Andrea Llosa anuncia el fin de ‘Nunca más’, tras 14 años al aire: “Gracias por esta oportunidad”

La periodista sorprendió con unas palabras en los últimos minutos de su programa, donde agradeció el apoyo del público

La periodista agradeció a su público por la sintonía durante este tiempo y cerró un capítulo en su carrera | ATV

El domingo 21 de diciembre, Andrea Llosa sorprendió a los televidentes con el anuncio del final de ‘Nunca más’, luego de catorce años de emisión continua en la televisión peruana. La periodista eligió los minutos finales de su programa para dar una noticia que nadie esperaba, marcando el cierre definitivo de un ciclo que acompañó a miles de familias cada semana.

El espacio, emitido cada domingo, construyó su identidad abordando historias complejas de familias y parejas. Llosa supo combinar la denuncia social con la búsqueda de soluciones reales, dando espacio a testimonios y conflictos actuales. La atención y el compromiso con estos temas convirtieron al programa en un punto de referencia dentro del género durante más de una década.

A través de sus redes sociales, la conductora confirmó lo que ya se intuía tras su despedida en pantalla.

“Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que ‘Nunca más’ hoy llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa. Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza”, compartió en sus historias de Instagram.
El mensaje generó inmediato eco y cientos de respuestas de los seguidores, quienes expresaron su gratitud y sorpresa.

La fórmula de ‘Nunca más’ fue clara: problemas familiares, disputas de pareja, retos de paternidad y maternidad, pero también historias de superación ante situaciones difíciles. Llosa y su equipo no solo visibilizaron conflictos, también acompañaron a los protagonistas hasta conseguir resoluciones, muchas veces ante cámaras. Así, la periodista consolidó un espacio con identidad propia y con un público fiel que hizo posible la extensa permanencia del programa.

Andrea Llosa recuerda los inicios de Nunca Más

En el último episodio, Andrea Llosa hizo una pausa para compartir recuerdos sobre el nacimiento del programa. Confesó al público que el sueño de tener su propio espacio nació tras años de reportera, etapa en la que no podía acompañar a las personas ni lograr cierres justos para las historias.

“Agradecerles a ustedes por esta oportunidad maravillosa, este sueño que comenzó después de ser reportera durante años”, expresó al aire, reforzando el vínculo emocional con la audiencia. “Si bien cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, solo podía contarla y no podía darle ese final que yo buscaba, un final justo. Así arrancó ‘Nunca más’”, recordó.

El programa encontró rápido una comunidad de seguidores, un público que acompañó a Llosa durante catorce años y la mantuvo en pantalla pese a los cambios en la televisión peruana.

“Gracias a cada uno de ustedes, estamos aquí 14 años, me parece increíble. Son pocos los programas que duran tantos años en la televisión peruana y eso es por ustedes”, destacó la periodista durante la despedida.

Antes de retirarse, Llosa resaltó el mensaje central que dejó en cada edición: “Nunca se olviden que el amor no duele y que la justicia existe en nuestro país, pero hay que buscarla. Pronto nos vamos a volver a ver”. Con esa frase cerró una etapa, dejando abierta la posibilidad para nuevos proyectos.

La historia de ‘Nunca más’, y la de Andrea Llosa al frente, queda marcada por la constancia y la cercanía con el público. El impacto del programa se reflejó en palabras de apoyo, en recuerdos compartidos y en la promesa de volver a ver a la periodista en otros formatos ligados a la justicia y las historias humanas.

