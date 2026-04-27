Perú

Madre e hija desaparecen en la Plaza de Armas de Tumbes: Familiares piden apoyo para su búsqueda

Carmen Rosa Mogollón Cuadros y su hija de 10 años desaparecieron durante un paseo en el cercado. La denuncia fue presentada ante la comisaría

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Alarma en Tumbes por la desaparición de una mujer y su hija menor en pleno centro
Alarma en Tumbes por la desaparición de una mujer y su hija menor en pleno centro| Difusión

En la Plaza de Armas de Tumbes, dos personas han sido reportadas como desaparecidas: una madre y su hija menor no han vuelto a ser vistas luego de salir de paseo durante la tarde del domingo, según la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

La desaparición de Carmen Rosa Mogollón Cuadros, de 36 años, y la niña Anshela Lozano Mogollón, de 10, ha movilizado a familiares, autoridades y vecinos en una intensa búsqueda que mantiene en alerta a toda la comunidad.

La denuncia fue formalizada ante la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, instancia que ahora lidera las diligencias. La última vez que se tuvo noticias de Mogollón Cuadros y su hija fue mientras recorrían el centro de Tumbes. Las circunstancias de la desaparición aún se investigan y hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Familiares de las desaparecidas han solicitado públicamente el apoyo ciudadano. La Policía Nacional del Perú ha recordado que toda información puede marcar la diferencia y llamó a la población a comunicarse con la comisaría más cercana ante cualquier dato relevante.

Desaparición en la Plaza de Armas de Tumbes: madre e hija no regresan a casa y la comunidad se une para hallarlas
Desaparición en la Plaza de Armas de Tumbes: madre e hija no regresan a casa y la comunidad se une para hallarlas| Difusión

¿Cómo denunciar un caso de desaparición?

  • Acudir a la Comisaría más cercana: El primer paso ante la desaparición de una persona en Perú es dirigirse de inmediato a la comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) más cercana. Es importante recalcar queno es necesario esperar 24 ni 48 horaspara denunciar la desaparición; la normativa peruana permite iniciar el proceso de búsqueda desde el primer momento en que se advierte la ausencia injustificada de una persona.
  • Proporcionar información detallada: Al presentar la denuncia, es fundamental entregar toda la información posible sobre la persona desaparecida. Esto incluye nombre completo, edad, fotografías recientes, características físicas (altura, color de cabello, color de ojos, señas particulares como cicatrices, tatuajes, etc.) y la vestimenta al momento de la desaparición. Asimismo, se debe relatar las circunstancias y el lugar donde fue vista por última vez, así como cualquier dato relevante sobre su estado de salud o si requiere medicamentos.
  • Obtener el registro de la denuncia: Una vez presentada la denuncia, la comisaría debe entregar una constancia o copia oficial del registro. Este documento es importante porque acredita que la desaparición ha sido reportada formalmente y permite realizar el seguimiento ante otras instancias policiales o judiciales.
  • División de Personas Desaparecidas: La denuncia será remitida a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, unidad especializada de la PNP encargada de coordinar y ejecutar los procedimientos de búsqueda. Esta división implementa protocolos específicos, difunde alertas internas y externas, y coordina con otras dependencias policiales, migración, hospitales y medios de transporte, para ampliar el radio de búsqueda y aumentar las posibilidades de localización. 
  • Canales de contacto: La Policía Nacional del Perú cuenta con la Línea de Emergencia 105, disponible las 24 horas del día. A través de este número, cualquier ciudadano puede comunicar de inmediato la desaparición y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda, especialmente útil si no es posible acudir presencialmente a una comisaría o si se requiere una respuesta urgente. A esta línea se suma el 114, un número gratuito que funciona a nivel nacional y es administrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este canal, se puede reportar la desaparición de niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas en situación vulnerable.

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