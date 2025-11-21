La vida sentimental de Yarita Lizeth, una de las voces femeninas más reconocidas del folclore andino, vuelve a ocupar titulares. La cantante llegó como invitada al programa ‘Esta noche’, conducido por 'La Chola Chabuca’, en una edición que se emitirá este sábado 22 de noviembre por América TV.

Sin embargo, más allá de su trayectoria musical, uno de los temas que más llamó la atención fue una pregunta directa relacionada a un supuesto romance con Alejandro Páucar, hijo de la también famosa cantante folclórica Dina Páucar.

El avance del programa reveló que el espacio no pasará por alto los rumores que han circulado en redes sociales en los últimos días. Con humor y suspicacia, la conductora decidió abordar la especulación que ha generado intriga entre los fanáticos del género andino.

‘La Chola Chabuca’ pone en aprietos a Yarita Lizeth

Durante la grabación del programa, Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, no dudó en mencionar los rumores que han tomado fuerza:“Hay unos rumores. Dicen que cuando estás con Dina, Dina huele a suegra”, comentó provocando sonrisas en el set.

La reacción de Yarita Lizeth fue inmediata. La cantante, visiblemente sorprendida pero de buen humor, solo atinó a reírse ante el comentario que sugería una relación más que amistosa con la familia de Dina Páucar.

El momento dejó claro que el programa abordaría el tema con la picardía característica del personaje, pero sin evadir el interés del público sobre lo que parece ser un acercamiento cada vez más evidente entre la intérprete de “Mis cuernos” y el hijo de una de las máximas exponentes del folclore peruano.

¿Yarita Lizeth tendría un romance con el hijo de Dina Páucar?: Cantante revelará detalles en el programa de ‘La Chola Chabuca’.

Alejandro Páucar envía mensaje especial a cantante

Si la pregunta de La Chola generó expectativa, la sorpresa no terminó allí. En un momento del programa, Alejandro Páucar apareció mediante un video especial dirigido a Yarita Lizeth. En el clip, el joven músico no ocultó su cariño por la popular ‘Chinita del Amor’.

“Te admiro mucho y mi familia también”, se le escucha decir en el mensaje que dejó al público a la expectativa de una posible confirmación.

La aparición del hijo de Dina Páucar fue interpretada como una señal más del vínculo que ambos han mostrado en sus recientes apariciones públicas, lo que alimenta la versión de que entre ellos existiría algo más que una amistad.

Un momento viral que desató los rumores

El origen de los comentarios sobre la supuesta relación se remonta al domingo 16 de noviembre. Ese día, Dina Páucar celebró su 35 aniversario artístico en un espectáculo multitudinario realizado en El Huaralino. Entre los invitados especiales estuvo Yarita Lizeth, cuya presencia emocionó al público.

Sin embargo, el instante que desató las especulaciones ocurrió en pleno show, cuando Alejandro Páucar apareció con un enorme ramo de flores para entregar a Yarita Lizeth. La escena, captada por varias cámaras y difundida en TikTok y Facebook, se volvió viral en cuestión de horas.

Yarita, visiblemente emocionada, expresó:“Soy amante de las flores, gracias, Alejo”, mientras recibía el arreglo floral.

El joven, por su parte, respondió con un gesto aún más significativo:“Esta noche es muy especial porque tú estás aquí”, dijo antes de abrazarla y darle un beso en la mejilla.

El público reaccionó eufórico y los videos del momento alcanzaron miles de reproducciones, alimentando la teoría de un posible romance.

Dina Páucar celebró su aniversario en El Huaralino, donde ocurrió el comentado encuentro entre su hijo y Yarita Lizeth. IG

La reacción de Dina Páucar: “Ya tendría nuera”

Lejos de evitar el tema, Dina Páucar también se pronunció recientemente. Durante su visita al programa ‘Qumbias y Risas’, la cantante dejó entrever que su hijo podría estar iniciando una relación sentimental.

Entre risas y sin querer entrar en detalles, Dina comentó que “ya tendría nuera”, frase que encendió aún más el interés mediático por lo que estaría ocurriendo entre Alejandro y Yarita.

Aunque no confirmó ni negó la relación, el comentario aumentó las sospechas de que algo estaría desarrollándose entre los jóvenes artistas, quienes han mostrado una cercanía notable en los últimos meses.

La vida sentimental de Yarita tras su separación

Cabe recordar que Yarita Lizeth anunció hace solo unos meses la ruptura definitiva de su matrimonio con el ciudadano sueco Patric Lundberg, con quien compartió varios años de relación. La artista explicó en aquel momento que la decisión fue tomada con madurez y respeto, y que ambos habían decidido seguir caminos distintos.

Desde entonces, Yarita ha optado por mantener su vida privada alejada de controversias y no ha confirmado ninguna relación sentimental. Sin embargo, su cercanía con Alejandro Páucar ha despertado el interés de su público, que no deja de comentar sobre la posibilidad de un nuevo capítulo amoroso en la vida de la intérprete.

Yarita Lizeth anuncia su soltería en un concierto en Cusco: "Me voy al lado de las solteras". (Paula Elizalde/Infobae Perú)