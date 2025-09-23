¿Cuáles son los feriados nacionales que faltan celebrar en Perú este 2025? Revisa AQUÍ el calendario completo

En el último trimestre del 2025, el Perú celebrará cinco feriados nacionales: Combate de Angamos, Día de Todos los Santos, Inmaculada Concepción, Batalla de Ayacucho y Navidad

Cada año, el calendario oficial de feriados en Perú establece jornadas de descanso que permiten a trabajadores y estudiantes pausar sus actividades. Estas fechas tienen respaldo legal y buscan conmemorar hechos históricos, tradiciones religiosas y celebraciones culturales que conforman la identidad nacional. Para el año 2025 se han fijado 16 feriados nacionales, a los que se suman fechas regionales aplicables en ciudades específicas. Algunas de estas jornadas ya se celebraron durante este año, mientras que otras se aproximan a cumplirse en el último trimestre, periodo que concentra el mayor número de festivos.

Durante septiembre, el calendario nacional no contempla feriados, pero destacan celebraciones regionales en Piura y Trujillo. Estas jornadas, al no formar parte del cronograma oficial del país, tienen alcance limitado y, por lo general, son obligatorias únicamente para empleados del sector público.

Un feriado oficial garantiza al trabajador el descanso sin afectar su remuneración habitual. Si la persona debe laborar por decisión del empleador, puede recibir un día de descanso compensatorio o el pago correspondiente al feriado más el incremento establecido. En cambio, los días no laborables declarados solo para el sector público requieren la recuperación de horas en semanas siguientes, manteniéndose la remuneración ordinaria y sin aplicar recargo por laborar.

¿Feriados movibles? Los gremios empresariales ya no van por la eliminación de feriados, ahora buscan que se descansen lunes o viernes. - Crédito Freepik

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Perú 2025?

El próximo feriado nacional será el miércoles 8 de octubre de 2025, en honor al Combate de Angamos, un hecho clave de la Guerra del Pacífico de 1879. Durante esta jornada se realiza un homenaje oficial al almirante Miguel Grau, considerado el héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú.

Las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y autoridades locales desarrollan ceremonias en memoria del “Caballero de los Mares”. Además, la fecha constituye descanso obligatorio para los trabajadores, según lo dispone el Decreto Legislativo N.º 713, Ley de Descansos Remunerados.

Feriado del 8 de octubre por el combate de Angamos: ¿qué se conmemora en esta fecha?

¿Qué feriados restan en el calendario 2025?

Los feriados nacionales que quedan en 2025 son:

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Por qué el 24 de septiembre es feriado en Piura?

El 24 de septiembre constituye feriado regional en Piura en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la ciudad. Este día fue declarado feriado mediante la Ley N.º 15618 de 1965, otorgándole carácter oficial en el calendario regional.

Durante la jornada, instituciones públicas y educativas interrumpen actividades, mientras que su aplicación en el sector privado depende de pactos internos entre empleadores y trabajadores. La norma determina que el día se computa como laborado para efectos del salario dominical.

¿Por qué el 27 de septiembre es día no laborable en Trujillo?

En Trujillo, el 27 de septiembre de 2025 ha sido designado día no laborable regional a través del Decreto Regional N.º 004-2025-GRLL-GOB, en el contexto del Festival Internacional de la Primavera. La disposición es obligatoria para trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar las horas no trabajadas en las semanas posteriores. En el caso del sector privado, su aplicación es opcional y exige acuerdo previo entre empleadores y trabajadores.

Son dos feriados los que hay en Piura y Trujillo. Foto: Andina

¿Cómo se calcula el pago por trabajar en feriado?

En días feriados, los trabajadores tienen derecho a su remuneración regular sin necesidad de laborar. Si deben trabajar y no reciben descanso compensatorio, corresponde el pago de su remuneración diaria más una sobretasa del 100 %.

Actividades esenciales como salud, limpieza, transporte, electricidad, agua y seguridad pueden continuar operando durante los feriados, en cuyo caso la compensación debe ajustarse a lo que señala la ley. La omisión del pago adicional o del descanso sustitutorio constituye una infracción muy grave, sancionada con multas que pueden ir desde USD 288 hasta USD 6.570, según el tamaño de la empresa.

¿Qué feriados ya se celebraron en Perú en 2025?

Hasta la fecha, los feriados nacionales celebrados en Perú durante 2025 son los siguientes:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín.

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.