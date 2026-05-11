Perú

Temperatura nocturna descenderá en la sierra hasta los -12 °C e Indeci da estas recomendaciones

El Instituto Nacional de Defensa Civil alertó sobre un episodio de frío nocturno que afectará a casi una veintena de departamentos andinos, con impactos en la salud y la seguridad de la población rural

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Bajas temperaturas nocturnas. (El Búho)
Bajas temperaturas nocturnas. (El Búho)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que, entre el 12 y el 14 de mayo, la sierra peruana experimentará un descenso significativo de la temperatura nocturna, según el aviso meteorológico N.º 183 de nivel naranja emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). El fenómeno afectará a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna, con riesgos asociados para la salud y la seguridad de la población.

Las autoridades anticipan temperaturas mínimas de entre 1 °C y 9 °C en localidades por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar en la sierra norte, de 0 °C a -8 °C en zonas ubicadas sobre los 3.200 metros en la sierra centro, y valores que podrían llegar a -12 °C en áreas situadas por encima de los 4.000 metros en la sierra sur. El SENAMHI también advirtió sobre ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna en estas regiones.

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El INDECI recomendó a la población tomar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud y proteger a los grupos más vulnerables, como niños y personas mayores, durante este episodio de frío intenso.

Las autoridades peruanas prevén que el descenso de la temperatura nocturna afecte especialmente a zonas rurales y comunidades ubicadas en altitudes elevadas de la sierra. Según el SENAMHI, este fenómeno resulta habitual durante los meses de otoño e invierno, pero la actual alerta de nivel naranja indica un riesgo mayor de afectaciones para la salud, la agricultura y la ganadería local, por lo que se insta a la población a acatar las recomendaciones oficiales para mitigar el impacto.

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Frio extremo en la sierra centro y sur. (Foto: Agencia Andina)
Frio extremo en la sierra centro y sur. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones de INDECI para enfrentar el frío extremo

Ante el descenso de las temperaturas, el INDECI ha difundido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos asociados al frío nocturno. Entre las principales sugerencias, la institución aconseja evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, así como cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir la entrada de aire frío a los pulmones, una medida fundamental para prevenir enfermedades respiratorias.

El organismo también recomienda usar ropa de abrigo adecuada, incluyendo chompas, guantes y gorros, y prestar especial atención a la protección de niños y adultos mayores, quienes son más susceptibles a padecer complicaciones por las bajas temperaturas. En caso de presentar síntomas de infección respiratoria, el INDECI solicita acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna.

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Alimentación, resguardo y monitoreo oficial

Además de las medidas de protección personal, el INDECI sugiere consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para reforzar la capacidad de resistencia al frío. También se recomienda almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros para garantizar el abastecimiento durante los días de bajas temperaturas. La institución enfatiza la importancia de resguardar a los animales domésticos y de granja en refugios apropiados para evitar pérdidas económicas y garantizar el bienestar animal.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito al INDECI, mantiene el monitoreo constante de los departamentos afectados y coordina acciones con las autoridades regionales y locales para responder ante cualquier contingencia derivada de este fenómeno meteorológico. El objetivo es reducir el impacto sobre la salud pública, la producción agrícola y la seguridad de las comunidades altoandinas.

Contexto y medidas de prevención en la región andina

La temporada de frío en la sierra peruana suele extenderse entre mayo y agosto, con episodios de heladas que pueden afectar la vida cotidiana, el rendimiento escolar y la economía de las familias rurales. El INDECI recordó la importancia de mantener informada a la población a través de los canales oficiales y reforzar las prácticas preventivas establecidas por las autoridades de salud y protección civil.

El descenso de la temperatura nocturna hasta los -12 °C representa un desafío para las comunidades de la sierra, por lo que la adopción de medidas de preparación y cuidado es fundamental para afrontar el fenómeno sin mayores consecuencias.

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