Martín Vizcarra reconoce crímenes de la dictadura chavista, pero cuestiona intervención militar de EE. UU. en Venezuela

Desde Barbadillo, Vizcarra condena dictadura de Maduro y rechaza acción militar ordenada por Trump

El expresidente Martín Vizcarra también se pronunció sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde su reclusión en el penal de Barbadillo, Vizcarra difundió un comunicado de su partido político, Perú Primero, en el que reconoce los crímenes y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos por el régimen chavista, pero condena las acciones ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

“El régimen cruel de Nicolás Maduro, con cárceles atestadas de presos políticos, terminó como todas las dictaduras: por la fuerza. La vulneración sistemática de los derechos humanos provocó una crisis migratoria que golpeó a toda la región”, señala el pronunciamiento de Perú Primero. El documento recuerda la grave crisis migratoria ocasionada por la dictadura de Maduro, de la cual Perú fue uno de los países más afectados, en el marco de lo que se conoce como el “éxodo venezolano”.

A protester waves a flag as people gather outside the U.S. embassy following a U.S. strike on Venezuela where President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were captured, in Buenos Aires, Argentina, January 3, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

Sin embargo, a diferencia de otros líderes políticos y candidatos, Vizcarra expresó su preocupación por la intervención militar ordenada por Trump, al considerar que afecta la soberanía de un país latinoamericano. En ese sentido, sostuvo que Venezuela debe encaminarse hacia una transición democrática.

“En Perú Primero rechazamos cualquier intervención extranjera que ponga en riesgo el orden mundial y la soberanía de los países. El pueblo hermano de Venezuela debe volver al cauce democrático, con elecciones libres y transparentes”, puntualizó.

Fujimorismo y Renovación Popular se pronuncian a favor de Donald Trump

En contraste con Vizcarra, diversos líderes políticos peruanos de derecha expresaron públicamente su respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, calificando el hecho como un punto de quiebre para el país caribeño y para la región.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, celebró la decisión adoptada por el presidente Donald Trump y la consideró un hito histórico. “Un hecho histórico que marca el fin de una dictadura criminal que oprimió a su pueblo, destruyó sus instituciones y truncó los sueños de millones de venezolanos forzados al exilio y a la separación de sus familias. Hoy se abre una nueva esperanza para Venezuela”, señaló.

En la misma línea, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, destacó el accionar de Washington y subrayó el impacto regional de la captura del dictador chavista. Desde el Congreso, el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, sostuvo que el hecho representa “el final de 26 años de dictadura comunista” y advirtió sobre los riesgos de repetir ese modelo en otros países de la región.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, también respaldó la intervención y se refirió a la caída de Maduro como el fin de una “narcodictadura”, destacando el rol de la oposición venezolana en el proceso.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se sumó a los pronunciamientos favorables y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. “¡Venezuela Libre! Cayó Maduro. Es momento de recuperar Venezuela!”, escribió, al considerar que se abre una oportunidad para que el país retorne a la democracia y a la paz.

Panorama en la embajada venezolana

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro y la caída de su gobierno desató manifestaciones de profunda carga emocional en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Lima durante la madrugada de este sábado. De manera espontánea, decenas de ciudadanos venezolanos se reunieron en la sede diplomática, varios de ellos cubiertos con la bandera nacional, para vivir un momento que calificaron como histórico, entre llantos, abrazos y muestras de alivio tras años marcados por la incertidumbre.

Uno de los presentes, que llevaba la bandera venezolana sobre los hombros, relató que no la había vuelto a usar desde julio del año pasado y que la noticia representó un quiebre emocional. “Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, expresó. La concentración se prolongó por varias horas, mientras decenas de personas seguían con atención cada actualización informativa desde la madrugada.

Un reportaje en vivo muestra la conmovedora y eufórica reacción de ciudadanos venezolanos al recibir la noticia de la supuesta captura de Nicolás Maduro. Una mujer, entre lágrimas, expresa el fin de un largo sufrimiento para su pueblo.

“Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, contó otro migrante que vive en el Perú desde 2018. Para muchos de los asistentes, el anuncio reavivó la esperanza de un reencuentro largamente postergado con sus familiares.