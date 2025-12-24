Perú

Adiós a Cinescape: el espacio de Bruno Pinasco se despide de la TV después de 25 años

La icónica producción conducida de cine y entretenimiento finaliza su ciclo en televisión y deja una huella en varias generaciones de televidentes.

Guardar
Bruno Pinasco estrenó Cinescape hace 25 años. América TV

Hace 25 años, la televisión peruana vivió un hito con el estreno de Cinescape, un programa que acercó el mundo del cine a los hogares como nunca antes. Este sábado, el ciclo llega a su fin con la emisión de su último programa, un evento que ha generado una ola de reacciones entre televidentes y figuras del espectáculo. La despedida de Cinescape, conducido por Bruno Pinasco, marca el cierre de una etapa que acompañó a varias generaciones y se consolidó como referente en la cobertura de la industria audiovisual.

El magacín debutó en 2000 bajo la conducción de Bruno Pinasco en Panamericana Televisión y, desde 2003, se trasladó a la señal de América Televisión, donde se mantuvo durante más de dos décadas. El formato se especializó en mostrar las novedades del cine internacional, con informes, entrevistas exclusivas, coberturas de estrenos y reportajes sobre la industria de Hollywood, sin dejar de lado la producción nacional. El espacio cumplió el sueño de llevar el cine a casa con una mirada diferente, en una época en la que el acceso a contenidos y novedades era limitado para el público.

Bruno Pinasco lanzó su proyecto
Bruno Pinasco lanzó su proyecto Cinescape hace 25 añosl. IG

A lo largo de su historia, Cinescape se caracterizó por un enfoque dinámico y cercano, integrando al equipo de producción frente a cámaras y sumando la participación de artistas invitados. Desde sus primeros años, el programa apostó por la cobertura de eventos internacionales, con transmisiones y reportajes desde festivales como Venecia, estrenos globales en ciudades como Nueva Zelanda, Londres, Tokio y México, y entrevistas a figuras de la industria. Cinescape fue uno de los pocos programas de la región presentes en estrenos mundiales de sagas como “El Señor de los Anillos” y “Harry Potter”, lo que le permitió posicionarse como fuente principal de información cinematográfica.

Usuarios lamentan decisión

El impacto de Cinescape trascendió la pantalla gracias a su presencia en redes sociales y plataformas digitales. La cuenta oficial en Instagram cuenta con miles de seguidores que han acompañado cada etapa del programa.

El anuncio de la despedida generó cientos de mensajes de agradecimiento y nostalgia. “Este programa forma parte de toda mi vida, lo extrañaré por siempre”, escribió una usuaria identificada como ive_rodriguez12. Otros comentarios, como el del generador de contenidos Phillip Chu Joy, resaltaron el aporte de Bruno Pinasco y el equipo: “Gracias por 25 maravillosos años, @cinescape.pe y @brunopinasco”.

En estos 25 años, la propuesta editorial del programa se transformó para adaptarse a los cambios en la industria y el consumo cultural. Cinescape amplió su cobertura a series televisivas, anime y tendencias de la farándula local y estadounidense, sin perder su identidad original. El espacio mantuvo un estilo directo y divulgativo, dirigido a públicos de todas las edades, lo que contribuyó a su permanencia en la pantalla y su relevancia dentro de la televisión peruana.

Bruno Pinasco en entrevista con
Bruno Pinasco en entrevista con el líder de Coldplay. (Captura)

La comunidad de seguidores expresó su tristeza y sorpresa ante el anuncio del último episodio. Frases como “Mi infancia” o “Estoy triste porque prácticamente lo veo todos los sábados” se repitieron en los comentarios publicados en redes sociales. Algunos usuarios consultaron sobre la posibilidad de que el programa continúe en formato streaming, mientras otros, como kattycristel, manifestaron que aunque dejaron de ver televisión, seguían el contenido por redes sociales.

La mecánica y el formato de Cinescape permitieron que el público se mantuviera informado sobre tendencias, estrenos y curiosidades del séptimo arte. El programa presentaba reportajes sobre detrás de cámaras, entrevistas a celebridades, especiales temáticos y análisis de la cartelera semanal. La interacción con la audiencia se consolidó a través de concursos, encuestas y recomendaciones para ver cine en casa, lo que fortaleció el sentido de comunidad entre los fanáticos.

Instagram/@brunopinasco
Instagram/@brunopinasco

El legado de Bruno Pinasco y su equipo se refleja en la huella que deja Cinescape en el imaginario colectivo. El programa acompañó lanzamientos históricos, como la saga de “Spider-Man”, “Las Crónicas de Narnia” y la reciente ola de producciones de superhéroes, y documentó la evolución de la industria desde la era del DVD hasta la consolidación del streaming. La despedida de Cinescape representa “el cierre de una era en la televisión de entretenimiento en Perú”.

¿Cuándo se emite el último programa?

El último programa se emitirá este sábado a las 11:00 a. m. por América Televisión, con la promesa de un episodio especial y la posibilidad de seguir accediendo a los contenidos completos y gratuitos a través de la plataforma digital TVGO para el público en Perú. El anuncio invita a la audiencia a acompañar este cierre: “Hace 25 años un sueño se hizo realidad”, señala el mensaje en redes sociales, aludiendo al logro de acercar el cine a casa de una forma inédita en la televisión nacional.

El futuro de Cinescape en otros formatos aún no ha sido confirmado, aunque la presencia digital del programa y su conductor abre la puerta a nuevas posibilidades para la comunidad de seguidores que ha acompañado la propuesta durante un cuarto de siglo.

Bruno Pinasco le dice adiós
Bruno Pinasco le dice adiós a Cinescape. IG

