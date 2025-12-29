Historias

100 toneladas de pirotecnia, más de 400 muertos y el fuego que transformó Lima: tragedia, duelo y heridas abiertas en Mesa Redonda

El 29 de diciembre de 2001 se produjo una de las más grandes fatalidades colectivas de la historia de Lima, Perú. La temperatura del fuego calcinó a las víctimas que se encontraban en una zona comercial llamada Mesa Redonda. Hubo comerciantes que fallecieron encerrados en sus negocios para intentar salvar la mercadería

Guardar
Cuando caía la tarde del
Cuando caía la tarde del 29 de diciembre de 2001 comenzó la devastación del centro comercial Mesa Redonda (El Peruano)

Entre los pasillos de la zona comercial a cielo abierto llamada Mesa Redonda y las calles del centro de Lima, la noche del 29 de diciembre de 2001 quedaría marcada por la devastación y el dolor, cuando una explosión de artefactos pirotécnicos desencadenó un incendio que arrasó galerías, cobró centenares de vidas humanas y alteró para siempre la historia de la ciudad.

A pesar del paso de los años, tanto el recuerdo de las víctimas como las secuelas físicas y sociales del desastre persisten, mientras los familiares enfrentan obstáculos legales y administrativos, y la zona comercial continúa siendo escenario de nuevos riesgos.

El fuego, iniciado a las 19:15 de aquel sábado, se originó cuando un vendedor informal detonó un artefacto conocido como “chocolates”, lo que provocó una reacción en cadena entre las aproximadamente 900 toneladas de productos pirotécnicos almacenados en la zona.

Zona arrasada: Mesa Redonda. El
Zona arrasada: Mesa Redonda. El incendio ocasionó más de 400 muertos (El Peruano)

La detonación se produjo en el cruce de los jirones (pequeñas avenidas) Andahuaylas y Cusco, extendiéndose de manera feroz por cinco galerías comerciales y abarcando cuatro manzanas del centro limeño. El desastre dejó 277 víctimas mortales, según cifras oficiales, aunque las autoridades reconocieron en 2021 que el número real de fallecidos podría superar los 400, incluyendo personas nunca identificadas, a las que se denominó “NN”. Hubo 18 bomberos heridos y un estimado de casi 250 heridos. Entre ellos hubo quienes sufrieron quemaduras, otros resultaron asfixiados y otros más padecieron lesiones múltiples. Además, 189 personas fueron reportadas como desaparecidas en medio del caos. Entre ellas hubo 28 niñas y niños. Como consecuencia de la tragedia quedaron 73 menores en situación de orfandad.

El testimonio del entonces comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Tulio Nicolini da cuenta de la magnitud de la tragedia: “Mucha gente quedó atrapada y solo se les reconoció por el pelo”. El operativo de emergencia movilizó a más de 2.000 policías y 250 bomberos de 14 compañías, que combatieron las llamas durante dos días. Los esfuerzos de rescate se vieron obstaculizados por la presencia de comerciantes y ambulantes, quienes, preocupados por proteger su mercadería, bloquearon el acceso de los equipos de socorro, mientras varios se refugiaron en sus locales, perdiendo la vida en el intento. El fuego avanzó impulsado por una bola ígnea que, según estimaciones, alcanzó 800 °C y arrasó con personas y vehículos, mientras en el epicentro del incendio las temperaturas llegaron a los 1.200 °C, carbonizando a las víctimas.

La explosión de un artículo
La explosión de un artículo de pirotecnia llamado "chocolate" dio origen el incendio que se convirtió en una de las peores tragedias de Perú (Caretas)

El impacto social y emocional se reflejó en la declaración de dos días de duelo nacional por parte del entonces presidente Alejandro Toledo, quien interrumpió sus vacaciones en Tumbes y acudió al lugar en la madrugada siguiente al siniestro. En ese contexto, se anunció la prohibición de producción y comercialización de productos pirotécnicos en todo el territorio peruano.

La identificación de las víctimas se tornó una tarea compleja y prolongada. Muchos cuerpos quedaron en estado irreconocible debido a las altas temperaturas, lo que obligó a recurrir a pruebas de ADN y muestras dentales. El proceso para determinar la identidad de algunos fallecidos se extendió por hasta un año y ocho meses. En tanto otras 83 personas, no pudieron ser identificadas y fueron sepultadas bajo la inscripción “NN” en el cementerio El Ángel de Lima, un camposanto que alberga los restos de más de 600.000 personas.

En el pabellón San Francisco, dentro de El Ángel, reposan tanto víctimas identificadas como desconocidas. Las tumbas con inscripciones como “NN 4585-01” marcan el lugar donde descansan quienes nunca recuperaron su nombre, mientras visitantes anónimos y familiares dejan flores como muestra de respeto y duelo.

El trabajo de los equipos
El trabajo de los equipos de rescate se vio impedido por la enorme cantidad de personas que había circulando por la zona de Mesa Redonda (El Peruano)

El impacto del incendio no se limitó al número de víctimas y la destrucción material. Tras el desastre, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) recibió la facultad de ceder terrenos para ayudar a los familiares de los fallecidos a recuperar su sustento. Sin embargo, la entrega de esos espacios se materializó tres años después, cuando la Municipalidad de Lima ocupó uno de los predios cedidos.

La lucha por la reparación y la justicia se prolongó en el tiempo, con Félix Horna, abogado de las familias afectadas, ha dicho que “la justicia no ha logrado alcanzar a los verdaderos responsables: la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior y el empresario Ricardo Wong”, este último señalado por haber ordenado el almacenamiento de más de 100 toneladas de pirotecnia en los locales de Mesa Redonda.

A pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por compensar a los familiares, las comisiones creadas con ese fin no cumplieron sus objetivos. La Asociación de Deudos, encabezada por Rubén Pajua Huaccachi, mantuvo durante más de 20 años la ocupación de un predio entre los jirones Miró Quesada y Andahuaylas hasta que el Ministerio de Cultura modificó la calificación de monumento histórico y se obtuvo una zonificación comercial. Sin embargo, la asociación solo logró ocupación efectiva, no propiedad legal, y actualmente denuncia intentos de desalojo por parte de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Lima.

Las llamas destruyeron todo a
Las llamas destruyeron todo a su paso en diciembre de 2001 en Mesa Redonda, Lima, Perú (Captura de video)

La búsqueda de justicia trascendió el ámbito nacional cuando, el 1 de abril de 2010, los familiares de las víctimas llevaron su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado peruano de violar derechos fundamentales como la vida, la integridad física y el debido proceso. Denunciaron la falta de prevención de incendios en la zona, así como la ausencia de identificación adecuada de las víctimas. La CIDH admitió la demanda nueve años después de su presentación, mientras que dos procesos penales culminaron con la imposición de un pago de reparación civil de 200.000 soles (aprox. USD 53.000) por cada fallecido y 30.000 soles (aprox. USD 8.000) por cada persona lesionada, sin que hasta ese momento se haya cumplido con estas compensaciones.

La zona de Mesa Redonda sigue representando un riesgo considerable para comerciantes y visitantes. Según explicó a Infobae, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Lima: “Los jirones Puno cuadra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son lugares muy estrechos. Hemos solicitado a los bomberos que realicen simulacros de forma constante en esa zona. Además, hemos llevado a cabo simulacros contra incendios y se han impartido capacitaciones”. Casaretto añadió que los incidentes son diarios y no solo se vinculan a la venta de pirotecnia, sino a diversas situaciones peligrosas que continúan poniendo en riesgo la integridad de las personas. De hecho, la semana pasada, cuando se acercaba la Navidad, se produjeron detenciones en Mesa Redonda, por la tenencia de pirotecnia que ponía en riesgo a la comunidad.

Carca de las fiestas de
Carca de las fiestas de fin de año, la zona comercial de Mesa Redonda luce repleta de gente

A pesar de las prohibiciones y de los múltiples esfuerzos institucionales, la comercialización de artefactos pirotécnicos persiste en las calles de Lima, y la obstrucción de vías por vendedores ambulantes sigue dificultando el acceso de servicios de emergencia. Las prácticas negligentes y el crecimiento desordenado de la actividad comercial han generado nuevos episodios de alarma e inquietud en la comunidad.

Las consecuencias del incendio de 2001 continúan reflejándose en la vida cotidiana de quienes perdieron familiares, en las luchas legales que mantienen por la reparación y el reconocimiento, y en la persistente vulnerabilidad de la zona comercial que, 24 años después, sigue enfrentando los mismos desafíos estructurales y de seguridad.

Los familiares, que siguen esperando justicia, se reúnen todos los 29 de diciembre para que no se olvide lo sucedido hace casi un cuarto de siglo.

Temas Relacionados

PerúLimaIncendioMuertosHuérfanosHeridosMesa RedondaPirotecnia

Últimas Noticias

El día que la hija de un cacique le salvó la vida a un colono inglés: la verdadera historia de la princesa Pocahontas

Cuenta la historia que el 29 de diciembre de 1607, la hija del jefe del pueblo Powhatan logró que su padre no ejecutara al colono inglés John Smith, fundador de Jamestown, en el actual territorio estadounidense de Virginia. Cómo fue la corta vida de la primera nativa casada con un inglés cuyo linaje llega hasta nuestros días y que los estudios Disney convirtieron en dibujo animado

El día que la hija

La masacre de Navidad de Arkansas: un sargento retirado, un pozo en una granja y el mayor familicidio de la historia de EEUU

Entre el 22 y el 28 de diciembre de 1987, Ronald Gene Simmons ejecutó fríamente un plan de exterminio que incluyó a su familia y a personas con las que había tenido conflictos laborales. La secuencia terminó con su entrega voluntaria y una escena que la policía tardaría horas en dimensionar

La masacre de Navidad de

César Bordón se pone en la piel del hombre que le pidió al confesor de Bergoglio un terreno para “sembrar pelotas” y así revolucionó el fútbol infantil de un pueblo

En la serie ‘Gol gana’, el actor interpreta a Erminio Rabitti, quien en su madurez dejó su trabajo y convenció al padre Luis Dri de cederle un terreno junto a la iglesia para fundar un club que adoptó los colores del Vaticano

César Bordón se pone en

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

El análisis de las organizaciones clandestinas revela cómo los movimientos heréticos y los guardianes de saberes ocultos influyeron en el devenir de la sociedad, desde la Edad Media hasta las corrientes actuales

La huella de las sociedades

El “Gimli Glider”: la increíble hazaña del avión que aterrizó sin combustible por un error de conversión

Ni las alarmas por temperatura ni el fallo de ambos motores detuvieron la maniobra que desafió a la industria y quedó como ejemplo irrepetible en la historia de la aviación mundial

El “Gimli Glider”: la increíble
DEPORTES
14 inhibiciones, cuatro contratos por

14 inhibiciones, cuatro contratos por renovar y dos refuerzos apuntados: el laberinto de San Lorenzo en el mercado

Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

TELESHOW
El blooper de Gimena Accardi

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

INFOBAE AMÉRICA

Macron anunció una cumbre en

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev

Benjamin Netanyahu se reúne este lunes con Donald Trump en Florida para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

Un recorrido por las grandes muestras de 2025