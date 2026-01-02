Conjuntivitis y otras infecciones oculares se incrementan en verano, advierte EsSalud

Ingresar a piscinas sin adecuada higiene, exponerse al agua de mar o frotarse los ojos con manos contaminadas puede provocar esta infección - EsSalud

Un comunicado reciente del Seguro Social de Salud (EsSalud) advierte sobre el aumento de infecciones oculares en el Perú durante la temporada de verano, haciendo especial énfasis en la importancia de la prevención ante casos de conjuntivitis. La institución destaca que esta afección constituye una de las principales preocupaciones sanitarias del periodo estival, sobre todo para niños y adultos mayores.

Según explicó el médico oftalmólogo Javier Cáceres Del Carpio, especialista de EsSalud, el incremento de casos se relaciona con una mayor exposición a factores irritantes y contaminantes propios de la estación. Entre las causas más frecuentes se encuentran el contacto con agua de piscinas sin adecuada higiene, la exposición al agua de mar y el acto de frotarse los ojos con las manos sin lavar. Cáceres detalló que la conjuntivitis corresponde a una inflamación de la conjuntiva, una fina membrana que recubre la parte blanca del ojo y funciona como barrera protectora frente a agentes externos.

La conjuntivitis viral se transmite de forma similar a una gripe. - EsSalud

El especialista precisó que existen distintos tipos de conjuntivitis. Las más habituales durante el verano son las infecciosas, de origen viral o bacteriano, que se presentan de manera súbita y tienen un elevado potencial de contagio. En contraste, las formas alérgicas están vinculadas a los cambios estacionales, provocan picazón y lagrimeo persistentes, pero no se transmiten entre personas. “Las virales y bacterianas suelen aparecer de un día para otro y son muy contagiosas; en cambio, las alérgicas no se contagian, pero generan molestias”, indicó el oftalmólogo.

Las vías de contagio adquieren una relevancia particular en ambientes de alta concurrencia típicos del verano, como piscinas, playas, transporte público o reuniones familiares. El Dr. Cáceres señaló que la conjuntivitis viral se propaga de manera similar a una gripe: “Basta con tocarse los ojos y luego saludar, compartir objetos o incluso hablar de cerca para propagar el virus mediante microgotas”. Por ello, EsSalud enfatiza la necesidad de adoptar medidas adicionales de higiene personal y precaución en estos contextos.

El doctor Javier Cáceres Del Carpio, médico oftalmólogo de EsSalud, explica que la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, una fina membrana que recubre la parte blanca del ojo - EsSalud

Los síntomas más frecuentes incluyen enrojecimiento ocular, ardor, picazón, sensación de arenilla, lagrimeo constante y secreciones espesas —blanquecinas o amarillentas—. EsSalud recomienda consultar en un establecimiento de salud si estas molestias persisten más de uno o dos días, o si aparecen secreciones, y recalca la importancia de evitar la automedicación para no agravar el cuadro.

Entre las principales recomendaciones de prevención, la institución sugiere el lavado frecuente de manos, evitar tocarse o frotarse los ojos, no compartir objetos personales como toallas o lentes, asegurarse de la limpieza adecuada en piscinas y centros recreativos, y abstenerse de ingresar al mar o a piscinas ante síntomas de infección ocular. EsSalud también recuerda que quienes presenten síntomas deben evitar el contacto cercano con otras personas para cortar la cadena de contagio.

Existen distintos tipos de conjuntivitis. Las más comunes en verano son las infecciosas. - EsSalud

El Dr. Cáceres advirtió sobre el uso de remedios caseros tradicionales, como infusiones de manzanilla u otras plantas, advirtiendo que estos preparados pueden contaminarse con bacterias u hongos y agravar la infección. Insistió en que todo tratamiento debe ser indicado exclusivamente por un profesional de la salud.

Ante cualquier signo de conjuntivitis, EsSalud insiste en la importancia de acudir oportunamente al primer nivel de atención para recibir un diagnóstico adecuado y frenar la propagación de la enfermedad, reiterando la responsabilidad individual como componente esencial para cuidar la salud ocular durante el verano.