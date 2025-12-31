Incendio en Ate en vivo: taller de pirotécnicos arde cerca de la Carretera Central a horas de Año Nuevo

Incendio en Santa Anita en vivo: taller de pirotécnicos arde cerca de la Carretera Central a horas de Año Nuevo

A media tarde, el distrito de Ate, a pocas cuadras del óvalo de Santa Anita, quedó bajo una densa columna de humo que se elevó frente a vecinos y trabajadores de la zona industrial. El sonido de sirenas marcó el inicio de una operación urgente, mientras las primeras versiones hablaban de un local con material pirotécnico en su interior. En el cruce de Av. Huarochirí (Bravo Chico) con la carretera Central, el tránsito se detuvo y el desconcierto ocupó cada esquina.

Las primeras informaciones oficiales indicaron que el siniestro comenzó poco antes de las 16:00 horas. Desde la plataforma institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se difundió el reporte inicial, en el que se indicó que “la emergencia ocurrió en Santa Anita a las 03:58 de la tarde”. La comunicación señaló que se trataba de una situación de alto riesgo por la naturaleza del material almacenado.

Minutos después, fuentes operativas reiteraron que “según información preliminar se trataría de un almacén de fuegos pirotécnicos, lo que hace casi imposible la labor de los bomberos”. Ese mensaje reflejó la magnitud del desafío para las unidades que llegaron al lugar, en medio de explosiones internas y un contexto adverso para el control del fuego.