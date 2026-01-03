Venezolanos en Perú esperan la caída total del chavismo para regresar a su país y reunirse con su familia tras años de dictadura

Migrantes en el emporio comercial de Gamarra enviaron mensajes de aliento a sus familias y pidieron paciencia ante la nueva etapa para Venezuela. | Canal N

Desde Gamarra, el corazón comercial de Lima, cientos de venezolanos siguieron con atención la noticia de la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de que Estados Unidos administrará temporalmente Venezuela. La noticia generó una mezcla de alivio, esperanza y prudencia. Aunque reconocen que se trata de un avance importante, la mayoría coincide en que solo regresarán a su país cuando caiga toda la cúpula chavista y puedan reencontrarse con sus familias en condiciones de verdadera libertad.

La madrugada del 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la captura y el traslado de Maduro fuera de Venezuela tras una operación militar en Caracas y otras ciudades clave. El anuncio de la administración estadounidense fue recibido en Gamarra con moderado optimismo. Los migrantes venezolanos valoran el inicio de una nueva etapa, pero insisten en que el retorno solo será posible cuando desaparezca por completo el aparato chavista que ha gobernado durante décadas.

Venezolanos en Perú reciben noticia con esperanza

En una jornada cargada de emociones, una ciudadana venezolana con nueve años en Perú expresó que, tras veinte años de espera y resistencia, la posibilidad de un cambio en Venezuela parece más cercana. Reconoció que muchos migrantes han pedido y esperado este momento, por lo que ahora solo queda dar gracias y pedir protección para quienes están dentro y fuera del país.

La comunidad venezolana en Perú tomó las calles cercanas a la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Pese al entusiasmo por la captura de Maduro, la expectativa de un retorno inmediato es baja. “No hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista. Ya hemos resistido veinte años, esperemos un poquito más. Hay cosas buenas y cosas malas”, dijo la migrante a Canal N. El ambiente en Gamarra refleja ese sentir: alegría por el inicio del cambio, pero también prudencia ante la magnitud de los desafíos que enfrentará el país.

Leo, otro venezolano que reside en Lima desde hace cuatro años, resumió el sentir colectivo: “Hoy superimpresionado porque era algo que nadie esperaba. Todo va a cambiar para bien, tengo fe. Los buenos somos más. Muchos venezolanos han sufrido; somos parte de ese grupo. Todo va a cambiar para bien”.

En otro punto de la ciudad, precisamente en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima, una migrante venezolana señaló que la captura de Nicolás Maduro es solo el inicio del proceso de cambio que esperan para su país. Explicó que muchos venezolanos en el exterior consideran fundamental que también se detenga a otros líderes clave del régimen chavista, especialmente a Diosdado Cabello.

Una ciudadana venezolana residente en Perú comparte su desgarrador testimonio al enterarse del bombardeo en Caracas. Entre la angustia por su familia y la esperanza de una Venezuela libre, sus palabras reflejan el sentir de miles de expatriados | América TV

“Él es uno de los principales. Él es el que prácticamente gobierna Venezuela. Cuando lo agarren a él, yo creo que vamos a estar supertranquilos y emocionados, de verdad”, afirmó, reflejando la expectativa de la comunidad sobre la necesidad de desmontar completamente la estructura de poder para alcanzar una verdadera libertad.

Migrantes venezolanos celebran en Arequipa y Huancayo

Las celebraciones no se limitaron a Lima. En la embajada venezolana, familias enteras se reunieron con banderas y pancartas para expresar su alegría. Eleisa, residente en Perú desde hace cuatro años, relató que se enteró de la noticia gracias a una llamada de su yerno en la madrugada. “Cuando nos enteramos de que lo agarraron, una alegría tan grande, una emoción, ya basta de tanta dictadura”, explicó. Para ella y muchos otros, el anhelo de libertad se ha hecho realidad después de años de espera.

Migrantes expresaron alegría y esperanza por el futuro democrático de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. | Radio Exitosa

En Arequipa, la comunidad venezolana salió a las calles para celebrar la caída del régimen. “Una alegría inmensa, inexplicable, porque esto es lo que todos nosotros estábamos esperando”, declaró un migrante a Radio Exitosa. En Huancayo, los venezolanos se congregaron en la Plaza Constitución, agradeciendo que la operación se realizara sin víctimas civiles y manifestando su deseo de que Venezuela recupere la democracia.

El impacto también se sintió en la frontera de Tumbes, donde la habitual presencia de trabajadores venezolanos disminuyó por temor a operativos migratorios tras los acontecimientos en Caracas. Mientras algunos optaron por celebrar, otros prefirieron resguardarse hasta que la situación se aclare.

Futuro migratorio venezolano ante el posible retorno

El futuro de la migración venezolana en Perú está marcado por la esperanza de regreso, pero también por la realidad de las nuevas raíces que muchos han echado en el país. El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, estimó que un tercio de los migrantes, principalmente jóvenes, no volverán, ya que han formado lazos en Perú. “Volverán los otros dos tercios, adultos y adultos mayores, pero el retorno será progresivo, esperando a que se allane el camino. No será un retorno por oleadas, sino paulatino, aunque de todas maneras habrá un proceso inexorable”, explicó.

Venezolanos toman las calles de Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. - Crédito: Infobae / Carlos Díaz

El internacionalista Ramiro Escobar subrayó que persiste la incertidumbre: “¿Quién va a querer regresar a un país sumido en la violencia? Todavía no sabemos qué va a pasar, quién va a entrar al poder”. El chavismo ha anunciado que resistirá, y existe la posibilidad de que, si la situación de violencia aumenta, algunos venezolanos continúen saliendo del país.

En la frontera de Perú y Ecuador, el comercio y el flujo migratorio se mantuvieron, aunque con controles laxos. La comunidad venezolana permanece atenta a cualquier cambio que pueda afectar su situación.