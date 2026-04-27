Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente: “No están pensando a futuro, habrá menos hinchas”

El 'Loco' mandó un mensaje a los altos mandos 'rimenses' por el complicado presente del equipo. (Video: L1 MAX / Al Límite)

La derrota de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos en la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 acentuó la distancia del club respecto a la cima del campeonato y reavivó cuestionamientos de los hinchas hacia la directiva. La disconformidad, que se arrastra desde hace varias temporadas, se explica en parte por la ausencia de títulos nacionales desde el 2020 y por la percepción de que el proyecto institucional ha perdido el rumbo.

Las voces críticas no provienen solo de la tribuna. Erick Delgado lanzó una advertencia directa a quienes hoy conducen la institución. En el programa Al Límite comparó la actualidad del equipo con tiempos pasados y advirtió que, de no tomarse medidas, “mañana o más tarde van a empezar a ir menos gente a la cancha, menos gente va a ser hincha de Cristal porque van a venir las generaciones posteriores y no van a ver un Cristal que siempre está arriba y siempre está siendo campeón”.

Para el ‘Loco’, la gestión actual se aleja del legado que forjaron generaciones anteriores. “Vamos al Cristal de antes y el Cristal de ahora. No es igual, la gente no puede tratar de igualar lo que era antes”, afirmó.

Erick Delgado lanzó firme advertencia a directiva de Sporting Cristal por el duro presente.

El exjugador recordó que en sus años bajo los tres palos, el equipo ‘rimense’ supo ganarse el respeto de propios y extraños, y generó una mística que hoy parece diluirse. “Antes nosotros hicimos que los hinchas quisieran seguir a Cristal y muchos chicos que venían atrás dijeran ‘entre los grandes me voy con Cristal porque juega bien y porque gana campeonatos’”, sostuvo. Ese atractivo, advirtió Delgado, está en riesgo si la dirigencia no reacciona a tiempo.

Las advertencias de Delgado a la directiva y la preocupación por el futuro

En su análisis, Erick Delgado señaló que la directiva de Sporting Cristal “no está pensando a futuro” y que la falta de planificación podría traducirse en una pérdida de hinchas y de presencia del club en la élite del fútbol peruano. A su juicio, la identificación y el sentido de pertenencia se construyen con victorias y títulos, pero también con una gestión que respete la historia.

Asimismo, hizo referencia a su paso por el club. “Yo me mataba de verdad, he tratado de poner siempre la camiseta de Cristal bien arriba”, sostuvo, en un mensaje dirigido a los actuales futbolistas y a quienes deben guiarlos en el vestuario.

Un fanático del cuadro 'celeste' se mostró desconsolado por el presente del equipo y le pidió al 'Diamante' que renuncie a su cargo. (Video: Twitter Fuerza Oriente)

El actual comentarista deportivo reconoció la intención de la directiva de apostar por las divisiones menores, pero advirtió que esto solo será efectivo si los jóvenes están acompañados de referentes con experiencia en la obtención de títulos.

“Me parece perfecto que tú quieras darle visibilidad a tus divisiones menores, que quieras sacar jugadores porque los hay, tienen calidad. Pero tienes que acompañarlos de gente que te sepa ganar títulos, que sepa de lo que es el Cristal, que sepa lo que es estar en un equipo grande y que los acompañen dentro de la cancha, porque realmente hay muchos jugadores chicos que se van perdiendo también”, alertó.

Para quienes se preguntan por el trasfondo de la advertencia de Delgado, el exarquero asocia el presente de Sporting Cristal con la falta de planificación institucional. “Eso tendrían que pensar porque el fútbol también es un negocio y como están los hinchas son los que te llenan el estadio”, remarcó.

Joel Raffo ejerce como presidente de Sporting Cristal desde setiembre del 2019, cuando Innova Sports compró al club. - créditos: Sporting Cristal

Erick Delgado sobre el caso de Matías Córdova en Sporting Cristal

En su análisis, Erick Delgado puso como ejemplo la situación de Matías Córdova, arquero formado en la cantera del club y que hoy destaca en Comerciantes Unidos. Recordó que Córdova tuvo una oportunidad en el primer equipo durante un encuentro en Cusco frente a Deportivo Garcilaso, que terminó empatado 4-4. “Casi, casi lo quemaste. Hoy está haciéndose un camino en Comerciantes Unidos y dentro de todo está tapando bien. Y tiene 1,95 metros”, comentó.

Para el exarquero, la partida del ‘Dibu’ ilustra los riesgos de no rodear a los jóvenes talentos con un entorno adecuado. “La cosa es que tiene que salir de Cristal para hacerse un camino. Entonces, ¿qué pasaba si ese partido contra Garcilaso en Cusco lo tapaba con él, con un equipo que lo sostuviera? Hoy estaría de repente en Cristal”, reflexionó.