Corte de agua afectará a cuatro distritos de Lima este 29 de abril: zonas y horarios, según Sedapal

Un nuevo corte del servicio de agua potable afectará a diversos distritos de Lima este miércoles 29 de abril. Sedapal anunció la interrupción programada del suministro, motivada por la limpieza de reservorios, lo que impactará a miles de usuarios en sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y Carabayllo. El restablecimiento se realizará de forma escalonada, según las zonas y el tipo de intervención técnica.
San Juan de Lurigancho
En el distrito de San Juan de Lurigancho, la restricción alcanzará dos sectores con horarios diferenciados.
- Sector 413: La suspensión iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. Las áreas comprendidas abarcan:
- Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre - A.H. Bayóvar Ampliación sector Santa Rosa - A.H. Niño Jesús - A.H. Nuevo Amanecer - Antenor Orrego Ampliación - A.F. Las Mercedes - A.F. Las Palmeras - A.F. Torres Cruz Blanca - A.H. Señor de los Milagros Ampliación - A.F. Nueva Primavera - A.F. Valle Sagrado - A.F. La Fortaleza - A.F. Las Lomas de Bayóvar - Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé - Bayóvar Ampliación 3ra zona sector Santa Rosa - A.F. Las Lomas de Bayóvar
- Sector 545: El corte iniciará a las 9:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. Las zonas comprendidas son:
- Grupo El Trébol - Zona Volcán - Zona Búnker - Grupo El Tunal - Grupo Los Industriales - Grupo Los Jazmines - Grupo Los Encantos - Zona Floresta
Santa Anita
El distrito de Santa Anita experimentará la interrupción desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., de acuerdo con la programación de Sedapal. El corte afectará al sector 168 y las siguientes áreas:
- Urb. Santa Aurelia
- Cuadrante: Coop. Santa Aurelia
- Asoc. Resid. Santa Anita
- Asoc. Sapotal I y II
- Urb. Los Cedros
- Asoc. Monterrey
- Asoc. Los Jardines
- Asoc. Sol de Santa Anita parcela II (ex fundo Vista Alegre)
- Tejidos San Jacinto
Chaclacayo
En Chaclacayo, Sedapal interrumpirá el servicio en el sector 155 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Las zonas incluidas en la suspensión son:
- Asociación Los Cedros
- Cuadrante:
- P.J. Virgen de Fátima Morón
- P.J. Miguel Grau
- A.H. Nueva Alianza
- Asociación Cultura y Progreso
- Asociación Luis Felipe de las Casas
Carabayllo
Carabayllo figura entre los distritos que afrontarán la medida. El corte iniciará a las 12:00 m. y el restablecimiento está previsto para las 8:00 p.m. en el sector 372. Las áreas incluidas son:
- A.H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa
- A.H. Calizal de Carabayllo
- A.H. Los Jardines del sector La Quebrada
- A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II
- A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II Ampliación
- Agrup. Familiar Primavera
Motivo y recomendaciones
Según informó Sedapal, la suspensión responde a trabajos de limpieza de reservorios, actividades consideradas esenciales para la seguridad y calidad del agua distribuida en la red de Lima.
La empresa estatal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar suficiente agua antes del corte y tener a la mano el número de suministro en caso de requerir consultas a través del servicio telefónico Aquafono (01) 317-8000.
Sedapal precisó en su comunicado que el restablecimiento del servicio se realizará en los horarios indicados para cada sector, sin descartar variaciones mínimas por razones técnicas.
Horarios confirmados
- San Juan de Lurigancho, sector 413: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
- San Juan de Lurigancho, sector 545: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Santa Anita, sector 168: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
- Chaclacayo, sector 155: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.
- Carabayllo, sector 372: 12:00 m. a 8:00 p.m.
Para resolver dudas sobre la interrupción del servicio, Sedapal reiteró la disponibilidad de su línea de atención y recordó la importancia de prever el almacenamiento responsable de agua potable.