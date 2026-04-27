Perú

Juntos por el Perú niega alianza con Antauro Humala y minimiza su cercanía a Roberto Sánchez: “Es un acompañante de la campaña”

Roy Mendoza resaltó que el papel de Antauro Humala solo se dio en el ámbito de la campaña y que no existe una alianza formal con él

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Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral
Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

Antauro Humala no tiene una alianza formal con Juntos por el Perú. Al menos eso fue lo que informó el abogado del partido, Roy Mendoza, quien minimizó el rol del etnocacerista y su cercanía con el candidato presidencial Roberto Sánchez.

En entrevista con RPP, Mendoza indicó de forma tajante, que cualquier declaración de Anaturo Humala no representa los valores del partido, y que, no existe una alianza formal con él.

“Podría considerarse un aliado electoral. Pero sí queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. Antauro Humala no refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú”,declaró en RPP.

Mendoza reconoció que si bien Antauro había aparecido en varias oportunidades junto a Roberto Sánchez en sus actividades proselitistas, esto solo se limita a la campaña electoral. Agregó además, que el comité del partido aún no evaluó la cercanía con su candidato.

Roy Mendoza, abogado de Juntos Por el Perú. Foto: captura RPP
Roy Mendoza, abogado de Juntos Por el Perú. Foto: captura RPP

“Es un aliado porque en primera vuelta ha acompañado al candidato y eso ha sido bastante público. Y es por eso que también la prensa interpreta que es un aliado. O sea, es un aliado porque acompaña al candidato”, sentenció.

Ante la insistencia de los periodistas, el abogado reiteró que no tenía información oficial del partido sobre una alianza formal y redujo la participación de Antauro Humala, a la de un “acompañante” en la campaña electoral.

“No, yo desconozco que haya algún compromiso con Antauro Humala. Entiendo que es un aliado de campaña electoral, pero no hay cosas más allá que se me haya informado. Lo que sí tengo claro es que no hay una alianza formal. El señor Antauro es un aliado, si se entiende, un acompañante de la campaña”, explicó.

Al parecer Mendonza olvidó que durante un mintin en el Centro de Lima, Roberto Sánchez anunció que Antauro Humala iba a dirigir la lucha contra la criminalidad en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

Discurso de Antauro Humala genera polémica en plena campaña electoral. Video: ATV/ Ocurre Ahora

La propuesta de Sánchez sobre Humala

En la recta final de la campaña electoral, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que Antauro Humala asumiría un rol central en un eventual gobierno. Durante un mitin realizado en la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el aspirante planteó que el exmilitar encabezaría la política de seguridad y defensa nacional.

El anuncio se dio ante simpatizantes y figuras políticas vinculadas al entorno de Pedro Castillo. En ese escenario, Sánchez sostuvo que Humala tendría a su cargo la conducción de la lucha contra el crimen, así como programas vinculados a las zonas de frontera. “La lucha contra el crimen estará en manos de nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”, afirmó.

El candidato explicó que esta decisión responde a la necesidad de reforzar el control del Estado y priorizar a los sectores populares. En paralelo, reiteró su compromiso con la liberación de Castillo y con la continuidad de un proyecto político enfocado en la inclusión social.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Durante la actividad, también se presentó la propuesta de convocar a José Domingo Pérez para liderar una eventual reforma del sistema de justicia. Por su parte, Humala intervino en el mitin destacando la necesidad de cambios estructurales y planteando la convocatoria a una asamblea constituyente.

La jornada incluyó la participación de dirigentes y allegados al entorno político de Castillo, así como mensajes de respaldo de distintos sectores. En ese contexto, la figura de Humala fue posicionada como pieza clave dentro de la estrategia de seguridad del candidato.

Los antecedentes y posturas de Antauro Humala

La propuesta de Sánchez ha generado cuestionamientos debido al perfil y trayectoria de Antauro Humala. El exmilitar fue condenado en 2009 a 19 años de prisión por el denominado Andahuaylazo, un hecho que dejó cuatro policías fallecidos. Recuperó su libertad en 2022 tras cumplir su condena.

A este antecedente se suma la disolución de su agrupación política, A.N.T.A.U.R.O., declarada ilegal por la Corte Suprema en 2025 por conducta antidemocrática. Su retorno a la escena pública ha estado marcado por un discurso confrontacional y propuestas que han sido calificadas como radicales.

Durante la campaña, Humala ha planteado medidas como paralizar la agroexportación para priorizar el consumo interno, lo que ha generado debate por sus implicancias económicas. Además, ha protagonizado intervenciones polémicas en espacios públicos y ha mantenido una narrativa de confrontación política.

Antauro Humala en primer plano, delineado en naranja, con un fondo monocromático de hombres armados, uno con bandana que dice "OLLANTA", en un montaje
Antauro Humala, líder del movimiento etnocacerista, enfrenta un reclamo legal de S/ 1.200.000 por la reparación civil a las familias de los policías asesinados durante el Andahuaylazo en 2005, monto que aún no ha saldado. (Composición: Infobae Perú)

Sus declaraciones también han reavivado críticas. En una intervención, incluso, señaló que “fusilar presidentes” podría justificarse en determinados contextos, lo que provocó rechazo en distintos sectores.

En el actual proceso electoral, Humala se ha consolidado como uno de los principales voceros de Sánchez y ha expresado abiertamente su respaldo, adelantando incluso un eventual triunfo del candidato. Su cercanía con la campaña y la posibilidad de asumir un rol en un eventual gobierno han puesto nuevamente su figura en el centro del debate político.

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