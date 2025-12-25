El uso de pirotécnicos durante la Navidad elevó la contaminación a cifras récord en Lima: estos son los distritos más afectados

Vista aérea de Lima durante la Navidad 2025: el uso masivo de pirotécnicos elevó los niveles de contaminación del aire a cifras récord y provocó múltiples incendios en la ciudad, especialmente en distritos del este y norte, según reportes oficiales del Senamhi y la Municipalidad de Lima.| TikTok / @perico.peru

La calidad del aire en Lima Metropolitana sufrió un fuerte deterioro durante las celebraciones navideñas de 2025, consecuencia del uso extendido de pirotécnicos entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las concentraciones de material particulado fino PM2.5 se elevaron hasta niveles peligrosos, principalmente en distritos del este y norte de la ciudad, muy por encima de los estándares de seguridad y generando alertas sanitarias por los riesgos para la salud pública.

La calidad del aire en Lima sufrió un deterioro severo durante la Navidad 2025 debido al uso masivo de pirotécnicos, según reportes del Senamhi. - Crédito: Andina

Cifras récord de contaminación y zonas más afectadas

De acuerdo con el Senamhi, las estaciones en San Juan de Lurigancho y en Pariachi, Ate, reportaron las máximas concentraciones promedio horarias de PM2.5 durante la madrugada del 25 de diciembre, con 104,11 µg/m³ en San Juan de Lurigancho y 103,68 µg/m³ en Ate. Ambos valores superaron de manera significativa el umbral considerado insalubre, 55,5 µg/m³, lo que representa un riesgo elevado para la población expuesta. Las mediciones más críticas se reportaron entre la 1:00 y las 3:00 horas, periodo que coincidió con el uso más intensivo de fuegos artificiales, según la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA).

El análisis oficial también muestra una preocupación creciente: en la Navidad de 2024, los registros en la estación de Puente Piedra aumentaron un 23% respecto a 2023, con un máximo de 99,0 µg/m³. En San Juan de Lurigancho, la subida fue del 18%, alcanzando 80,7 µg/m³. Estos datos evidencian una tendencia al alza en la contaminación del aire asociada a las fiestas.

Las estaciones de monitoreo en San Juan de Lurigancho y Ate registraron concentraciones de PM2.5 superiores a 100 µg/m³, duplicando el umbral insalubre para la salud pública. - Crédito: Senamhi

Diversas zonas de Lima Norte y Lima Este fueron identificadas entre los distritos más afectados. El Senamhi indicó que, además de San Juan de Lurigancho y Ate, sufrieron altos niveles de contaminantes San Martín de Porres, Puente Piedra, Carabayllo, Santa Anita, La Molina y Comas.

Según el pronóstico de calidad del aire, Independencia, Los Olivos, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, El Agustino y San Luis presentaron condiciones insalubres para grupos vulnerables. Por su parte, distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja, Chorrillos y Villa El Salvador se mantuvieron en nivel moderado o bajo de exposición a contaminantes.

Fuegos artificiales en el cielo de Lima Metropolitana. Senamhi informó que los pirotécnicos incrementaron la contaminación del aire de la capital | Perú | Crédito: Agencia Andina.

Factores meteorológicos y agravantes

El Senamhi explicó que este episodio de alta contaminación se vio agravado por factores meteorológicos adversos. Durante la madrugada del 25 de diciembre, Lima presentó vientos débiles y una atmósfera estable, lo que dificultó la dispersión de contaminantes.

Así, las partículas emitidas por los fuegos artificiales permanecieron en suspensión durante varias horas, sobre todo en las áreas urbanizadas y densamente pobladas. Los especialistas advirtieron que si el uso masivo de pirotécnicos se mantiene en próximas celebraciones, los picos de contaminación atmosférica podrían incrementarse de manera sustancial.

Factores meteorológicos adversos, como vientos débiles y atmósfera estable, impidieron la dispersión de contaminantes en Lima tras el uso de fuegos artificiales. - Foto: Senamhi / X

Riesgos para la salud y grupos vulnerables

Tanto el Senamhi como el Ministerio del Ambiente (Minam) alertaron sobre el peligro que conlleva la exposición a altos niveles de PM2.5, especialmente para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardiovasculares.

Entre los riesgos destacan la irritación de las vías aéreas, dificultad para respirar y el agravamiento de enfermedades crónicas ya existentes. Las autoridades recalcaron que fenómenos de este tipo evidencian los serios desafíos ambientales de Lima, donde la contaminación del aire constituye uno de los problemas más persistentes y graves.

Frente a este escenario, el Senamhi reiteró la urgencia de que la ciudadanía celebre con responsabilidad y disminuya el consumo de productos pirotécnicos, directamente vinculados a los picos de contaminación durante fechas festivas. Recomendaron informarse constantemente sobre la calidad del aire, elegir alternativas de celebración menos contaminantes y fortalecer la educación ambiental para modificar conductas de alto riesgo.

Quema de pirotécnicos aumento contaminación del aire en Lima.

Uso de pirotécnicos provocó incendios en Lima en Navidad

La noche y la madrugada del 25 de diciembre en Lima estuvieron marcadas por un alto número de incendios relacionados con el empleo de pirotécnicos. Cerca del 80% de los siniestros atendidos durante la celebración navideña tuvo como causa principal la manipulación de estos artefactos, de acuerdo con declaraciones de Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima.

El funcionario explicó que la mayoría de las emergencias involucró techos utilizados para almacenar cartones y desechos, materiales especialmente vulnerables a los residuos de productos pirotécnicos. Estos residuos, al no consumirse por completo, caen encendidos sobre estos materiales y provocan focos de incendio que se propagan con rapidez, situación que representa un riesgo elevado para los habitantes de algunas zonas de la ciudad.

Una fábrica de plásticos quedó destruida en San Juan de Lurigancho tras un incendio provocado por pirotécnicos, incidente que movilizó a más de 60 bomberos y 15 unidades de emergencia. | Video: RG.

Uno de los incendios más graves se produjo en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una fábrica de plásticos quedó destruida. Infobae detalló que más de 60 bomberos y al menos 15 unidades trabajaron durante varias horas para controlar el fuego, cuya propagación se vio favorecida por la acumulación de material plástico y cartón. La operación requirió el uso de drones y equipamiento especializado para identificar focos activos y reducir riesgos por calor y gases tóxicos.

El balance general en Lima y Callao incluyó al menos siete incendios de magnitud en distritos como San Martín de Porres, Ate, Bellavista, Carabayllo y Comas.