Tres niños permanecen internados en el Hospital del Niño de Breña por quemaduras graves causadas por pirotécnicos

El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña presentó un balance de las atenciones durante las fiestas de Año Nuevo. La jefa de Emergencias informó que tres menores fueron hospitalizados con quemaduras graves a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos. Fuente: TV Perú

El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña informó la atención de tres menores con graves quemaduras tras manipular artefactos pirotécnicos durante los recientes días feriados en Lima. Los casos, registrados en los distritos de Mala, Carabayllo y Comas, han encendido la alerta sobre los riesgos de la pirotecnia en menores, especialmente en épocas festivas.

Durante el mismo periodo, Alicia Reina, jefa del servicio de emergencia, reportó que el Instituto reportó 1.500 atenciones ambulatorias por diversas causas, incluyendo problemas respiratorios, digestivos y lesiones por pirotécnicos.

La especialista resaltó que, si bien las campañas de prevención han generado impacto, es fundamental que los adultos asuman su rol para evitar nuevos incidentes. “Lamentamos mucho estos incidentes que han llevado a hospitalizaciones”, advirtió Reina, e insistió en la importancia de evitar la manipulación de pirotécnicos en el entorno de los menores.

El uso de pirotécnicos durante los feriados dejó a tres niños gravemente heridos y bajo atención médica especializada en Breña. Foto: Minsa

Tres niños internados por quemaduras graves causadas por pirotécnicos

Los tres niños afectados permanecen internados bajo el cuidado de equipos especializados en cirugía plástica, quemados y traumatología. Uno de los menores sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo y también en los ojos; el segundo, lesiones en las piernas tras la explosión de cohetecillos en los bolsillos; el tercero, heridas múltiples en la mano por la rápida ignición del artefacto.

De acuerdo con la jefa de emergencia, los pacientes se encuentran estables, aunque bajo estricta observación y tratamiento especializado. Reina destacó que actualmente están estables y recalcó la importancia de continuar los cuidados médicos para evitar complicaciones o infecciones en las zonas afectadas.

Los tres niños afectados permanecen internados bajo el cuidado de equipos especializados en cirugía plástica, quemados y traumatología.. (Difusión/Minsa)

La recuperación de los menores dependerá de la evolución de cada caso y la respuesta a los tratamientos. El equipo médico evalúa diariamente su progreso y mantiene contacto estrecho con las familias para informar sobre el pronóstico y las medidas necesarias para la rehabilitación integral de los pacientes.

Qué hacer frente a una quemadura por pirotécnicos

Ante una quemadura por pirotécnicos, la primera acción debe ser llevar al niño a una zona segura, retirar la ropa que cubre la lesión y lavar la zona quemada únicamente con agua. “Lo más importante es el lavado inmediato con agua”, enfatizó Reina, quien remarcó que este paso ayuda a reducir el daño en los tejidos afectados.

La especialista desaconsejó el uso de remedios caseros, cremas o ungüentos, ya que pueden agravar la lesión o dificultar la atención médica posterior. No se debe aplicar ningún producto sobre la quemadura, insistió. Tampoco debe intentarse retirar prendas adheridas a la piel lesionada, ya que esto puede provocar daños adicionales y aumentar el riesgo de infecciones.

Después del lavado, es prioritario acudir lo antes posible al centro de salud más cercano. La atención médica profesional es fundamental para evaluar la gravedad, iniciar tratamientos adecuados y evitar complicaciones. “Dirigirlo rápidamente al centro de salud más cercano, eso es lo más importante”, recalcó Reina. Además, recomendó mantener la calma y tranquilizar al menor durante el traslado, evitando movimientos bruscos o presión directa sobre la zona afectada.

Consejos clave para proteger a los niños de pirotécnicos e influenza

El aumento de enfermedades respiratorias y la presencia de pirotécnicos durante los feriados exige que los padres refuercen las medidas de protección para los menores. Reina recordó que los adultos tienen una misión especial con sus hijos: protegerlos en todo momento, especialmente a los más vulnerables.

Fuegos artificiales incrementaron la contaminación del aire en Lima. (Foto: Difusión)

Entre las recomendaciones generales, la doctora destacó la importancia de evitar la exposición a pirotécnicos, utilizar mascarilla si algún adulto está resfriado, cubrirse con el antebrazo al estornudar y mantener un lavado de manos frecuente. Además, insistió en mantener al día el carné de vacunación de los menores y evitar el consumo de alimentos en lugares no autorizados, para prevenir intoxicaciones y diarreas.

La especialista advirtió sobre los riesgos del humo de pirotécnicos, la basura quemada y el tabaco, que pueden agravar enfermedades respiratorias y desencadenar crisis en niños asmáticos. “Estos factores pueden hacer que los niños lleguen incluso a la UCI”, señaló Reina, quien reiteró la vigilancia ante síntomas como tos persistente o dificultad para respirar. El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña mantiene su llamado a la prevención y exhorta a las familias a priorizar la salud y seguridad de los menores durante las celebraciones.