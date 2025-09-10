Perú

MTPE: Accede así a los 200 empleos disponibles para jóvenes en situación vulnerable

El Ministerio de Trabajo lanzó más de 200 vacantes en empresas formales para jóvenes que buscan una oportunidad de inserción laboral. El proceso de inscripción será este viernes 12 de septiembre

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Jóvenes Productivos, anunció la disponibilidad de más de 200 empleos en reconocidas empresas del sector formal.

Esta convocatoria está dirigida a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sociolaboral, con el propósito de fortalecer sus competencias y facilitar su ingreso al mercado laboral.

Según informó la institución, la jornada de inscripción y selección se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en el piso 9 de la sede del MTPE, donde opera el programa Jóvenes Productivos.

“Nuestro objetivo es vincular a los jóvenes con empresas que necesitan talento y, al mismo tiempo, brindarles acompañamiento para mejorar su perfil laboral”, señaló la entidad en un comunicado.

Entre las compañías que ofrecerán vacantes figuran Subway, Rocky’s, Newport Capital, Panorama Outsourcing y Laboratorios SMA S.A.C..

Puestos disponibles y proceso de selección

Los interesados, mayores de 18 años, podrán postular a diferentes cargos como colaborador multifuncional, asesor comercial, atención al cliente, operario de producción, ayudante de cocina, ayudante de horno, asistente de control, auxiliar de almacén, servicio de limpieza y promotor de ventas.

De acuerdo con el MTPE, el programa Jóvenes Productivos no solo se limita a conectar a los postulantes con las empresas, sino que también refuerza sus conocimientos previos, alineándolos al perfil requerido por los empleadores.

“Buscamos la mejora de las competencias, habilidades y oportunidades para el capital humano de nuestro país”, enfatizó la cartera de Trabajo, resaltando que esta iniciativa es parte de su compromiso con la inserción laboral formal.

Los jóvenes que participen en este proceso podrán acceder a un espacio que busca cerrar brechas y abrir caminos hacia un empleo digno en empresas de alcance nacional.

¿Cuáles son los consejos para armar un buen CV?

  • Empieza con tus datos personales: nombre completo, DNI, teléfono, correo electrónico y dirección (opcional).
  • Incluye un perfil profesional breve: en 3 a 5 líneas, resume tu experiencia, habilidades y objetivo laboral.
  • Organiza tu experiencia laboral de forma cronológica inversa: empieza por tu último trabajo y resalta funciones y logros clave.
  • Agrega tu formación académica: indica estudios terminados, fechas y nombre de las instituciones.
  • Menciona cursos, talleres o certificaciones relevantes: solo si están vinculados al puesto al que postulas.
  • Resalta habilidades técnicas y blandas: por ejemplo, manejo de caja, trabajo en equipo, comunicación o liderazgo.
  • Evita errores ortográficos y sé claro: usa frases cortas, evita adornos y revisa bien tu redacción.
  • No uses colores excesivos ni diseños cargados: opta por un formato limpio y profesional.
  • Sé honesto: no incluyas información falsa o exagerada.
  • Adapta tu CV según la oferta laboral: destaca lo que más se relaciona con el puesto.

Funciones del MTPE

  • Promover y supervisar la generación de empleo digno y formal en el país.
  • Formular y ejecutar políticas públicas en materia de trabajo, empleo y protección social.
  • Regular las relaciones laborales individuales y colectivas, garantizando el cumplimiento de derechos y deberes de trabajadores y empleadores.
  • Impulsar la capacitación laboral y el desarrollo de competencias para mejorar la empleabilidad.
  • Prevenir y resolver conflictos laborales a través de mecanismos de conciliación y mediación.
  • Fomentar la igualdad de oportunidades y la inclusión social en el ámbito laboral.
  • Supervisar la correcta aplicación de la legislación laboral mediante inspecciones y sanciones.

