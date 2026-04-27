Periodista peruana que estuvo en cena de Donald Trump: “Pensé que iba a perder la vida”

Claudia Uceda lleva nueve años asistiendo a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Una periodista peruana que asistió a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado 25 de abril relató los momentos de pánico que vivió cuando un hombre armado irrumpió en el control de seguridad del Washington Hilton e intentó llegar al salón donde el presidente Donald Trump y unos 2.600 invitados celebraban la gala anual. Claudia Uceda, corresponsal en Washington D.C. y quien lleva nueve años asistiendo al evento, describió la escena en una entrevista con RPP Noticias.

“En un momento pensé incluso que iba a perder la vida”, dijo Uceda. Según su relato, los primeros indicios del ataque llegaron disfrazados de ruido ambiental: “Como si un tren estaba llegando o una explosión, pum, pum, pum”, confundido con el sonido de la banda musical y el entrechocar de cubiertos. Fue la evacuación inmediata de Trump lo que encendió las alarmas entre los asistentes. El Servicio Secreto ordenó a los presentes arrojarse al suelo, y Uceda pensó de inmediato en un francotirador.

El sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, vecino de Torrance, California, según confirmaron múltiples medios, entre ellos CBS News y Fox News. Allen había llegado a Washington en tren desde Los Ángeles, con escala en Chicago, y se había hospedado en el propio hotel un día antes del evento. Portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando, a las 8:34 p.m. hora local, cargó a toda velocidad contra el detector de metales ubicado en la terraza del hotel, un piso por encima del salón de banquetes. Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo que fue detenido por su chaleco antibalas; el atacante fue reducido y detenido en el lugar, con una lesión en la rodilla.

Claudia Uceda reportó con su celular desde el lugar de los hechos en la cena con Donald Trump. Instagram

La confusión dentro del salón y las fallas de seguridad

Dentro del salón, la confusión reinó durante varios minutos. Uceda señaló que algunos colegas aseguraban haber escuchado un disparo, otros hasta cinco, mientras que ella misma no llegó a distinguirlos con claridad. “La información que la gente estaba escuchando era diferente”, explicó. A eso se sumó que los asistentes no tenían acceso a internet ni a llamadas telefónicas, medida habitual de seguridad cuando el presidente está presente, lo que agudizó la incertidumbre. El Servicio Secreto cerró las puertas del recinto y no permitió la salida de nadie durante un tiempo prolongado.

Allen dejó un manifiesto escrito en su habitación del hotel en el que criticaba las políticas de la administración Trump y se describía a sí mismo como el “Friendly Federal Assassin” (“Amigable Asesino Federal”). Según informó CBS News, el texto no menciona directamente al presidente, pero sí expresa la intención de atacar a funcionarios de alto y bajo rango de la administración. El Departamento de Justicia señaló al día siguiente que los hallazgos preliminares apuntan a que Trump era el objetivo principal. El propio manifiesto ridiculizaba la seguridad del hotel: “¿Qué diablos está haciendo el Servicio Secreto? Ninguna maldita seguridad”, escribió Allen.

Hoy Donald Trump sufrío un atentado en plena celebración de la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

Esa percepción coincide con lo que Uceda vivió en primera persona. La periodista reveló que, pese a la presencia del presidente de Estados Unidos y de prácticamente todo su gabinete, el único requisito para ingresar al salón fue presentar la invitación física. “Yo me olvidé mi identificación y no me la pidieron”, relató. “Cualquiera puede imprimir o falsificar una entrada como esta”, advirtió. El exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, había calificado la seguridad del evento como equivalente “casi a la de un evento de seguridad nacional”, aunque la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) reconoció que el lobby del Washington Hilton permanece abierto al público general durante la cena, y que los controles se concentran en las inmediaciones del salón.