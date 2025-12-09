Alejandro, hijo de Dina Páucar, confirma relación con Yarita Lizeth tras meses de rumores

El cantante reconoció públicamente su vínculo con Yarita Lizeth Yanarico y despejó las dudas sobre su vida sentimental. | Facebook / De Juerga Te Veo

Alejandro Páucar, hijo de la reconocida cantante Dina Páucar, confirmó de manera pública que mantiene una relación sentimental con la artista puneña Yarita Lizeth. La noticia se dio a conocer durante una transmisión en vivo por TikTok en la que ambos artistas interactuaron con sus seguidores y despejaron las versiones que circulaban sobre su cercanía desde inicios de año.

La revelación se produjo luego de meses de especulaciones en el mundo del folclore andino, especialmente tras el lanzamiento de la colaboración musical “Hola, ¿cómo estás?” a principios de 2025. El debut del sencillo intensificó los rumores sobre un acercamiento personal entre ambos músicos. Las sospechas aumentaron cuando Yarita anunció su separación de su esposo, el ciudadano sueco Patric Lundberg, hace siete meses. Desde ese momento, las apariciones públicas y los gestos de complicidad entre Alejandro Páucar y la cantante de Juliaca llamaron la atención de los seguidores del género.

La confirmación llegó el pasado fin de semana. Durante un directo por TikTok, un usuario consultó abiertamente si existía o no un vínculo amoroso. Yarita Lizeth, intérprete de “Tu hipocresía”, trasladó la pregunta a Alejandro, quien, pese a declararse reservado sobre su vida privada, respondió sin evasivas.

“No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, fueron sus tímidas palabras ante una emocionada Yarita.

En declaraciones previas, Yarita Lizeth había elogiado públicamente a Alejandro Páucar, describiéndolo como una persona cariñosa y dedicada. En la misma transmisión, celebró el gesto del joven artista al confirmar el romance, ya que él suele evitar pronunciarse en temas personales. “Me alegra mucho porque normalmente es muy discreto y reservado. Atreverse a compartirlo de esta manera es importante para ambos”, expresó Yarita durante la interacción.

Pareja cuenta cómo se conoció

Los artistas también compartieron con sus seguidores detalles inéditos de su primer encuentro. El episodio, que marcó sus vidas, ocurrió en 2014 cuando ambos tenían 24 años. Alejandro Páucar relató: “Estaba llegando de dejar a mis hermanas en el colegio. Yo estaba en pijama, regresé a casa y justo Yarita había venido a grabar un programa con mi mamita. Bajo del carro y nos encontramos. Fue la primera vez que la vi, el primer contacto. Yo no la conocía porque no estaba al tanto de los compañeros de mi mamá”.

Por su parte, Yarita Lizeth describió cómo lo conoció a distancia, varios años antes. Siendo adolescente en Juliaca, vio en televisión un especial dedicado a Dina Páucar: “La sorpresa era que Alejandro le cantó una bonita canción con su guitarra. En ese instante me quedé enganchada: lo vi, un jovencito bien lindo, tocando su guitarra, diciéndole palabras hermosas a su mamá. Esa fue la primera vez que lo vi. Después de casi 10 años, nos encontramos”. El destino, según ambos relataron, terminó por cruzar sus caminos en la música y ahora en la vida sentimental.

Durante los últimos meses, el vínculo entre ambos se manifestó ante el público en presentaciones conjuntas y actividades de promoción musical. La colaboración profesional terminó por acercarlos, aunque ambos aclaran que la confianza y la amistad creció gradualmente antes de transformarse en una relación sentimental. La unión fue celebrada por seguidores de ambos artistas en redes sociales y recibió un eco favorable en plataformas digitales especializadas en música folclórica.

Luego de estas declaraciones, Dina Páucar no dudó en grabar un video junto a Yarita donde le expresa lo feliz que le hace esta unión. Actualmente, la joven artista, considerada ahijada musical de Dina Páucar, atraviesa una etapa de reimpulso en su carrera tras su separación. La confirmación de la relación con Alejandro Páucar representa para ambos una nueva etapa en sus vidas, marcada por el trabajo artístico conjunto y el apoyo mutuo en sus proyectos personales y de pareja.

