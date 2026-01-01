Año Nuevo 2026 dejó altos niveles de contaminación del aire en Lima Este y Lima Norte tras pirotecnia y quema de muñecos

La calidad del aire se deterioró de forma marcada durante las celebraciones del cambio de año en Lima Metropolitana

Durante la última noche del 2025, la ciudad respiró un aire distinto. No solo por la celebración que marcó el inicio del 2026, sino por una mezcla de humo, pólvora y partículas finas que permanecieron sobre diversos distritos de Lima Metropolitana durante varias horas. Los reportes técnicos describieron un aumento marcado de contaminantes en el ambiente y situaron a Lima Este y Lima Norte como las zonas con los valores más altos de material particulado fino (PM2.5) en ese periodo.

La escena urbana incluyó fuegos artificiales en plazas, calles y barrios, además de la quema de muñecos, una práctica extendida en múltiples zonas. Esa combinación coincidió con condiciones atmosféricas poco favorables para la dispersión de contaminantes. Los especialistas explicaron que el resultado fue un escenario de acumulación de partículas en el aire durante la noche y la madrugada del cambio de año.

El fenómeno no se limitó a un punto específico. La red de estaciones automáticas registró variaciones importantes en distintos sectores de la capital. Los datos oficiales detallaron momentos precisos y valores concretos, lo que permitió dimensionar el impacto de las celebraciones sobre la calidad del aire en las primeras horas del 2026.

Los informes resaltaron que el episodio se concentró en un tramo horario bien definido. Tal como se señala en la información técnica, “Las mayores concentraciones se produjeron entre las 22:00 horas del 31 de diciembre de 2025 y las 08:00 horas del 1 de enero de 2026”. Ese periodo marcó el punto crítico de un incremento que superó los niveles del año previo.

Incremento de partículas finas en sectores de Lima Metropolitana

Lima Este y Lima Norte concentraron los valores más altos de material particulado fino (PM2.5), según la red de monitoreo.

Los registros de la estación de Santa Anita se ubicaron entre los más elevados. De acuerdo con los datos oficiales, “la estación de vigilancia de calidad del aire Santa Anita alcanzó un valor máximo de 188.5 microgramos por metro cúbico (µg/m³) a la 01:00 hora del 1 de enero, cifra que representa un incremento del 112 % en comparación con el mismo periodo del año anterior”. Ese valor se convirtió en la referencia principal para describir el comportamiento del PM2.5 durante la noche festiva.

Otras estaciones también reportaron cifras altas dentro del mismo rango horario. Puente Piedra registró 177,9 µg/m³ a las 02:00, Pariachi llegó a 171,5 µg/m³, San Juan de Lurigancho alcanzó 145,2 µg/m³ y San Martín de Porres llegó a 113,53 µg/m³. En los sectores del sur, Villa María del Triunfo marcó 111,1 µg/m³ a la 01:00, mientras que Campo de Marte reportó 84,9 µg/m³ en el mismo instante. Cada punto aportó una pieza al panorama general de la contaminación del aire durante el inicio del nuevo año.

Los técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología explicaron los factores que influyeron en el incremento. Según el reporte institucional, el episodio se relacionó con el uso extendido de pirotecnia y la quema de muñecos, junto con condiciones atmosféricas poco favorables. El documento señala que los especialistas indicaron que “este incremento se explica principalmente por el uso de productos pirotécnicos durante las celebraciones de Año Nuevo, sumado a la condición fría del mar y al patrón de vientos predominantes”. Ese conjunto de variables favoreció un ambiente estable en la atmósfera y redujo la dispersión de contaminantes.

Escenario atmosférico y advertencias para la población

La Red de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire informó que las concentraciones más altas se registraron entre la 01:00 y las 08:00 del 1 de enero. Ese tramo temporal coincidió con el descenso de la actividad festiva, pero la estabilidad atmosférica mantuvo las partículas en suspensión durante varias horas. El comportamiento del PM2.5 reflejó la permanencia de contaminantes en zonas residenciales y avenidas de alto tránsito.

En paralelo, el Senamhi recordó los riesgos para la salud asociados a la exposición prolongada a niveles elevados de PM2.5. El comunicado oficial subrayó que esa situación puede afectar a personas con mayor vulnerabilidad, como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. En el mismo pronunciamiento, la entidad indicó que “se recomienda adoptar medidas preventivas para reducir la exposición y se exhorta a la ciudadanía promover celebraciones responsables que contribuyan a la protección de la salud y la preservación de la calidad del aire”.

Las recomendaciones incluyeron la reducción de actividades al aire libre durante episodios de alta concentración, el uso de protección respiratoria en casos necesarios y la consulta oportuna en centros de salud ante molestias o síntomas. El llamado institucional apuntó también a la responsabilidad colectiva durante celebraciones masivas, con énfasis en prácticas que eviten la acumulación de contaminantes en el ambiente.

El episodio registrado en Lima Metropolitana durante el inicio del 2026 dejó un registro técnico detallado sobre el comportamiento del PM2.5 en zonas específicas de la ciudad y reforzó la importancia del monitoreo permanente de la calidad del aire en contextos festivos y periodos de alta actividad social.