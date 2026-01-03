Capturan a Nicolás Maduro en Venezuela: venezolanos en Perú piden a sus familiares no salir a la calle

Bombardeo en Venezuela

En la madrugada de este sábado, Venezuela amaneció con la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, tras la intervención del Gobierno de Estados Unidos. La información fue confirmada posteriormente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En Perú, donde desde hace más de diez años miles de ciudadanos venezolanos migraron debido a la grave crisis que atravesaba su país, la noticia generó reacciones inmediatas. Desde las primeras horas de la mañana, algunos ciudadanos venezolanos se congregaron en los exteriores de su embajada para celebrar el anuncio.

Sin embargo, conforme pasaron las horas, la alegría comenzó a mezclarse con un sentimiento de incertidumbre, debido a la preocupación por sus familiares que permanecen en Caracas y vivieron de cerca el bombardeo.

Infobae Perú conversó en exclusiva con una ciudadana venezolana que vive en Perú desde hace nueve años y que, por motivos de seguridad, llamaremos Lucía. Ella prefiere mantener su identidad en reserva debido a que tiene familia en Venezuela. Es natural de Barquisimeto.

Lucía indicó que la primera información que recibió de sus familiares fue que quienes se encontraban en Caracas habían sido evacuados y que, afortunadamente, otros viajaron al interior del país por las fiestas de fin de año.

“Mi prima estaba en un edificio. A ella la evacuaron a las 11:00, 1:30 de la mañana. (...) No sé quién la evacuó. Lo único que sé es que está en un lugar seguro. Yo creo que entre ellos mismos se avisaron y se salieron”, agregó.

Si bien el sentimiento de alegría es abrumador, Lucía también hizo una invocación a su familia en Venezuela para que se mantenga a buen resguardo, pues están a la espera de una posible reacción del número dos de la dictadura, Diosdado Cabello.

“Estamos llamando a la familia a la calma. Estamos llamando a que no salgan. Estamos llamando a que no se quiten el resguardo. No es seguro salir. Lo más probable es que los colectivos salgan ahorita en el día, porque no creo que Diosdado se vaya a quedar con eso. Diosdado va a llamar a su gente a la calle”, expresó.

Falta Diosdado Cabello

La información que llega desde Venezuela es diversa. Los ciudadanos venezolanos en Perú coinciden en que aún es necesario esperar la respuesta del número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello.

Lucía indicó que se ha advertido la presencia de algunos colectivos, grupos conformados por simpatizantes del régimen, en las calles. Asimismo, señaló que María Iris Varela, quien maneja a los colectivos y es la directora de cárceles en Venezuela, lanzó una exhortación a los partidarios de Maduro para que salgan a la calle.

“(¿Se habla de civiles muertos) Sí, bastantes. Pero todavía no sabemos quiénes, no sabemos cuáles son las personas. Se habla de que este es un comienzo, se habla de que hay que esperar las acciones y lo más importante, las acciones de Diosdado. ¿Qué va a hacer Diosdado?. Porque él es desalmado. Él no tiene escrúpulos", comentó.

Panorama en la embajada de Venezuela

Decenas de ciudadanos venezolanos se congregaron espontáneamente en la sede diplomática, muchos de ellos envueltos en banderas nacionales, para compartir un momento que describieron como histórico, marcado por lágrimas, abrazos y expresiones de alivio tras años de incertidumbre.

Uno de los asistentes, que llevaba la bandera venezolana sobre los hombros, contó que no la utilizaba desde julio del año pasado. Para él, la noticia significó un punto de quiebre emocional. “Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, señaló. La vigilia se extendió durante varias horas, con decenas de personas siguiendo cada actualización informativa desde la madrugada.

Migrantes venezolanos se congregaron frente a la embajada en Lima para festejar y pedir protección para sus familias en Caracas. | Infobae / Clara Giraldo

“Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, relató otro migrante, residente en Perú desde 2018. Para muchos, el anuncio abrió la posibilidad de un reencuentro largamente postergado con sus familias.