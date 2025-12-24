Perú

Final de Esto es Guerra 2025: Los 'Combatientes' vencieron a los 'Guerreros' y ganaron la final de temporada

Kevin Díaz se impuso frente a Patricio Parodi y le dio el punto decisivo a su equipo logrando el título de campeones

Kevin Díaz se impuso frente a Patricio Parodi y le dio el punto decisivo a su equipo logrando el título de campeones | Instagram

La competencia más esperada del año en la televisión peruana llegó a su desenlace este martes 23 de diciembre, cuando los ‘Combatientes’ lograron imponerse en la gran final de ‘Esto es Guerra: Como todo empezó 2025’. El circuito de cierre reunió a miles de seguidores frente a sus pantallas para presenciar una jornada donde cada punto sumado se vivió como una victoria anticipada o una oportunidad perdida.

La tensión se mantuvo desde el inicio de la última jornada. El lunes 22, el equipo encabezado por Patricio Parodi había conseguido una ventaja inicial, acumulando puntos que los acercaron al título. La noche siguiente, la historia se transformó por completo.

El enfrentamiento directo entre Parodi y Kevin Díaz se convirtió en el centro de atención, cuando ambos se enfrentaron en una prueba que exigía fuerza y resistencia. Kevin comenzó la jornada en desventaja, pero su recuperación rápida le permitió alcanzar a su oponente y ponerse al frente en el momento decisivo.

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada. (América TV)

En la parte final de la competencia, los dos finalistas debieron levantar una rueda de gran peso y colgarla, un reto que puso a prueba su capacidad física y mental. El ambiente en el estudio se cargó de nerviosismo y expectativa, mientras ambos equipos animaban a sus representantes. Cuando Kevin logró colgar la rueda y accionar la campana antes que Parodi, el festejo de los ‘Combatientes’ no se hizo esperar. El equipo celebró en medio de lágrimas y abrazos, reconociendo el esfuerzo colectivo que los llevó hasta el triunfo.

El impacto de la victoria de los ‘Combatientes’ se reflejó también en las redes sociales, donde los seguidores expresaron su apoyo con mensajes como: “Bien ganado”, “Son los mejores”, “Eres grande, Kevin” y “Te debo la vida Díaz”. Estas muestras de respaldo dieron cuenta de la conexión que los participantes mantienen con su público.

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada. (América TV)

Onelia venció en el duelo clave y acortó la distancia

Uno de los momentos determinantes de la noche estuvo protagonizado por Onelia Molina y Rosángela Espinoza. El enfrentamiento entre ambas competidoras capturó la atención del público, ya que el resultado influía directamente en la suma de puntos para definir al campeón de la temporada. Onelia, integrante de los ‘Combatientes’, se mantuvo firme durante más de veinte minutos en una prueba de alta exigencia física.

El apoyo de Mario Irivarren, pareja de Onelia, se hizo notar. Tras superar a Rosángela en el reto inicial, Onelia aportó cien puntos fundamentales para su equipo. Al finalizar la prueba, la odontóloga dedicó su victoria a su perrita ‘Nieve’, fallecida recientemente, y compartió un momento emotivo con Irivarren, quien la acompañó con un gesto de cariño en el escenario.

La suma de estos puntos acortó la distancia que separaba a los ‘Combatientes’ de los ‘Guerreros’, permitiendo que el equipo rojo mantuviera la esperanza y la determinación hasta el cierre del programa. El desarrollo de la competencia confirmó la importancia de la estrategia y la resistencia individual.

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada. (América TV)

La final de ‘Esto es Guerra: Como todo empezó 2025’ dejó imágenes de celebración y entrega por parte de ambos equipos. Los ‘Guerreros’ no lograron retener el título a pesar del esfuerzo demostrado por Parodi, mientras que los ‘Combatientes’ celebraron un logro que selló una temporada repleta de desafíos, rivalidades y emociones transmitidas en cada prueba.

El desenlace de la temporada 2025 marca un nuevo capítulo en la historia del programa de competencia, reafirmando el protagonismo de figuras como Kevin Díaz y Onelia Molina y el respaldo que reciben de una audiencia fiel y participativa.

