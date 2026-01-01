Incendios durante Año Nuevo: reportan 77 siniestros ocasionados por el uso de los pirotécnicos

Año Nuevo en Lima: reportan 77 incendios vinculados a pirotecnia y viviendas precarias| SAMU

Durante la madrugada del 1 de enero, Lima experimentó 77 incendios ocasionados por el uso de productos pirotécnicos, según lo informado por Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, a RPP Noticias. Los reportes oficiales indican que la mayoría de estos siniestros se originó tras la caída de artefactos pirotécnicos sobre viviendas de construcción precaria.

El Centro de Operación de Emergencia Regional detalló que los bomberos de la capital realizaron 77 intervenciones para atender emergencias vinculadas a incendios durante las celebraciones de Año Nuevo. Casaretto explicó que la mayor parte de los incidentes estuvo relacionada con la manipulación inadecuada de pirotecnia, lo que agravó la situación en sectores con edificaciones vulnerables.

Las autoridades detallaron que, entre los eventos reportados, uno de los incendios más graves se presentó en el distrito de San Juan de Lurigancho, clasificado como código tres, categoría que involucra una emergencia de alta complejidad.

De acuerdo con el balance oficial, otros cinco incendios fueron catalogados como código dos, mientras que el resto consistió en amagos controlados por las unidades de bomberos disponibles en cada jurisdicción.

El despliegue de los bomberos durante la madrugada demandó la movilización de recursos y la coordinación con personal de seguridad ciudadana para apoyar las labores de evacuación y contención de los siniestros.

Las autoridades instaron a la población a evitar el uso de pirotecnia y a fortalecer la prevención en viviendas de construcción precaria, con el objetivo de reducir el riesgo de incidentes similares en futuras festividades.

Incendio en la Costa Verde

Un incendio forestal afectó la madrugada del 1 de enero parte del acantilado del Malecón Cisneros, en la Costa Verde, distrito de Miraflores. El fuego, reportado alrededor de la 01:00, consumió cerca de 200 metros de vegetación y obligó a la intervención de los bomberos. Según el brigadier mayor Javier Erken, el siniestro habría comenzado tras la caída de pirotécnicos, lo que facilitó la propagación debido a la vegetación seca y la pendiente del acantilado.

La Municipalidad de Miraflores había reforzado la fiscalización en la zona y recordó que el uso de pirotecnia está prohibido, con multas que pueden superar los S/ 15.000 para quienes vendan estos productos y S/ 5.150 para quienes los utilicen.

En las últimas horas del 31 de diciembre, un incendio de gran magnitud afectó un taller de pirotécnicos cerca de la Carretera Central, en el distrito de Santa Anita, Lima. El fuego se desató poco antes de las 16:00 y generó una densa columna de humo visible desde varias cuadras. La emergencia, clasificada como código tres por su peligrosidad, comprometió varios locales comerciales y viviendas aledañas, algunos de los cuales colapsaron por la intensidad de las llamas y las explosiones provocadas por el material almacenado.

El Cuerpo General de Bomberos desplegó más de veinte unidades, incluidas cisternas, ambulancias y equipos de rescate, con aproximadamente setenta bomberos en la zona. La labor de control se complicó por la presencia de explosivos y la escasez de agua en el sector. Hasta el cierre del último reporte, el incendio se encontraba confinado, aunque persistían detonaciones residuales y se mantenía la vigilancia ante posibles rebrotes.

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 45 años resultó afectado por la inhalación de gases tóxicos y fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue. Las autoridades continúan investigando el origen del fuego, aunque las primeras versiones apuntan a la presencia de productos pirotécnicos en el interior del local donde se inició el incendio. La Policía Nacional y el Ministerio de Salud permanecen en la zona para garantizar el resguardo y la atención de posibles damnificados.