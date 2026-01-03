Ministerio de Trabajo registró 3.766 sindicatos en el sector privado en 2025

El MTPE autorizo sindicatos públicos y privados en 2025. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que durante el año 2025 se registraron 4.802 sindicatos en el sector público y 3.766 en el ámbito privado, según la información consolidada por el Viceministerio de Trabajo a través de los registros sindicales oficiales

Asimismo, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos (ROSSP), en el sector público existen además 217 federaciones y 27 confederaciones, mientras que en la actividad privada se contabilizan 129 federaciones y 11 confederaciones, precisó el MTPE.

También a través de la Dirección General de Trabajo, el sector solucionó 83 conflictos laborales, lo que benefició a 129,453 trabajadores, de los cuales 115.136 pertenecen al ámbito público y 14.317 al sector privado.

Ya se acordaron los beneficios laborales para el sector público en 2026, originados en la negociación colectiva entre empleados y Estado. - Crédito Andina

Otros procesos que se dieron

Durante el 2025 también se realizaron 1.396 reuniones laborales, entre ellas 614 de conciliación, 744 extraproceso y 38 informativas, además de la elaboración de 144 dictámenes económicos laborales que beneficiaron a 29.527 trabajadores, detalló el MTPE.

Igualmente, se suscribieron 409 actas de acuerdos, de las cuales 230 correspondieron a reuniones extraproceso y 179 a reuniones de conciliación, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo social.

Mientras, en el ámbito de la capacitación, el Viceministerio de Trabajo desarrolló el curso presencial “Fortaleciendo derechos colectivos: registro de afiliación sindical y negociación colectiva en el Estado”, logrando capacitar a 293 representantes de organizaciones sindicales del sector público.

Los trabajadores pactaron con el Estado aumentos de sueldo de S/ 100 y S/ 53. - Crédito Andina

En Construcción Civil

También el Ministerio informó que, mediante la Dirección General de Trabajo, se realizaron 109.588 registros de inscripción y 98.210 renovaciones en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (RETCC), beneficiando a 207 mil 798 trabajadores de esta actividad.

De igual manera, se inscribieron 544 obras en el Registro Nacional de Obras de Construcción Civil (RENOCC), en beneficio de 366 empresas del sector.

¿Y los migrantes?

Asimismo, en datos del sector de migrantes, durante el 2025, se registraron 41 mil 874 contratos de extranjeros en el Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros (SIVICE), incluyendo aprobaciones, excepciones, modificaciones y prórrogas, lo que benefició a 8 mil 248 empleadores y 23 mil 962 trabajadores extranjeros.

Asimismo, se inscribieron 1.258 contratos de migrantes andinos en el Sistema Virtual del Registro Nacional del Trabajador Migrante Andino (SIVITMA), beneficiando a 223 empresas y 710 trabajadores.

El MTPE informó que se registraron 1.753 denuncias por hostigamiento sexual laboral a través de la Plataforma virtual “Registro de casos de hostigamiento sexual laboral”. - Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Dirección General de Trabajo también elaboró herramientas informativas como la “Guía práctica de servicios públicos para personas refugiadas y migrantes en el Perú” y la segunda edición de la “Guía de orientación socioeconómica y laboral para personas refugiadas y migrantes”, que amplía a 42 los servicios públicos disponibles.

Denuncias

También en materia de derechos fundamentales, el MTPE informó que se registraron 1.753 denuncias por hostigamiento sexual laboral a través de la Plataforma virtual “Registro de casos de hostigamiento sexual laboral”. Asimismo, solo en lo que respecta a derechos fundamentales, se establecieron 1.490 sanciones y medidas adicionales registradas en la plataforma mencionada.

Asimismo, se registraron 124.055 contratos en el Sistema de Registro de Trabajo del Hogar y se sensibilizó a 1.200 personas durante la Feria de Promoción de los Derechos de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar.

En seguridad y salud en el trabajo, se desarrolló la campaña “Yo Construyo Sano y Seguro”, que benefició a 8.698 personas en 13 regiones del país, y se impulsó la Estrategia Nacional para la Gestión de Riesgos Psicosociales Laborales, presentada en cinco regiones y que alcanzó a 2.046 personas entre trabajadores, empleadores y especialistas.