DT de Nacional de Uruguay desconcertado por el presente de Universitario sin DT oficial: “Estamos a la deriva con eso”

Jorge Bava, técnico del 'decano', habló de la incertidumbre que rodea a la 'U' con miras al choque copero. (Video: Pasión Tricolor)

La derrota de Universitario por 2-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura, dejó al equipo prácticamente sin opciones en la lucha por el título local. El golpe anímico fue duro para los dirigidos por Jorge Araujo, DT interino, pero la Copa Libertadores aparece esta semana como escenario para buscar una reacción inmediata frente a Nacional de Uruguay, en el mismo recinto.

En medio de este contexto, el entrenador del conjunto ‘charrúa’, Jorge Bava, expresó su desconcierto ante la situación de su rival. “De Universitario, estamos viendo patrones generales, a la espera de lo que puede pasar con su situación, si mantienen el interinato o si contratan a alguien más”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa tras la caída ante Danubio.

La preparación del ‘decano’ se apoya, entonces, en un estudio más general de las características de los jugadores de la ‘U’, ya que, según el DT, “estamos un poco a la deriva en eso”.

A pesar del escenario incierto, Bava dejó en claro cuál será la postura de Nacional en Lima: “Es un partido que tenemos que ir a buscarlo, ir a ganarlo, que nos puede posicionar muy bien en nuestra llave. Independientemente de lo que haga el rival, tenemos que ir a buscar el partido”.

Nacional de Uruguay perdió en casa por 2-1 con Danubio y se complicó en el torneo local. - créditos: Nacional de Uruguay

Nacional llega a este compromiso en medio de una campaña irregular en la liga local, donde ha tenido altibajos, con algunos triunfos importantes, pero sin lograr una racha de victorias que le permita posicionarse como líder en el torneo uruguayo. Actualmente se ubica sétimo con 19 puntos, a 11 del líder Racing de Montevideo, que se consagró campeón del Torneo Apertura.

Jorge Araujo sobre duelo de Universitario ante Nacional

El técnico interino de Universitario, Jorge Araujo, también se refirió al momento del equipo y a la preparación para enfrentar a Nacional de Uruguay. Consultado sobre si la Copa Libertadores pasaba a ser prioridad tras el traspié en el Torneo Apertura, fue enfático en conferencia de prensa: “Siempre vamos a pelear en todos los frentes que tengamos. Ahora es una situación que se dio, no puede hacer que dudemos de nuestras capacidades”.

Araujo defendió la actitud del plantel y apeló al orgullo como motor para afrontar el nuevo desafío. “Cuando ganamos el otro día éramos los mejores y ahora no creo que estemos lejos de eso”, dijo, en alusión al contraste de sensaciones que atraviesan los ‘cremas’. El entrenador prometió “hacer todo lo posible para que el equipo llegue bien ante Nacional y pelear este partido por orgullo, porque sabemos que podemos dar un espectáculo”.

‘Coco’ remarcó que el grupo está enfocado en corregir los errores recientes y salir al campo con la estrategia adecuada. “Está en nosotros corregir lo que no se hizo bien y salir con la actitud y la estrategia necesaria para afrontar este partido”, afirmó.

El técnico de la 'U' lamentó la derrota en el estadio Monumental y pidió hacer autocrítica de cara al futuro. (Video: INKA DIGITAL TV)

¿Cómo va la disputa del grupo B de la Copa Libertadores 2026?

La disputa en el grupo B de la Copa Libertadores 2026 se mantiene abierta, con cuatro equipos que luchan por avanzar a la siguiente ronda: Nacional de Uruguay, Universitario, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

La paridad ha sido el rasgo principal de la zona, ya que ninguno de los clubes ha logrado despegarse de manera clara en la tabla. Cada jornada se presenta como una oportunidad y, al mismo tiempo, como una amenaza para las aspiraciones de clasificación. Los uruguayos se ubican en la primera casilla con cuatro puntos, los mismos que los chilenos, pero con mejor diferencia de goles. Le siguen los colombianos y luego los peruanos, ambos con una unidad.