Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El Ministerio de Trabajo y Promoción publicó un documento denominado “Relaciones laborales armoniosas”, con información relevante para la gestión de los conflictos laborales. Se empieza con la definición del conflicto colectivo de trabajo como el desacuerdo o disputa que se genera entre un empleador y un conjunto de trabajadores, pertenecientes a una organización sindical; el cual surge porque existen intereses opuestos, interferencias en la comunicación o porque las partes en desacuerdo tienen distintas percepciones, apreciaciones o valores sobre el problema.

Se trata de una definición adecuada, pues el desacuerdo entre las partes es un conflicto; en este caso, para que se trate de un conflicto laboral colectivo, tenemos a la parte laboral agrupada en un sindicato y a la parte empleadora. El contenido y las razones del desacuerdo dependerán de cada caso concreto, a través de un plan de detección o del recojo de información. A partir de estas acciones, el empleador podrá tener una identificación suficiente del alcance del conflicto, para su adecuada gestión y solución.

El documento comentado fue elaborado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la Dirección General de Trabajo; a partir del análisis de los conflictos colectivos de trabajo en las intervenciones realizadas a través de reuniones de conciliación o extraproceso, en el marco de los procesos de negociación colectiva o ante la existencia de dichos conflictos, respectivamente.

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros. En específico, se clasifican los motivos de los conflictos colectivos de trabajo en cuatro:

a) la negociación colectiva

b) el incumplimiento de normas legales

c) el despido o la amenaza de despido

d) otros, que no tienen relación con los asuntos laborales.

Respecto al primer motivo, se mencionan aquellos desacuerdos por la falta de solución del pliego de reclamos, superando más de cinco meses de negociación directa; y el incumplimiento de convenio colectivo de trabajo pactado por las partes. Con relación al segundo motivo, se señalan el incumplimiento del empleador del pago de las remuneraciones, asignaciones o gratificaciones; el incumplimiento de normas sobre la jornada laboral; la falta de depósito de la compensación por tiempo de servicios; la falta de pago de la distribución de utilidades; las discrepancias relacionadas con la libertad sindical (licencia sindical); la falta de contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo; la inobservancia de normas sobre seguridad y salud ocupacional; y los problemas referidos a los cambios de la jornada laboral.

En cuanto al tercer motivo, se encuentran los despidos arbitrarios; los actos de hostilidad, incluyendo los maltratos o abusos; la terminación colectiva de los contratos de trabajo; la amenaza de despido. Y el cuarto grupo comprende a los pedidos de cambios en el directorio o en su gestión; los planteamientos motivados en contra de la privatización de la empresa; los reclamos por incumplimiento de promesas políticas; y los reclamos relacionados con la defensa de la nación (regional, provincial, distrital y local).

Si bien los motivos detallados se derivan de un grupo de conflictos laborales colectivos (abordados en las reuniones de conciliación o extraproceso, conducidas por el Ministerio de Trabajo), brindan un mapa base de los motivos que pueden presentarse en cada empresa. Esto permite identificar, explorar o detectar la existencia de las razones concretas en cada realidad laboral. Con esta información, los empleadores pueden elaborar un plan de acción que permita atender, mitigar o gestionar los conflictos adecuadamente, o diseñar y ajustar los planes de negociación; con el objetivo de tener relaciones laborales pacíficas y sostenibles, y de obtener un mejor resultado en la organización, el negocio y el clima laboral.

