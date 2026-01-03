Venezuela

La primera imagen del dictador Nicolás Maduro capturado

El mandatario estadounidense publica en su red social una fotografía del dictador esposado, lo que representa la evidencia visual del arresto llevado a cabo en una operación de fuerzas estadounidenses

La foto de Maduro detenido
La foto de Maduro detenido publicada por Donald Trump

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos. Esta imagen se convierte en la primera confirmación visual del arresto del líder venezolano, realizado luego de una operación en la que participaron las fuerzas del orden estadounidenses.

El mandatario estadounidense acompañó la foto con el mensaje: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”. En la imagen se aprecia que es acompañado por un funcionario de la DEA.

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, informó este sábado en la madrugada que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

El mensaje completo publicado por
El mensaje completo publicado por Trump en Truth Social

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

Más tarde, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York“, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela

La madrugada de este sábado
La madrugada de este sábado EEUU atacó varias instalaciones militares de Venezuela como parte del operativo para la extracción de Maduro(Luis JAIMES / AFP)

Maduro está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EEUU.

En EEUU estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de hoy en Venezuela.

"En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales“, concluyó la fiscal general.

Desde su imputación en 2020, el Gobierno estadounidense -que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de su país- ha aumentado desde 15 a un récord de 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto.

