Calendario de feriados 2026 en Perú: fines de semana largos, días no laborables y posibles nuevas fechas libres mes a mes

El 2026 llega con una serie de feriados nacionales que no solo marcan fechas clave de la historia peruana, sino que también abren la posibilidad de fines de semana largos, descanso y planificación anticipada para viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa del ritmo laboral. Conocer el calendario oficial permite organizar mejor el año y entender el significado de cada día no laborable.
A continuación, un repaso mes a mes de los feriados del 2026 en Perú, su origen y qué se conmemora en cada uno.
Enero: inicio del año y memoria histórica
- Jueves 1 de enero – Año Nuevo
Es el primer feriado del calendario y uno de los más universales. Marca el inicio del año 2026 y es una jornada dedicada al descanso tras las celebraciones de Nochevieja. Tradicionalmente, se aprovecha para reuniones familiares, rituales de Año Nuevo y balance personal.
Posible fin de semana largo: depende del día laboral previo o posterior.
Abril: fe, reflexión y tradición
- Jueves 2 y viernes 3 de abril – Jueves y Viernes Santo
La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En Perú, estos días suelen estar acompañados de procesiones, viajes al interior del país y reuniones familiares.
Fin de semana largo confirmado: cuatro días consecutivos para muchos trabajadores.
Mayo: reconocimiento al trabajo
- Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
Este feriado rinde homenaje a los derechos laborales y a la lucha histórica de los trabajadores. En Perú, es un día de descanso obligatorio que suele aprovecharse para actividades recreativas o escapadas cortas.
Fin de semana largo: sí, al caer viernes.
Junio: identidad y herencia cultural
- Miércoles 24 de junio – Día del Campesino
Antes conocido como Día del Indio, esta fecha reconoce el rol fundamental de los campesinos en la economía, cultura y alimentación del país. Tiene especial relevancia en la sierra y coincide con celebraciones como el Inti Raymi en Cusco.
- Lunes 29 de junio – San Pedro y San Pablo
Feriado religioso que honra a dos de los apóstoles más importantes del cristianismo. En zonas costeras, especialmente entre pescadores, San Pedro es considerado el patrón del mar.
Fin de semana largo: sí.
Julio: mes patrio y orgullo nacional
- Martes 28 y miércoles 29 de julio – Fiestas Patrias
Estas fechas conmemoran la independencia del Perú, proclamada en 1821. Son los feriados más importantes del calendario nacional y suelen incluir desfiles, actos oficiales, actividades culturales y turismo interno.
Posible fin de semana largo: según disposiciones del Ejecutivo.
Agosto: fe y devoción popular
- Domingo 30 de agosto – Santa Rosa de Lima
Santa Rosa es la primera santa de América y patrona del Perú. Su festividad convoca a miles de fieles, especialmente en Lima, donde se encuentra su santuario.
No genera fin de semana largo al caer domingo, aunque es feriado nacional.
Octubre: historia militar y tradición religiosa
- Jueves 8 de octubre – Combate de Angamos
Conmemora el enfrentamiento naval de 1879 durante la Guerra del Pacífico y recuerda el sacrificio del almirante Miguel Grau. Es una fecha clave para la Marina de Guerra del Perú y la memoria histórica nacional.
Noviembre: todos los santos y recuerdo familiar
- Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos
Tradición religiosa dedicada a honrar a los santos y a los seres queridos fallecidos. Muchas familias visitan cementerios y realizan encuentros familiares.
Diciembre: cierre del año y celebraciones
- Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
Feriado religioso que celebra la concepción sin pecado de la Virgen María. Es una fecha de especial relevancia para la Iglesia Católica.
- Viernes 25 de diciembre – Navidad
Uno de los feriados más esperados del año. Celebra el nacimiento de Jesús y está asociado a reuniones familiares, cenas especiales y tradiciones muy arraigadas en todo el país.
Fin de semana largo: sí.
¿Habrá días no laborables por las Elecciones 2026?
Además de los feriados nacionales, el Gobierno suele decretar días no laborables para el sector público y los miembros de mesa que participaron en la jornada del domingo 12 de abril y domingo 5 de junio de 2026, con el objetivo de que tengan un descanso tras el arduo trajín de los comicios electorales. Estos días son remunerados y no deben ser compensados posteriormente. Aplica tanto para el sector público y privado
¿Es posible que el viernes 10 de abril y 2 de julio sea no laborable?
Aunque aún no se ha pronunciado el gobierno respecto a aplicar las fechas previas a las elecciones como días no laborables, en anteriores ocasiones de jornada de elecciones, las empresas han dado facilidades a sus trabajadores para trasladarse hasta sus ciudades natales para cumplir con su deber de votar.
¿Por qué es importante planificar con el calendario de feriados?
Conocer los feriados permite:
- Organizar vacaciones y viajes con anticipación
- Planificar descansos y actividades familiares
- Optimizar jornadas laborales y productividad
- Prever gastos asociados a turismo y celebraciones
El calendario 2026 ofrece varias oportunidades para fines de semana largos, especialmente en Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad, lo que convierte al próximo año en uno ideal para planificar escapadas cortas sin afectar extensos periodos laborales.