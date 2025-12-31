Calendario de feriados 2026 en Perú: fines de semana largos, días no laborables y posibles nuevas fechas libres mes a mes

Todos los feriados nacionales de Argentina en 2026, con días de descanso y conmemoración relevados por el Ministerio del Interior. Foto: Composición Infobae Perú

El 2026 llega con una serie de feriados nacionales que no solo marcan fechas clave de la historia peruana, sino que también abren la posibilidad de fines de semana largos, descanso y planificación anticipada para viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa del ritmo laboral. Conocer el calendario oficial permite organizar mejor el año y entender el significado de cada día no laborable.

A continuación, un repaso mes a mes de los feriados del 2026 en Perú, su origen y qué se conmemora en cada uno.

Enero: inicio del año y memoria histórica

Jueves 1 de enero – Año Nuevo

Es el primer feriado del calendario y uno de los más universales. Marca el inicio del año 2026 y es una jornada dedicada al descanso tras las celebraciones de Nochevieja. Tradicionalmente, se aprovecha para reuniones familiares, rituales de Año Nuevo y balance personal.

Posible fin de semana largo: depende del día laboral previo o posterior.

El anfitrion debe velar por la comodidad e integridad de todos los invitados - crédito Freepik

Abril: fe, reflexión y tradición

Jueves 2 y viernes 3 de abril – Jueves y Viernes Santo

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En Perú, estos días suelen estar acompañados de procesiones, viajes al interior del país y reuniones familiares.

Fin de semana largo confirmado: cuatro días consecutivos para muchos trabajadores.

Miles de personas viajarán al interior del país para participar en celebraciones religiosas y actividades turísticas.(Andina)

Mayo: reconocimiento al trabajo

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo

Este feriado rinde homenaje a los derechos laborales y a la lucha histórica de los trabajadores. En Perú, es un día de descanso obligatorio que suele aprovecharse para actividades recreativas o escapadas cortas.

Fin de semana largo: sí, al caer viernes.

Planificar viajes con antelación, respetar el medio ambiente y preparar equipamiento adecuado son claves para disfrutar sin contratiempos y aprovechar al máximo el feriado largo. (Andina)

Junio: identidad y herencia cultural

Miércoles 24 de junio – Día del Campesino

Antes conocido como Día del Indio, esta fecha reconoce el rol fundamental de los campesinos en la economía, cultura y alimentación del país. Tiene especial relevancia en la sierra y coincide con celebraciones como el Inti Raymi en Cusco.

Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo

Feriado religioso que honra a dos de los apóstoles más importantes del cristianismo. En zonas costeras, especialmente entre pescadores, San Pedro es considerado el patrón del mar.

Fin de semana largo: sí.

Feriados de Junio de 2026. (Andina)

Julio: mes patrio y orgullo nacional

Martes 28 y miércoles 29 de julio – Fiestas Patrias

Estas fechas conmemoran la independencia del Perú, proclamada en 1821. Son los feriados más importantes del calendario nacional y suelen incluir desfiles, actos oficiales, actividades culturales y turismo interno.

Posible fin de semana largo: según disposiciones del Ejecutivo.

Miles de participantes desfilan cada 29 de julio en la Gran Parada Militar, actividad que honra a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en Fiestas Patrias. (Andina)

Agosto: fe y devoción popular

Domingo 30 de agosto – Santa Rosa de Lima

Santa Rosa es la primera santa de América y patrona del Perú. Su festividad convoca a miles de fieles, especialmente en Lima, donde se encuentra su santuario.

No genera fin de semana largo al caer domingo, aunque es feriado nacional.

Diversas actividades gratuitas se realizan en Lima con motivo del feriado de Santa Rosa de Lima. Crédito: Infobae Perú

Octubre: historia militar y tradición religiosa

Jueves 8 de octubre – Combate de Angamos

Conmemora el enfrentamiento naval de 1879 durante la Guerra del Pacífico y recuerda el sacrificio del almirante Miguel Grau. Es una fecha clave para la Marina de Guerra del Perú y la memoria histórica nacional.

La epopeya del Combate de Angamos, librada el 8 de octubre de 1879, convirtió a Miguel Grau en leyenda y al Huáscar en símbolo del coraje peruano frente a la adversidad. (Thomas Somerscales)

Noviembre: todos los santos y recuerdo familiar

Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos

Tradición religiosa dedicada a honrar a los santos y a los seres queridos fallecidos. Muchas familias visitan cementerios y realizan encuentros familiares.

Dos personas aprovechan un feriado largo para dejar Lima y visitar el interior del país. (Andina)

Diciembre: cierre del año y celebraciones

Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

Feriado religioso que celebra la concepción sin pecado de la Virgen María. Es una fecha de especial relevancia para la Iglesia Católica.

Viernes 25 de diciembre – Navidad

Uno de los feriados más esperados del año. Celebra el nacimiento de Jesús y está asociado a reuniones familiares, cenas especiales y tradiciones muy arraigadas en todo el país.

Fin de semana largo: sí.

Una pareja comparte un cálido abrazo frente a un árbol de Navidad decorado, rodeados de regalos y luces festivas. La escena, llena de alegría y amor, refleja el espíritu navideño en un hogar acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá días no laborables por las Elecciones 2026?

Además de los feriados nacionales, el Gobierno suele decretar días no laborables para el sector público y los miembros de mesa que participaron en la jornada del domingo 12 de abril y domingo 5 de junio de 2026, con el objetivo de que tengan un descanso tras el arduo trajín de los comicios electorales. Estos días son remunerados y no deben ser compensados posteriormente. Aplica tanto para el sector público y privado

¿Es posible que el viernes 10 de abril y 2 de julio sea no laborable?

Aunque aún no se ha pronunciado el gobierno respecto a aplicar las fechas previas a las elecciones como días no laborables, en anteriores ocasiones de jornada de elecciones, las empresas han dado facilidades a sus trabajadores para trasladarse hasta sus ciudades natales para cumplir con su deber de votar.

Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE? - Andina

¿Por qué es importante planificar con el calendario de feriados?

Conocer los feriados permite:

Organizar vacaciones y viajes con anticipación

Planificar descansos y actividades familiares

Optimizar jornadas laborales y productividad

Prever gastos asociados a turismo y celebraciones

El calendario 2026 ofrece varias oportunidades para fines de semana largos, especialmente en Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad, lo que convierte al próximo año en uno ideal para planificar escapadas cortas sin afectar extensos periodos laborales.