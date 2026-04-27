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Paola Rivera y una lesión que preocupa a San Martín: cuenta regresiva para el “extra game” ante Alianza Lima

La armadora mexicana sufrió molestias físicas en el partido de vuelta ante las ‘íntimas’ y jugó con vendaje en el tramo final. Su presencia en el duelo decisivo es una incógnita

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La armadora mexicana no pudo finalizar el partido con normalidad y es duda para el "extra game". (Video: Latina)

Universidad San Martín terminó el segundo duelo de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 con preocupación, no solo por el resultado adverso, sino también por la situación física de su armadora titular. La mexicana Paola Rivera culminó el encuentro con molestias que generan incertidumbre sobre su presencia en el “extra game” ante Alianza Lima, programado para el próximo domingo 3 de mayo.

Durante el desarrollo del cuarto set del compromiso de vuelta, Rivera comenzó a sentir una fuerte dolencia en el muslo, lo que encendió las alarmas en el comando técnico al evidenciar dificultades para movilizarse con normalidad. Pese al malestar, la jugadora intentó mantenerse en cancha y seguir aportando en un tramo decisivo del encuentro.

Ante la evidente incomodidad, el cuerpo médico de la USMP optó por vendarle la zona afectada para que pudiera continuar jugando. Sin embargo, la colocadora mexicana no logró rendir al mismo nivel y su desempeño se vio claramente afectado en el cierre del partido contra Alianza Lima disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Pese al dolor, Paola Rivera mostró carácter y determinación para mantenerse en juego, aunque las complicaciones físicas terminaron afectando su rendimiento en varios pasajes del último set. En algunos momentos, Shiamara Almeida ingresó en su reemplazo para darle descanso y sostener el armado del equipo, intentando mantener la intensidad y el orden en el juego de las ‘santas’.

Paola Rivera se lesionó y es duda para el "extra game" de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Paola Rivera se lesionó y es duda para el "extra game" de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa USMP

No obstante, la mexicana insistió en volver a la cancha cada vez que fue posible, buscando ser determinante en un duelo clave por la final. Su intención de liderar al equipo en un momento decisivo fue evidente, pero la dolencia terminó pasándole factura en el tramo final del encuentro. Finalmente, no pudo cerrar el partido en plenitud física, lo que encendió la preocupación en el comando técnico de cara al “extra game”.

Incógnita para el partido decisivo

Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad exacta de la lesión, lo que mantiene en incertidumbre a San Martín de cara al partido decisivo por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El cuerpo técnico de Guilherme Schmitz espera poder contar con Paola Rivera en el “extra game”, aunque el panorama no es del todo alentador.

De hecho, en el entorno del equipo no se descarta que la armadora mexicana quede al margen del compromiso definitivo, lo que obligaría a Shiamara Almeida a asumir la responsabilidad desde el arranque en la definición del campeonato. Con solo siete días por delante, la recuperación de la levantadora titular es totalmente contrarreloj.

La posible ausencia de Rivera representaría un golpe importante para las aspiraciones de San Martín, que se juega el título en un “extra game” ante Alianza Lima. La mexicana ha sido una pieza clave en el funcionamiento del equipo durante toda la temporada, por lo que su evolución será seguida de cerca día a día.

Paola Rivera es la armadora titular de San Martín.
Paola Rivera es la armadora titular de San Martín. Crédito: Prensa USMP

Con el “extra game” a la vuelta de la esquina, las ‘santas’ esperan recuperar a una de sus principales figuras, aunque todo indica que el comando técnico ya evalúa alternativas ante un escenario complicado y de máxima exigencia.

Cabe mencionar que la serie se encuentra igualada 1-1, con una victoria por lado, luego de que San Martín se impusiera con autoridad en el primer partido (3-0), mientras que Alianza Lima logró reaccionar en la revancha para emparejar la llave con un triunfo por 3-1. De esta manera, todo se definirá este domingo en el duelo que coronará al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

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