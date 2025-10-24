Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’. Latina.

Latina Televisión sigue en proceso de reestructuración interna tras los bajos niveles de audiencia registrados en los últimos meses. En medio de esta transformación, la tarde del 24 de octubre, se confirmó oficialmente que Ricardo Rondón y Michelle Soifer asumirán nuevos roles como conductores del programa ‘Arriba mi Gente’, uniéndose al equipo ya conformado por Fernando Díaz y Santi Lesmes.

La noticia fue anunciada en vivo durante la última edición de ‘Ponte en la cola’, donde ambos artistas aprovecharon para despedirse de su público y compartir su entusiasmo por esta nueva etapa profesional.

Esto sucede tal y como lo reveló la productora y tiktoker Patty Lorena en el programa de Magaly Medina, la señal de San Felipe decidió realizar cambios drásticos en su parrilla de programación, lo que incluye la cancelación de ‘Ponte en la cola’ y ‘Eres mi bien’, además de una renovación total del magazine matutino ‘Arriba mi Gente’.

Michelle Soifer anuncia con emoción: “Se viene una alianza poderosa”

La revelación llegó con el estilo característico de Michelle Soifer, quien no dudó en generar expectativa entre los televidentes.

“La bomba que anunciamos desde el inicio del programa… ¡Bomba, bomba, bomba! Se viene una alianza poderosa, mami. Una alianza poderosísima que te tienes que enterar en este momento”, dijo la cantante y conductora frente a cámaras, desatando la sorpresa de todos en el set.

Ricardo Rondón, visiblemente entusiasmado, complementó el anuncio con su característico humor:

“Qué rico. Desde este lunes, nueve de la mañana, Santy Lesmes, Fernando Díaz, Michelle Soifer y este Pechito, además de Pipoca”, expresó entre risas, confirmando así su incorporación oficial al magazine matutino.

De esta manera, el formato de 'Arriba mi Gente’ se renueva completamente para ofrecer una propuesta más fresca y competitiva en el horario de la mañana, que actualmente lidera ‘América Hoy’ de América Televisión.

¿Qué ofrecerá el renovado ‘Arriba mi Gente’?

El próximo lunes 27 de octubre a las 9:00 a.m., el público podrá disfrutar de la nueva versión de Arriba mi Gente, conducido por un cuarteto que promete dinamismo, entretenimiento y actualidad.

En palabras de Ricardo Rondón, el programa buscará “conectar con toda la familia peruana desde el entretenimiento y la alegría”. “Vamos a pasarla chévere, pajita, pulenta, nos vamos a divertir y, sobre todo, ¿sabes qué va a haber?”, comentó el periodista, dejando en suspenso la temática central del espacio.

Michelle Soifer, por su parte, adelantó que el contenido será variado, manteniendo la esencia del formato original, pero con mayor presencia de farándula y música.

“Ricardo, por supuesto que va a haber espectáculos, de todo. Vamos a hablar de todo y lo más importante es que se van a divertir. De verdad, mandarles un besote a todos ustedes. Los quiero mucho”, señaló la popular ‘Sol’.

El magazine promete incluir bloques de actualidad, notas humanas, entrevistas y segmentos de entretenimiento con la frescura que caracteriza tanto a Soifer como a Rondón, dos figuras de amplia trayectoria televisiva.

Reestructuración total en Latina Televisión

Estos cambios no llegan por casualidad. Según diversas fuentes del canal, Latina Televisión atraviesa una profunda reestructuración orientada a recuperar su audiencia en el horario matutino, donde los niveles de rating no alcanzaron las expectativas durante el 2024 y 2025.

La cancelación de programas como 'Ponte en la Cola’ habría sido parte de una estrategia de ajuste y optimización de recursos, mientras que Arriba mi Gente se consolida como el proyecto bandera del canal para competir directamente con formatos consolidados de la competencia.

Patty Lorena, productora y creadora de contenido, fue una de las primeras en adelantar esta información a través de sus redes sociales. En su video, afirmó que Latina busca relanzar su bloque matinal con figuras reconocidas y queridas por el público, apostando por el carisma de Michelle Soifer y la experiencia de Ricardo Rondón como dupla principal.

