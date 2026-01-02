Lo que funcionó y lo que no: las caídas más sonadas y los programas más vistos de la TV peruana en 2025

Lo que no funcionó y lo que sí: las caídas más sonadas y los programas más vistos de la TV peruana en 2025. (Composición Infobae Perú)

El 2025 marcó un punto de quiebre para la televisión peruana. En medio de una audiencia cada vez más fragmentada y una competencia constante con las plataformas digitales, los canales apostaron por reajustes en sus parrillas, lo que derivó en el final de programas históricos y en la cancelación de formatos que no lograron sostenerse en sintonía.

Este escenario también dejó claro cuáles fueron los espacios que consiguieron mantenerse fuertes en pantalla. Mientras algunas producciones se despidieron tras años de vigencia o breves apuestas fallidas, otras lograron imponerse en el rating y reafirmar su conexión con el público, demostrando que la televisión abierta aún conserva formatos capaces de generar impacto masivo.

Los programas que se despidieron en 2025

Cinescape (América TV)

El emblemático programa especializado en cine salió del aire en 2025, tras 25 años ininterrumpidos en pantalla. Estrenado en el año 2000, Cinescape se convirtió en un referente cultural por su cobertura de estrenos, festivales y entrevistas. Su salida fue una de las más simbólicas del año, al tratarse de uno de los espacios especializados más longevos de la televisión peruana.

Bruno Pinasco estrenó Cinescape hace 25 años.

Nunca Más (ATV)

El dominical conducido por Andrea Llosa salió del aire en diciembre de 2025, cerrando una trayectoria de 14 años ininterrumpidos. Estrenado en 2011, Nunca Más se consolidó como uno de los principales espacios de denuncia social en la televisión peruana, abordando casos de violencia, corrupción y conflictos familiares. Su retiro marcó el final de uno de los programas periodísticos más longevos de ATV.

Andrea (ATV)

El programa diario finalizó también en diciembre de 2025, como parte de la salida de Andrea Llosa del canal. Enfocado en historias personales y casos sociales, Andrea ocupó durante años la franja de la tarde, convirtiéndose en uno de los formatos testimoniales más reconocidos de la televisión nacional antes de cerrar su ciclo.

Andrea Llosa tuvo a su cargo dos importantes programas como fue 'Andrea' y 'Nunca Más'.

La Banda del Chino (América TV)

El programa nocturno conducido por Aldo Miyashiro dejó la programación durante 2025, tras casi 10 años al aire. Estrenado en 2015, el espacio combinó entrevistas, música en vivo y entretenimiento, siendo durante varias temporadas una apuesta estable del late night de América Televisión, hasta que fue retirado como parte de los ajustes del canal.

‘La Banda del Chino’ no va más en América Televisión: “Éramos líderes en nuestro horario”

Ponte en la Cola (Latina TV)

El espacio fue sacado del aire en el segundo semestre de 2025, luego de no lograr consolidarse en audiencia. Pese a su propuesta de entretenimiento, el programa no consiguió competir en su franja horaria y se convirtió en una de las apuestas de corta duración dentro de la reestructuración de Latina.

El Gran Chef Famosos (Latina)

El reality culinario emitió su último programa en agosto de 2025, poniendo fin a uno de los fenómenos de entretenimiento más exitosos de los últimos años. Desde su estreno, el formato destacó por su tono familiar y su cercanía con el público. Su cierre respondió más al desgaste natural del formato que a una caída abrupta en el rating.

‘El Gran Chef Famosos’ y su elenco inicial. Instagram.

El Valor de la Verdad

El programa conducido por Beto Ortiz emitió su última temporada en 2025 y no continuará en 2026 como espacio regular. Tras su regreso a la televisión, el formato volvió a generar alto impacto mediático y conversación pública, aunque el canal optó por no mantenerlo de manera permanente en la parrilla.

El programa de Beto Ortiz llegó a su fin y él se muda a Willax (El Valor de la Verdad)

Los programas más vistos de 2025

Esto es Guerra (América TV)

En 2025, Esto es Guerra volvió a consolidarse como el programa más visto de la televisión peruana. Emitido de lunes a viernes en el prime time, el reality sostuvo altos niveles de audiencia gracias a su formato competitivo, el constante recambio de participantes y eventos especiales que marcaron picos de rating, reafirmando su liderazgo tras más de una década al aire.

Esto es Guerra sigue siendo líder en su horario.

Al Fondo Hay Sitio (América TV)

La teleserie nacional se mantuvo como la ficción más vista del año. En horario estelar, Al Fondo Hay Sitio sostuvo una audiencia fiel impulsada por conflictos familiares, giros narrativos y el regreso de personajes emblemáticos, confirmando su vigencia como la producción de ficción más sólida de la televisión peruana.

El Reventonazo de la Chola (América TV)

El programa conducido por Ernesto Pimentel se consolidó como el espacio más visto de los sábados en 2025. Con una fórmula de humor, música y concursos, El Reventonazo de la Chola logró un liderazgo sostenido en el fin de semana, convirtiéndose en uno de los formatos más estables del canal.

Yo Soy (Latina TV)

El regreso del programa de imitadores representó uno de los mayores aciertos de Latina en 2025. El formato logró competir directamente en el prime time, destacando especialmente en galas de eliminación y finales, donde alcanzó importantes picos de audiencia, apoyado en la nostalgia y un jurado ampliamente reconocido.

Yo Soy 2025 llega a la final este sábado 11 de octubre.

Magaly TV: La Firme (ATV)

El espacio conducido por Magaly Medina se mantuvo como el programa más visto de ATV durante el año. Emitido en horario nocturno, Magaly TV: La Firme destacó por sus exclusivas, entrevistas y cobertura de polémicas, consolidándose como el principal referente del periodismo de espectáculos en la televisión peruana.

Evidencia Oculta (América TV)

Aunque tuvo una breve permanencia en pantalla, Evidencia Oculta fue uno de los programas más vistos y comentados del 2025. El espacio de investigación generó altos niveles de sintonía desde sus primeras emisiones y una fuerte repercusión mediática, convirtiéndose en uno de los estrenos más recordados del año.

Evidencia Oculta, programa de investigación de América TV.

Así, el 2025 quedará registrado como un año de transición para la TV nacional, marcado por despedidas simbólicas y éxitos contundentes. Un escenario que anticipa una televisión en constante reajuste, donde solo los formatos capaces de reinventarse y mantenerse relevantes tendrán espacio en la pantalla.