el presidente había adoptado una posición pública que expone al país, compromete su credibilidad y obstaculiza la negociación internacional.

El excanciller Hugo de Zela acusó al presidente Balcázar de mentir sobre la compra de aviones F-16 a Estados Unidos. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

No solo ello, sino que el canciller afirmó que Balcázar sí conocía la firma de dichos contratos, y que a pesar de ello negó públicamente que esto haya ocurrido, lo que constituye una “mentira flagrante”, indicó en RPP el mismo día de su renuncia.

“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales”, afirmó De Zela en su carta de renuncia.

Por su parte, el exministro de Defensa Carlos Díaz confirmó al medio radial que el presidente del Consejo de Ministros conocía la situación y lamentaba las dimisiones, pero no intervino para revertirlas.