Perú

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: venezolanos en Perú piden a sus familiares no salir a la calle

A horas de la intervención norteamericana, Caracas amanece con tensión debido a la presencia de colectivos, simpatizantes al régimen chavista en algunas zonas de la capital

Guardar
Bombardeo en Venezuela
Bombardeo en Venezuela

En la madrugada de este sábado, Venezuela amaneció con la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras la intervención del Gobierno de Estados Unidos. La información fue confirmada posteriormente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En Perú, donde desde hace más de diez años miles de ciudadanos venezolanos migraron debido a la grave crisis que atravesaba su país, la noticia generó reacciones inmediatas. Desde las primeras horas de la mañana, algunos ciudadanos venezolanos se congregaron en los exteriores de su embajada para celebrar el anuncio.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, la alegría comenzó a mezclarse con un sentimiento de incertidumbre, debido a la preocupación por sus familiares que permanecen en Caracas y vivieron de cerca el bombardeo.

People holding Venezuelan flags react
People holding Venezuelan flags react to the news after U.S. President Donald Trump said the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro, in Doral, Miami, Florida, U.S., January 3, 2026. REUTERS/Marco Bello

Infobae Perú conversó en exclusiva con una ciudadana venezolana que vive en Perú desde hace nueve años y que, por motivos de seguridad, llamaremos Lucía. Ella prefiere mantener su identidad en reserva debido a que tiene familia en Venezuela. Es natural de Barquisimeto.

Lucía indicó que la primera información que recibió de sus familiares fue que quienes se encontraban en Caracas habían sido evacuados y que, afortunadamente, otros viajaron al interior del país por las fiestas de fin de año.

“Mi prima estaba en un edificio. A ella la evacuaron a las 11:00, 1:30 de la mañana. (...) No sé quién la evacuó. Lo único que sé es que está en un lugar seguro. Yo creo que entre ellos mismos se avisaron y se salieron”, agregó.

Venezolanos en Perú advierten a
Venezolanos en Perú advierten a sus familiares en Venezuela: ‘No salir a la calle’ tras la captura de Nicolás Maduro

Si bien el sentimiento de alegría es abrumador, Lucía también hizo una invocación a su familia en Venezuela para que se mantenga a buen resguardo, pues están a la espera de una posible reacción del número dos de la dictadura, Diosdado Cabello.

Estamos llamando a la familia a la calma. Estamos llamando a que no salgan. Estamos llamando a que no se quiten el resguardo. No es seguro salir. Lo más probable es que los colectivos salgan ahorita en el día, porque no creo que Diosdado se vaya a quedar con eso. Diosdado va a llamar a su gente a la calle”, expresó.

Falta Diosdado Cabello

La información que llega desde Venezuela es diversa. Los ciudadanos venezolanos en Perú coinciden en que aún es necesario esperar la respuesta del número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello.

Lucía indicó que se ha advertido la presencia de algunos colectivos, grupos conformados por simpatizantes del régimen, en las calles. Asimismo, señaló que María Iris Varela, quien maneja a los colectivos y es la directora de cárceles en Venezuela, lanzó una exhortación a los partidarios de Maduro para que salgan a la calle.

“(¿Se habla de civiles muertos) Sí, bastantes. Pero todavía no sabemos quiénes, no sabemos cuáles son las personas. Se habla de que este es un comienzo, se habla de que hay que esperar las acciones y lo más importante, las acciones de Diosdado. ¿Qué va a hacer Diosdado?. Porque él es desalmado. Él no tiene escrúpulos", comentó.

(FILES) Venezuelan President Nicolas Maduro
(FILES) Venezuelan President Nicolas Maduro (C) and First Lady Cilia Flores (L) wave next to the president of the Constituent Assembly Diosdado Cabello, upon their arrival at the Constituent Assembly in Caracas, on January 14, 2020. President Donald Trump said on January 3, 2026, that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. (Photo by Federico Parra / AFP)

Panorama en la embajada de Venezuela

Decenas de ciudadanos venezolanos se congregaron espontáneamente en la sede diplomática, muchos de ellos envueltos en banderas nacionales, para compartir un momento que describieron como histórico, marcado por lágrimas, abrazos y expresiones de alivio tras años de incertidumbre.

Uno de los asistentes, que llevaba la bandera venezolana sobre los hombros, contó que no la utilizaba desde julio del año pasado. Para él, la noticia significó un punto de quiebre emocional. “Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, señaló. La vigilia se extendió durante varias horas, con decenas de personas siguiendo cada actualización informativa desde la madrugada.

Migrantes venezolanos se congregaron frente a la embajada en Lima para festejar y pedir protección para sus familias en Caracas. | Infobae / Clara Giraldo

“Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, relató otro migrante, residente en Perú desde 2018. Para muchos, el anuncio abrió la posibilidad de un reencuentro largamente postergado con sus familias.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroTensión en VenzuelaVenezolanos en PerúCayó Nicolás MaduroAtaque de EE.UU a Venezuelaperu-noticias

Más Noticias

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Jessica Newton, Carlos Galdós, Ricardo Mendoza, Ignacio Baladán y más, publicaron mensajes de solidaridad y la bandera venezolana en redes sociales tras la captura del dictador

Figuras de la TV peruana

Presidente del Congreso de Perú sobre captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

Fernando Rospigliosi celebró en redes el fin de 26 años de dictadura en Venezuela y recordó que Hugo Chávez instauró el régimen mediante una Asamblea Constituyente

Presidente del Congreso de Perú

Se registró un sismo de magnitud 4.5 en Áncash

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Se registró un sismo de

Rafael López Aliaga se pronuncia luego de captura de Nicolás Maduro de Venezuela: “Cayó la narcodictadura”

El candidato presidencial peruano felicitó al pueblo venezolano y destacó a María Corina Machado en la lucha contra el régimen

Rafael López Aliaga se pronuncia

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Universitario saldrá a defender el liderato ante Deportivo Wanka, mientras que Alianza Lima y Regatas protagonizarán partidazo y definirán su futuro en la competencia

Resultados de la fecha 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del Congreso de Perú

Presidente del Congreso de Perú sobre captura de Nicolás Maduro: “Muchos venezolanos podrán regresar a su patria”

Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

“Es la primera vez que Estados Unidos ataca un país sudamericano”, resalta internacionalista peruano

Gobierno aprueba deuda de S/7.580 millones para proyecto de inversión de la FAP, en medio de evaluación de compra de 24 aviones caza

Del gobierno regional a la clandestinidad: el patrón de escándalos que golpea a alcaldes y gobernadores

ENTRETENIMIENTO

Figuras de la TV peruana

Figuras de la TV peruana celebran la caída de Nicolás Maduro y expresan su apoyo a Venezuela: “Por fin son libres”

Magaly Medina viajó a Argentina para hacerse su primer lifting facial

‘La Mackyna’ llevará a Christian Cueva a los tribunales por agresión verbal, amenazas y acoso: “Me ha llamado como 10 veces”

TheGrefg cumple su promesa de visitar Perú para conocer a suscriptor limeño que conquistó Twitch y disfrutar de la gastronomía

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Partidos de hoy, sábado 3 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

A qué hora juega Universitario vs Wanka HOY: juego por la fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

“No me importa que Universitario sea tricampeón”: Federico Girotti se mentaliza con ganar título con Alianza Lima en el 2026