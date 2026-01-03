Perú

Perú podría tener nuevo feriado en 2026 y trabajadores tendrán opción de descansar sábado

Este 2026 todo indica que habrán cambios para los días libres que podrán disfrutar los peruanos. Hay un dictamen que ya tuvo votó aprobatorio del Pleno y un proyecto de ley para aprobar el feriado nacional número 17

El calendario de feriados podría cambiar este 2026. Como en los últimos años, Perú tiene 16 feriados nacionales que permitirán que tantos trabajadores privados como los estatales puedan descansar.

Sin embargo, este 2026 hay algunas medidas que podrían hacer que los feriados y días libres cambien radicalmente. Se tratan de tres medidas: una en dictamen, otra con votación aprobatoria en el Pleno y la tercera se trata de un proyecto de ley para hacer que el 13 de octubre sea feriado, el cual aumentaría a 17 estas fechas en el país.

  • Un dictamen ya aprobado en primera votación por el Pleno del Congreso hará que los trabajadores que profesen religión que tenga al sábado como día de descanso, puedan tener este como día no laborable; es decir, que descansen ese día y recuperen las horas no trabajadas en otro. Solo falta la segunda votación
  • Un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso propone que los feriados del 7 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y el 1 de noviembre se posterguen y de descansen ellunes siguiente del día en que caigan
  • Un proyecto de ley plantea que se declare el 13 de octubre de cada año como feriado nacional, por la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca de Piura.
¿Un nuevo feriado?

“La presente ley tiene por objeto declarar feriado nacional no laborable el día 13 de octubre de cada año en conmemoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca”, señala la propuesta.

La propuesta ha sido presentada por el congresista, Idelso Manuel García Correa, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, y busca “promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú”.

Como se sabe, esta fecha ya es “feriado regional”, pero solo en Piura. Ahora se propone que aplique para todo el territorio nacional. Con esta, el Perú tendría ya no 16, sino 17 feriados a nivel nacional.

Moverán los feriados

La Comisión de Trabajo aprobó ya hace semanas un dictamen que movería el descanso de cuatro feriados. Esto no implica que se cambie el ‘nombre’ de feriados a estos días, pero sí que su caracter de descanso cambie y se posterguen al lunes siguiente del día en que caigan. A los que se aplicaría esto son a los siguientes:

  • 7 de junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 23 de julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 6 de agosto, Batalla de Junín
  • 1 de noviembreDía de Todos los Santos.
¿Cambiará el calendario 2026?

Así, si todos estos cambios se aplican para 2026, así cambiaría el calendario de feriados en Perú:

  1. Jueves 1 de enero: Año nuevo
  2. Jueves 2 de abril: Semana Santa
  3. Viernes 3 de abril: Semana Santa
  4. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  5. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera. Se descansaría el Lunes 8 de junio
  6. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  7. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú. Se descansaría el lunes 27 de julio
  8. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  9. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  10. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín. Se descansaría el lunes 10 de agosto
  11. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  12. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  13. Martes 13 de octubre: Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca
  14. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos. Se descansaría el lunes 2 de noviembre
  15. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  16. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  17. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

