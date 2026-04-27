Corte de agua afectará a cuatro distritos de Lima este 29 de abril: zonas y horarios, según Sedapal

Sedapal anuncia un nuevo corte de agua programado el 29 de abril en distritos de Lima por limpieza de reservorios. (Andina)

Un nuevo corte del servicio de agua potable afectará a diversos distritos de Lima este miércoles 29 de abril. Sedapal anunció la interrupción programada del suministro, motivada por la limpieza de reservorios, lo que impactará a miles de usuarios en sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y Carabayllo. El restablecimiento se realizará de forma escalonada, según las zonas y el tipo de intervención técnica.

San Juan de Lurigancho

En el distrito de San Juan de Lurigancho, la restricción alcanzará dos sectores con horarios diferenciados.

Sector 413: La suspensión iniciará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. Las áreas comprendidas abarcan:

Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre - A.H. Bayóvar Ampliación sector Santa Rosa - A.H. Niño Jesús - A.H. Nuevo Amanecer - Antenor Orrego Ampliación - A.F. Las Mercedes - A.F. Las Palmeras - A.F. Torres Cruz Blanca - A.H. Señor de los Milagros Ampliación - A.F. Nueva Primavera - A.F. Valle Sagrado - A.F. La Fortaleza - A.F. Las Lomas de Bayóvar - Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé - Bayóvar Ampliación 3ra zona sector Santa Rosa - A.F. Las Lomas de Bayóvar

Sector 545: El corte iniciará a las 9:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. Las zonas comprendidas son:

Grupo El Trébol - Zona Volcán - Zona Búnker - Grupo El Tunal - Grupo Los Industriales - Grupo Los Jazmines - Grupo Los Encantos - Zona Floresta

La restricción de agua impactará sectores de Santa Anita desde la 1:00 p.m., incluyendo Urb. Santa Aurelia y Asoc. Sapotal I y II. (Andina)

Santa Anita

El distrito de Santa Anita experimentará la interrupción desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., de acuerdo con la programación de Sedapal. El corte afectará al sector 168 y las siguientes áreas:

Urb. Santa Aurelia

Cuadrante: Coop. Santa Aurelia

Asoc. Resid. Santa Anita

Asoc. Sapotal I y II

Urb. Los Cedros

Asoc. Monterrey

Asoc. Los Jardines

Asoc. Sol de Santa Anita parcela II (ex fundo Vista Alegre)

Tejidos San Jacinto

Chaclacayo

En Chaclacayo, Sedapal interrumpirá el servicio en el sector 155 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Las zonas incluidas en la suspensión son:

Asociación Los Cedros

Cuadrante:

P.J. Virgen de Fátima Morón

P.J. Miguel Grau

A.H. Nueva Alianza

Asociación Cultura y Progreso

Asociación Luis Felipe de las Casas

El corte de agua en Chaclacayo afectará el sector 155 y zonas como PJ Virgen de Fátima Morón y Asociación Los Cedros durante casi once horas.

Carabayllo

Carabayllo figura entre los distritos que afrontarán la medida. El corte iniciará a las 12:00 m. y el restablecimiento está previsto para las 8:00 p.m. en el sector 372. Las áreas incluidas son:

A.H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa

A.H. Calizal de Carabayllo

A.H. Los Jardines del sector La Quebrada

A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II

A.H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II Ampliación

Agrup. Familiar Primavera

Motivo y recomendaciones

Según informó Sedapal, la suspensión responde a trabajos de limpieza de reservorios, actividades consideradas esenciales para la seguridad y calidad del agua distribuida en la red de Lima.

La empresa estatal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar suficiente agua antes del corte y tener a la mano el número de suministro en caso de requerir consultas a través del servicio telefónico Aquafono (01) 317-8000.

SEDAPAL

Sedapal precisó en su comunicado que el restablecimiento del servicio se realizará en los horarios indicados para cada sector, sin descartar variaciones mínimas por razones técnicas.

Horarios confirmados

San Juan de Lurigancho, sector 413 : 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 8:00 p.m. San Juan de Lurigancho, sector 545 : 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 10:00 p.m. Santa Anita, sector 168 : 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

: 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Chaclacayo, sector 155 : 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

: 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Carabayllo, sector 372: 12:00 m. a 8:00 p.m.

Para resolver dudas sobre la interrupción del servicio, Sedapal reiteró la disponibilidad de su línea de atención y recordó la importancia de prever el almacenamiento responsable de agua potable.